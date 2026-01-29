  • Cotizaciones
    jueves 29 de enero de 2026

    Estados Unidos sigue “de cerca” y con preocupación visita oficial del gobierno uruguayo a China

    Orsi parte hoy jueves hacia China con una nutrida comitiva local que, según el canciller Mario Lubetkin, alcanza las 150 personas

    El embajador estadounidense en Uruguay Louis Rinaldi y el presidente Yamandú Orsi.

    El embajador estadounidense en Uruguay Louis Rinaldi y el presidente Yamandú Orsi. 

    FOTO

    GUB
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) sigue “de cerca” el viaje oficial del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, junto con una delegación de su administración, a China y manifestó su preocupación por el accionar de la potencia asiática en temas relativos a seguridad, prácticas laborales y comerciales, dijo a Búsqueda un oficial de la embajada de ese país norteamericano en Uruguay.

    El mandatario comenzará sus actividades oficiales el domingo 1 de febrero. El martes 3 se entrevistará con el presidente chino, Xi Jinping, y con otras autoridades del gobierno de ese país.

    La gira también incluirá la firma de varios acuerdos, visitas a universidades y a la ciudad de Shanghái.

    Vigilancia y protección de datos

    Al ser consultado por Búsqueda sobre esa visita, un oficial de la embajada estadounidense manifestó algunos reparos. “Seguimos de cerca el próximo viaje del gobierno del Uruguay a China. Nuestra amistad con Uruguay implica trabajar juntos en numerosos temas y asuntos y buscar permanentemente formas de ayudarnos mutuamente”, señaló.

    “Nos preocupan las prácticas de vigilancia y las amenazas a la protección de datos. En esta región, hemos observado informes difundidos por medios paraguayos que señalan que un empleado de Huawei estuvo vigilando a un diplomático en Paraguay”, agregó.

    El funcionario estadounidense dijo que también le “inquietan las deficientes prácticas laborales y de derechos humanos de China” y puso como ejemplo que “aquí en Uruguay, China Machinery Engineering Corporation cometió múltiples violaciones laborales, algunas de las cuales derivaron en la muerte de trabajadores, mientras actuaba como contratista de UTE”.

    “Nos preocupan las prácticas comerciales de China. El país asiático subsidia su sector manufacturero e inunda al Uruguay con bienes a precios artificialmente bajos. Como ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fabricantes de Juguetes informó que, en 2025, estas prácticas provocaron la pérdida de 150 puestos de trabajo en Uruguay”, concluyó.

    Oddone y la “lista de los buenos”

    A su vez, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se refirió a las relaciones entre EE.UU. y Uruguay al ser entrevistado por Búsqueda. “Diría que en las conversaciones que he tenido con autoridades del gobierno (estadounidense), claramente no somos un país de los malos; pero también claramente no estamos en el primer lugar en la lista de los buenos”, señaló.

    Ante la consulta de si al gobierno uruguayo le interesa estar en la “lista de los buenos”, respondió: “Es una pregunta más para el canciller o para el presidente, pero diría que, como uruguayo, y creo que los uruguayos aspiran mayoritariamente a eso, no se puede construir un mundo maniqueo de buenos y malos”.

