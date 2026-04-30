Asesor de Álvaro Villar demandará a ASSE por vía civil tras el archivo de un sumario en su contra

Las investigaciones fueron por hechos ocurridos en 2018, cuando ambos estaban en el Hospital Maciel

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) archivó dos sumarios administrativos en contra del contador Edgar Cura, hoy director adjunto del Hospital de Clínicas. Ambos referían a su actuación en el manejo de fondos relacionados con la Comisión de Apoyo y con la Comisión pro Remodelación del Hospital Maciel en 2018.

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En ese año, el Maciel era dirigido por Álvaro Villar, hoy director del Clínicas. Antes, como hoy, Cura era su adjunto. En el último de los sumarios, con fecha 30 de setiembre de 2024, Villar dijo que esas investigaciones eran producto de una “persecusión política”, en un año electoral. Desde el prestador público, se dijo que no quedaba claro cómo eran reconocidos $ 5 millones, si por “préstamo” o “donación”.

En 2024, Cura denunció penalmente a los entonces directores políticos de ASSE, el presidente Marcelo Sosa, el vicepresidente Néstor Graña y el vocal Julio Micak, por “revelación de secretos por parte de funcionarios públicos”. Dos años después, el implicado señaló a Búsqueda que no empujó más esta instancia y no sabe “en qué está”.

Lo que sí hará con los dos sumarios en su contra ya archivados es demandar por vía civil al Directorio de ASSE, “por la relación contractual y el manejo arbitrario del sumario, así como las filtraciones a la prensa y el daño” que se le causó. Eventualmente, “ASSE también debe responder por los manejos abusivos de sus (entonces) directores”, dijo, y añadió que sus abogados están analizando el tema de las personas “porque incluye a la anterior Dirección del Hospital Maciel”.