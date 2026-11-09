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    Elecciones del BPS del 22/11: horario de votación y dónde consultar el padrón electoral

    Las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social se realizarán el domingo 22 de noviembre, entre las 8.00 y las 19.30. Dónde consultar el padrón, quiénes están obligados a votar y cuáles son las multas por no hacerlo

    Elecciones en BPS.

    Elecciones en BPS.

    FOTO

    Javier Calvelo/ adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) se realizarán el próximo domingo 22 de noviembre, entre las 8.00 y las 19.30 horas.

    Unos 2,2 millones de personas están habilitadas para participar en la votación, que definirá a los representantes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes.

    Los electores pueden consultar en el buscador de la Corte Electoral si están habilitados, a cuál o cuáles de los tres órdenes pertenecen y dónde les corresponde votar. El sufragio es secreto, personal y obligatorio, aunque hay excepciones previstas en la normativa.

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    ¿Cómo consultar dónde voto?

    La consulta se realiza en la web de la Corte. Para conocer los datos electorales, se puede ingresar la credencial cívica, la cédula de identidad o el nombre y apellido.

    Si la búsqueda por credencial cívica no muestra resultados, la Corte Electoral recomienda intentar con el nombre y apellido. Los electores extranjeros que no tengan credencial cívica figuran en el padrón con su cédula de identidad.

    ¿Qué se elige en las elecciones del BPS?

    Los comicios definirán a los representantes sociales que integrarán el directorio del BPS en tres órdenes:

    • Activos: trabajadores dependientes públicos y privados, además de trabajadores a domicilio o talleristas que cumplan los requisitos.
    • Pasivos: jubilados y pensionistas comprendidos en las condiciones establecidas.
    • Empresas contribuyentes: empresas privadas aportantes al BPS que cumplan con los requisitos electorales.

    Las personas que estén habilitadas para votar en más de una categoría deberán hacerlo en cada una. Por ejemplo, quienes trabajen en relación de dependencia y también tengan una empresa habilitada para votar deberán hacerlo tanto como trabajadores como en el orden empresarial.

    En cambio, tener varios empleos o cobrar más de una jubilación o pensión no habilita a emitir más de un voto dentro del mismo orden.

    ¿Quiénes están obligados a votar?

    El voto es obligatorio para los electores habilitados, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Corte Electoral.

    En el caso de los trabajadores, se consideran, entre otros requisitos, la inscripción en el BPS al 28 de febrero de 2026 y tener al menos 18 años a esa fecha. Para jubilados y pensionistas, también se exige cumplir con la edad y las condiciones de acceso previstas en la normativa.

    Entre las excepciones a la obligatoriedad se encuentran las personas de 75 años o más al día de la elección y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el BPS, con las condiciones que establece la reglamentación.

    Las empresas contribuyentes habilitadas también están sujetas a la obligación de votar y, cuando corresponda, deben actuar mediante un representante autorizado.

    ¿Qué pasa si no se vota?

    Quienes estén obligados a sufragar y no lo hagan sin una causa justificada pueden recibir una multa.

    Para trabajadores activos y jubilados o pensionistas, la sanción prevista es de $ 1.900. En el caso de funcionarios públicos y profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República que voten en el orden de activos, la multa asciende a $ 3.800.

    Para las empresas contribuyentes, el monto depende de la cantidad de trabajadores en planilla: puede ser de $ 11.400, $ 22.800 o $ 38.000, según la escala establecida por la Corte Electoral.

    Entre las causas que permiten justificar la ausencia se encuentran problemas de salud o imposibilidad física, razones de fuerza mayor, estar fuera del país el día de la elección y, bajo determinadas condiciones, residir fuera del departamento donde corresponde votar.

    El plazo general para presentar la justificación vence el 21 de enero de 2027. Para quienes se encuentren fuera del país, el plazo se computa de acuerdo con las reglas específicas previstas para esa causal.

    ¿Dónde consultar más información?

    La Corte Electoral reúne en su sección oficial sobre las elecciones del BPS 2026 el padrón definitivo, las hojas de votación registradas, los reglamentos y la información sobre justificaciones y multas.

    También se puede contactar a la Comisión Organizadora de la Elección de BPS, de lunes a viernes, de 10.00 a 15.30, al teléfono 1924, interno 2187, o por correo electrónico a [email protected].

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