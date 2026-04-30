  • Cotizaciones
    jueves 30 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Asesor de Álvaro Villar demandará a ASSE por vía civil tras el archivo de un sumario en su contra

    Las investigaciones fueron por hechos ocurridos en 2018, cuando ambos estaban en el Hospital Maciel

    Hospital Maciel.
    Hospital Maciel.

    FOTO

    La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) archivó dos sumarios administrativos en contra del contador Edgar Cura, hoy director adjunto del Hospital de Clínicas. Ambos referían a su actuación en el manejo de fondos relacionados con la Comisión de Apoyo y con la Comisión pro Remodelación del Hospital Maciel en 2018.

    En ese año, el Maciel era dirigido por Álvaro Villar, hoy director del Clínicas. Antes, como hoy, Cura era su adjunto. En el último de los sumarios, con fecha 30 de setiembre de 2024, Villar dijo que esas investigaciones eran producto de una “persecusión política”, en un año electoral. Desde el prestador público, se dijo que no quedaba claro cómo eran reconocidos $ 5 millones, si por “préstamo” o “donación”.

    Leé además

    Fernando Ramos, director del Hospital Maciel
    Sistema Nacional de Salud

    Están dadas las condiciones para que el Hospital Maciel venda más sus servicios “de excelencia”, dice su director

    Por Leonel García
    Hospital de Clínicas
    Estudio legislativo

    Proponen que hospitales de Clínicas, Policial y Militar también puedan realizar la eutanasia

    Por Leonel García

    En 2024, Cura denunció penalmente a los entonces directores políticos de ASSE, el presidente Marcelo Sosa, el vicepresidente Néstor Graña y el vocal Julio Micak, por “revelación de secretos por parte de funcionarios públicos”. Dos años después, el implicado señaló a Búsqueda que no empujó más esta instancia y no sabe “en qué está”.

    Lo que sí hará con los dos sumarios en su contra ya archivados es demandar por vía civil al Directorio de ASSE, “por la relación contractual y el manejo arbitrario del sumario, así como las filtraciones a la prensa y el daño” que se le causó. Eventualmente, “ASSE también debe responder por los manejos abusivos de sus (entonces) directores”, dijo, y añadió que sus abogados están analizando el tema de las personas “porque incluye a la anterior Dirección del Hospital Maciel”.

    Cura dijo que siempre estuvo “convencido” de que “jamás pasó nada en el Maciel, donde hubo un buen modelo de gestión”, y que los sumarios tuvieron “una repercusión enorme” en su vida profesional y personal. “Por suerte, esto hoy se está clausurando”.

    La semana pasada, el actual Directorio de ASSE resolvió denunciar penalmente al anterior sobre hechos que podrían configurar delitos, detectados en una auditoría relacionada “a los procesos que determinaron el aumento del gasto en estudios y traslados durante los años 2022 a 2024”.

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Partidos de la oposición pedirán crear comisión investigadora en Diputados sobre la gestión de ASSE entre 2015 y 2025

    Por Nicolás Delgado
    Tecnología

    El Parlamento replantea la ley sobre menores y redes sociales y apunta a las plataformas digitales

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Expediente del MEC sobre el Club Atlético Peñarol.

    El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

    Por Nicolás Delgado
    Hospital de Clínicas en reformas.

    El Hospital de Clínicas pide US$ 10 millones para terminar su block quirúrgico en el tiempo estimado

    Por Leonel García
    En cuatro décadas los trabajadores permanentes rurales bajaron de casi 160.000 a 109.970, lo que representa unos 50.000 menos y una caída de 31%.

    Uruguay perdió casi 5.400 trabajadores rurales en 13 años; hay incorporación de tecnología, según jerarca del MGAP

    Por Mauro Florentín