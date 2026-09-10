Ediles blancos de Canelones reclaman información sobre la reforma del transporte para no ser “meros espectadores”

La reforma del transporte metropolitano que impulsan los gobiernos de Montevideo y Canelones avanza con el objetivo de cambiar la forma en que miles de personas se trasladan diariamente entre ambos departamentos. Sin embargo, a medida que el proyecto toma forma, también crecen las interrogantes sobre algunas de las soluciones previstas, sus costos y el impacto que tendrán.

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Esta incertidumbre quedó reflejada en un estudio dado a conocer a fines de agosto por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que “sugiere frenar todo avance sobre la propuesta actual para, en cambio, diseñar un Plan de Movilidad Metropolitana de largo plazo”. A partir de estas observaciones, un grupo de ediles canarios del Partido Nacional reclama ahora que el gobierno nacional comparezca ante el legislativo departamental para explicar los principales componentes del proyecto, al entender que la reforma se está llevando adelante sin que la Junta Departamental de Canelones (JDC) reciba información oficial.

La solicitud fue planteada y apoyada por al menos nueve ediles de la oposición a través de una carta dirigida a la presidenta de la JDC, Mariela Alamilla, el pasado 26 de agosto. En el texto, al que accedió Búsqueda , los firmantes señalan que, a partir del reciente estudio de Ceres —que identifica “severas carencias, falta de información técnica, incertidumbres económico-financieras y problemas de diseño” en la propuesta actual—, solicitan que la Junta Departamental invite a la ministra de Transporte y Obras Públicas y a su equipo, así como a las autoridades y técnicos responsables de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, a concurrir al plenario en régimen de Comisión General. El objetivo es “brindar explicaciones exhaustivas” sobre los aspectos de la reforma que tengan impacto en Canelones.

El trayecto que conecta El Pinar (Canelones) con la capital del país es uno de los ejes principales de la reforma. De esa manera, los ediles blancos entienden que los cambios “impactarán de forma directa e irreversible en la movilidad, la conectividad y la vida cotidiana de miles de vecinos” de su departamento. Sostienen que el informe de Ceres señala expresamente que, en distintos aspectos de la propuesta en la que trabaja el gobierno, “aún no se dispone de la información ni del análisis necesarios para tomar una decisión fundada”. Entre otros puntos, el estudio cuestiona la viabilidad del modelo de Buses de Tránsito Rápido (BRT), los verdaderos costos operativos y de infraestructura, la falta de evaluación de alternativas financieras y la ausencia de datos actualizados sobre movilidad.

Para los ediles, lejos de existir certezas sobre los plazos, el financiamiento y el impacto territorial de estas obras en Canelones, “cada día surgen más incógnitas” sobre “un plan que comprometerá importantes recursos públicos y condicionará la infraestructura departamental por las próximas décadas”. Agregan que los vecinos de Canelones, sus autoridades departamentales y la Junta Departamental en su conjunto “no pueden ser meros espectadores” de decisiones adoptadas desde la centralidad del gobierno nacional sin el debido conocimiento, debate y transparencia técnica.

“El estudio de Ceres nos deja una profunda preocupación y enormes dudas”, concluye la carta.

Reclamos

El edil del Partido Nacional Marcelo Tamborini, uno de los impulsores de la solicitud, dijo a Búsqueda que el tema está a estudio de la Comisión de Transporte de la Junta y se tratará en los próximos días. Según contó, aún no tuvieron una respuesta del oficialismo en cuanto a la voluntad política de apoyar esta iniciativa, la cual entienden “necesaria en función de los hechos notorios y públicos que cuestionan el nuevo plan de transporte metropolitano”.

El edil aseguró que la oposición viene “hace varios meses con esta preocupación” y consideró llamativo que desde el gobierno no “se haya escuchado lo planteado en el estudio de Ceres” ni se decidiera parar para valorar las críticas.

“Nosotros teníamos dudas desde el principio, sobre todo con respecto a la estación de transbordo que se va a hacer en El Pinar, porque es la misma receta que se ha utilizado ya en el pasado (con la estación de transbordo de Colón) y que, lamentablemente, no ha dado resultados: es un lugar faraónico que costó muchos millones de dólares a los uruguayos y que hoy en día está en desuso”, mencionó.

Tamborini denunció que los ediles de Canelones se han ido enterando de los detalles del plan a través de la prensa, ya que no han recibido explicaciones directas ni ningún informe oficial del MTOP o de la intendencia. “Nos parece importante que haya voluntad política para informar a los ediles del departamento qué es lo que se va a hacer y por qué”, afirmó.

Por ejemplo, buscan conocer el costo exacto del proyecto, que rondará los US$ 800 millones, y también quién va a pagar el aumento de los costos operativos por pasaje que generará el nuevo plan de movilidad. A su vez, quieren saber por qué no se utilizan encuestas de movilidad más actualizadas, ya que el proyecto se basa en una del año 2016, que, según plantean, “no toma en cuenta el cambio de la matriz energética y la cantidad de vehículos eléctricos que circulan hoy”.

“No se les ha preguntado a los canarios qué es lo que realmente quieren para transportarse. El oficialismo está cometiendo un error, tanto Montevideo y Canelones como el gobierno nacional, al no tener en cuenta la opinión de los canarios en este tema tan fundamental”, opinó Tamborini, al catalogar a la reforma como la inversión más importante del quinquenio para el departamento.

Otra de las críticas radica en que la reforma a estudio del gobierno no aborda todos los ejes de ingreso y de salida a Montevideo, sino que solo centra la planificación en el área costera (el eje de 8 de Octubre hasta Zonamerica). “El eje de la ruta 5 y ruta 6, y todo lo que es el Santoral, no está contemplado”, cuestionó.

Mientras tanto, el proyecto avanza. El mismo 26 de agosto, en la Junta Departamental de Montevideo, el director de Movilidad de la capital, Germán Benítez, informó que las primeras obras que se realizarán con fondos del proyecto no serán en las calles por las que se prevé que circulen los BRT, sino en las calles paralelas, que se acondicionarán para una carga mayor de tránsito.