Canelones traza un plan estratégico para mitigar la contaminación hídrica como desafío regional

La Intendencia de Canelones busca frenar el deterioro de sus recursos hídricos y, en la semana del 30 de Junio, presentó en Atlántida un Reporte Ambiental con datos del período 2025-2026. El trabajo, que forma parte del Programa Permanente de Monitoreo de Calidad de Agua, señala que las cuencas del arroyo Colorado, Las Piedras, Carrasco y Canelón Chico son las que presentan los mayores niveles de contaminación .

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De la presentación del informe, que indica que a mayor distancia de la zona metropolitana mejora la calidad del agua, participaron el intendente Francisco Legnani, el director de Gestión Ambiental, Rodrigo González, la directora de Ecosistemas, Josefina Villarmarzo, y el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Oscar Caputi.

En tanto, el recorrido del arroyo Carrasco por zonas urbanas, con vertidos de aguas residuales, domésticas e industriales, influye en la habilitación de playas para baños. Villarmarzo recordó que, por ese motivo, hay una zona inhabilitada de playa entre la bajada 1 y la bajada 6.

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Aunque los nutrientes en términos de salud pueden resultar positivos, en los ecosistemas acuáticos no suelen tener el mismo significado. El análisis de la calidad del agua se hace a través del Programa Permanente de Monitoreo de Calidad de Agua, que funciona hace más de 10 años.

La intendencia utiliza el Índice de Estado Trófico (IET) para evaluar la concentración de nutrientes, de nitrógeno y fósforo en el agua semestralmente. Según el Reporte de 2026, la presencia de estos componentes favorece “la proliferación descontrolada” de plantas acuáticas, algas y cianobacterias, lo que altera “drásticamente el equilibrio ecológico” convirtiéndose en “una grave amenaza para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la economía global”. La disminución del oxígeno genera la mortandad de plantas y peces presentes en el ecosistema.

Villarmarzo se refirió al crecimiento poblacional del departamento y remarcó que según el censo del INE de 2023 “solamente el 24% de la población cuenta con redes de saneamiento”, lo que es un problema de contaminación. Acotó que el resto cuenta con “pozos sépticos” o cumplen con otro tipo de normativa que aplica al suelo rural. Los pozos, que corresponden a hogares de familia, pueden filtrar por distintos motivos a las napas —depósitos subterráneos de agua dulce— y contaminar la fuente de agua al acumularse en las cuencas.

A esto se le suma la gestión inadecuada o un mantenimiento insuficiente de los residuos que pueden ser contaminantes al expulsar líquidos en la cercanía de los cursos de agua. La actividad industrial “asociada a la cría y faena de aves o mamíferos” es otro de los problemas según indica el reporte, así como el uso de los cursos de agua como bebederos de animales rurales que ocasiona alteraciones en el agua y en los bordes de la vegetación que protegen y estabilizan el ecosistema.

En esa línea, la Agencia de Desarrollo Rural de la intendencia prevé dar bombas solares para llevar el agua a otras zonas y evitar que los animales se metan a los cursos de agua y contaminen con la generación de barrial o al defecar.

Según las mediciones del IET que se realizan semestralmente, los arroyos Sarandí y Solís Grande son los únicos con un nivel de nutrientes moderados, lo que vuelve al agua más clara y con un equilibrio ecológico mayor que permite la vida en el ecosistema. En contraste, el reporte enciende las alarmas sobre el Sarandí, ya que en la última medición realizada en 2025 sus niveles comenzaban a variar y se acercaban a la situación de los arroyos más comprometidos.

Josefina Villarmarzo, directora de Ecosistemas de la Intendencia de Canelones Intendencia de Canelones

Frenar el deterioro

Dentro de las claves de trabajo, la intendencia se planteó continuar con el monitoreo de la calidad del agua en cuencas, arroyos y playas, ejercer un control más riguroso de la calidad del saneamiento en el territorio, generar un esquema de regulación para acercarse a esos espacios y desplegar un trabajo que contemple y controle vertederos, viviendas precarias y pozos negros para mitigar el fenómeno en las zonas contaminadas.

Planean frenar el deterioro con la restauración de corredores ecológicos que unen distintas partes de un ecosistema, a partir de la implantación de vegetación nativa, ya que, según señaló Villarmarzo a Búsqueda, “si no se gestiona con un plan y con una mirada integral, su retiro puede generar complicaciones en otras zonas”.

Para mejorar la situación de estos ecosistemas, la intendencia trabaja en coordinación constante con municipios y con la Dirección de Gestión Ambiental, que colabora en el monitoreo y la coordinación con el laboratorio del Centro Universitario Regional del Este (CURE) para realizar análisis permanente.

A su vez, explicó que la comuna trabaja con la Intendencia de Montevideo (IM) en dos de las cuencas más afectadas a través de un acuerdo “para la gestión integral de la cuenca del arroyo Carrasco y la mesa de trabajo en la cuenca del arroyo Las Piedras”. Los acuerdos consisten en hacer realojos para regularizar “los pozos negros y vertidos de las viviendas, la limpieza y la erradicación de basurales” cercanos a estas zonas.

Villarmarzo destacó el trabajo que llevan a cabo para mejorar el saneamiento del departamento y disminuir la contaminación. Resaltó los avances en Ciudad de la Costa y en Atlántida, por su necesidad de aumentar el servicio debido al aumento demográfico de la zona.

Limpieza sobre la cuenca y el cauce del arroyo Las Piedras, junio 2026. Municipio de La Paz

Trabajo coordinado con Montevideo

El 28 de febrero de 2026 las intendencias de Canelones y Montevideo firmaron el Acuerdo para la Gestión Integral de la Cuenca del Arroyo Carrasco en articulación con el Ministerio de Ambiente, academia, sociedad civil y municipios de ambas jurisdicciones. A partir de reuniones periódicas, el equipo de coordinación metropolitana trabaja en un plan de acción anual de cinco ejes y con 15 acciones tempranas de cooperación Metropolitana.

En el caso del Arroyo de Carrasco, trabajan con la primera biobarda industrial del país en la costanera Ricardo Areco, ubicada en Carrasco Norte, una barrera flotante que retiene 4,5 toneladas de residuos y plásticos que flotan en el arroyo evitando que sigan su curso hacia el mar. En la misma línea, la Intendencia de Canelones trabaja en la obtención de una máquina recolectora de macroalgas y residuos por la acumulación de algas abajo de la biobarda. También se trabaja la revisión de los puntos de muestreo de las cuencas para mejorar su alcance y en consecuencia los datos adquiridos.

En el caso del Arroyo de Las Piedras, esperan firmar un acuerdo similar ya que actualmente lo hacen a partir de una mesa de trabajo entre ambas intendencias. Hasta que se firme el acuerdo pueden tomarse medidas como la limpieza coordinada del curso de agua y de las especies exóticas en los márgenes del arroyo. A esto se le suma la colocación de cartelería y estructuras para restringir el acceso de vehículos a puntos vulnerables.