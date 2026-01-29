Más de 30 funcionarios y jerarcas viajan a China

Una nutrida delegación del gobierno uruguayo parte este jueves 29 rumbo a Pekín, en la gira más grande que el Poder Ejecutivo haya realizado desde que comenzó el mandato.

El elenco incluirá también a representantes del sector empresarial y dirigentes sindicales, como el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el exdirector del Instituto Cuesta Duarte Milton Castellanos.

El canciller Mario Lubetkin dijo en una rueda de prensa que la delegación está compuesta por unas 150 personas y más de un centenar pertenecen al sector empresarial privado. Según aseguró, es el “número más alto de la historia de la salida de un presidente uruguayo al exterior”.

La delegación del gobierno, sostuvo en cambio, “es bastante pequeñita” y está integrada mayormente por “ministros y viceministros del área económica y productiva”, lo que “marca dónde está concentrado nuestro esfuerzo”. Además, destacó que viaja una delegación del Congreso de Intendentes y “rectores”.

El presidente Yamandú Orsi y la comitiva comenzarán su gira el domingo 1 de febrero, con una visita oficial al Museo de Historia del Partido Comunista de China .

Al día siguiente, Orsi visitará la Gran Muralla china y la Ciudad Prohibida, mientras que el martes 3 por la mañana, durante el 38° aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, se entrevistará con el presidente de China, Xi Jinping. Luego del encuentro se realizará una ceremonia de firma de acuerdos. Por la tarde, Orsi también se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular de ese país, Zhao Leji.

En los días siguientes, la comitiva visitará la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y el Complejo Deportivo Center N° 15, para luego viajar a Shanghái, donde habrá un recorrido por el puerto y reuniones con autoridades de la ciudad.

Luego, el viernes 6, se visitará la Universidad de Tongji, y Orsi realizará la apertura de un seminario de promoción comercial de inversiones. El sábado 7 la comitiva retornará a Uruguay desde Shanghái.

Delegación oficial

La delegación oficial incluye, por la Presidencia, además de a Orsi, al prosecretario, Jorge Díaz, a los secretarios personales del presidente Tania Yánez y Horacio Rivero, a su edecán Andrés Batista, a un médico personal del mandatario, al camarógrafo Martín Pérez y al fotógrafo Camilo dos Santos. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores viajan, además de Lubetkin, la vicecanciller Valeria Csukasi, el jefe del gabinete de Cancillería, Ricardo Baluga, y un integrante del equipo de comunicación de Cancillería. A su vez, la jefa del Departamento de Ceremonial de Cancillería, María Fernanda García, ya viajó a China durante los últimos días.

La comitiva de autoridades también incluye al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, al subsecretario de esa cartera, Matías Carámbula; a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y al viceministro de Economía, Martín Vallcorba, entre las autoridades ministeriales.

Además, viajan el presidente del Banco República, Álvaro García; el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela; el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola; el director general del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque; el presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación Álvaro Brunini; el secretario de Ciencia y Tecnología, David González; el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Miguel Sierra; el director del Programa Uruguay Innova, Bruno Gili; el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza; y las autoridades del Congreso de Intendentes: el presidente Nicolás Olivera (intendente de Paysandú) y los vicepresidentes Francisco Legnani (Canelones) y Richard Sander (Rivera).

Por último, viajan por Uruguay XXI la secretaria ejecutiva, Mariana Ferreira, e Ismael Santana.