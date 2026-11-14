Elecciones del BPS del 22/11: sepa quiénes son los candidatos, qué listas se presentan y qué propone cada uno

El domingo 22 de noviembre se realizarán las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS). Los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes deberán elegir a quienes los representarán en el directorio del organismo durante los próximos cinco años.

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En total se habilitaron nueve listas . Dos competirán por el lugar de los trabajadores, tres por el de los pasivos y cuatro por el de las empresas.

La votación será entre las 8 y las 19.30 y tendrá carácter obligatorio para las personas incluidas en el padrón electoral.

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Los trabajadores tendrán dos opciones. El actual representante del sector, Carlos Clavijo, buscará continuar en el cargo. Su competidora será Lorena Roqueta.

Es el actual representante de los trabajadores en el directorio del BPS y cuenta con el respaldo del PIT-CNT .

Entre sus propuestas figuran reducir los tiempos de resolución de los trámites y mantener las modalidades de atención presencial y digital.

También plantea revisar las exoneraciones de aportes patronales, modificar el cálculo de las contribuciones empresariales y reforzar los controles sobre el seguro de desempleo.

Lista 15. Lorena Roqueta

Escribana oriunda de Colonia, encabeza la lista impulsada por el sector que respalda el actual representante de las empresas, José Pereyra.

Su propuesta incluye ampliar la presencia del BPS en el interior, acortar los plazos de respuesta del BPS y que quienes tienen derecho a más de una prestación puedan acumularlas, en lugar de verse obligados a elegir entre ellas.

También plantea cambios en el seguro de desempleo para quienes pierden su trabajo y comienzan una actividad independiente, así como simplificar los controles para las familias que reciben prestaciones por discapacidad.

Jubilados y pensionistas

En el orden de los pasivos competirán tres listas. Las candidaturas corresponden a Estela Ovelar, María Ángela Pereira y Renaldo Borriero.

Lista 1. Estela Ovelar

Es la actual secretaria de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

Es la primera mujer postulada por esa organización para ocupar el cargo de representante de los pasivos.

Entre sus propuestas están asegurar los aumentos de las jubilaciones mínimas y mantener las partidas y los aguinaldos que reciben los jubilados y pensionistas en junio y diciembre.

Lista 2. María Ángela Pereira

Es exprofesora de Historia y su candidatura es impulsada por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.

Entre sus principales planteos figuran eliminar las AFAP, suprimir el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y restituir el aguinaldo a los jubilados.

Lista 5. Renaldo Borriero

Es un extrabajador del sector de industria y comercio que se jubiló hace dos años. Su candidatura es impulsada por Pereyra.

Propone recorrer los municipios del país para acercar la representación de los pasivos a las localidades donde no hay oficinas del BPS.

También propone revisar las jubilaciones más bajas, restablecer el aguinaldo y discutir el IASS y la situación de los llamados “cincuentones”.

Empresas contribuyentes

Cuatro candidatos competirán por la representación de las empresas en el directorio del BPS. Las propuestas están centradas en los aportes, las multas, las certificaciones médicas y la atención a los contribuyentes.

Lista 21. Graciela Álvarez

Es empresaria, propietaria de Licores Grazie y funcionaria del BPS desde hace más de cuatro décadas. Su candidatura cuenta con el respaldo de organizaciones de pequeñas empresas, comerciantes y productores rurales.

Propone mejorar la relación del BPS con las empresas y contemplar las diferencias entre los distintos sectores y tamaños de negocios.

También plantea ampliar las posibilidades de exonerar multas y recargos a las empresas que cumplen regularmente con sus obligaciones ante la seguridad social, además de mejorar los controles de las certificaciones médicas.

Lista 25. Jorge Fernández

Es director de Cutcsa y su nombre fue definido a último momento, después de que surgieran cuestionamientos sobre la postulación inicialmente anunciada por el sector que impulsa su candidatura.

Lista 27. Bernardo Aldabalde

Es propietario de Café Jurado y propone revisar el régimen de multas y recargos que aplica el BPS, especialmente para las pequeñas empresas y los trabajadores independientes.

También plantea agilizar los trámites relacionados con las certificaciones médicas prolongadas, reducir las demoras en las juntas médicas y establecer incentivos para la contratación de trabajadores mayores de 50 años.

Su lista reúne a pequeños y medianos empresarios de distintos sectores del país.

Lista 30. Daniel Añón

Es expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta y cuenta con el respaldo de las principales cámaras empresariales.

Propone reducir los costos de funcionamiento del Estado mediante un mayor uso de las declaraciones juradas y agilizar los controles.

También plantea facilitar la formalización de pequeños emprendimientos, buscar alternativas para las empresas endeudadas con el BPS y mejorar el seguimiento de las certificaciones médicas prolongadas.

Fachada del Banco de Previsión Social. Mauricio Zina-adhocFOTOS

¿Cuándo y en qué horario se vota?

La elección será el domingo 22 de noviembre de 2026.

Los circuitos estarán abiertos entre las 8 y las 19.30.

El voto es secreto y obligatorio para todas las personas habilitadas.

¿Dónde consultar el circuito?

La Corte Electoral habilitó un buscador para consultar si una persona está habilitada y conocer dónde debe votar.

La consulta se puede realizar con la credencial cívica, la cédula de identidad o mediante los datos personales que solicita el sistema.

El buscador también informa a qué orden pertenece cada elector y si el circuito asignado es accesible.

Consultar el padrón definitivo de las elecciones del BPS 2026

¿Quiénes deben votar?

Hay tres órdenes de votación.

Trabajadores activos. Trabajadores públicos y privados registrados en el BPS al 28 de febrero de 2026, que tuvieran al menos 18 años en esa fecha.

Trabajadores públicos y privados registrados en el BPS al 28 de febrero de 2026, que tuvieran al menos 18 años en esa fecha. Jubilados y pensionistas. Personas que figuraban como jubiladas o pensionistas del BPS al 28 de febrero de 2026 y tenían al menos 18 años.

Personas que figuraban como jubiladas o pensionistas del BPS al 28 de febrero de 2026 y tenían al menos 18 años. Empresas contribuyentes. Empresas privadas registradas en el BPS que estuvieran al día con sus obligaciones al 28 de febrero de 2026.

Una misma persona puede estar habilitada para votar en más de un orden. Por ejemplo, un trabajador que también cobra una pensión deberá emitir dos votos, uno por cada categoría en la que figure habilitado.

¿Qué pasa si no se vota?

Quienes estén habilitados y no concurran deberán pagar una multa, salvo que puedan justificar su ausencia por alguna de las causas previstas por la normativa.

La Corte Electoral establece una multa de una unidad reajustable para trabajadores activos y jubilados y pensionistas. Para los profesionales con título expedido por la Universidad de la República y los funcionarios públicos, la sanción es de dos unidades reajustables.

En el caso de las empresas, las multas dependen de la cantidad de trabajadores en planilla. Van de seis a 20 unidades reajustables.

Están exceptuados de la obligatoriedad del voto los mayores de 75 años y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad otorgadas por el BPS, sin importar su edad.

La justificación de la no emisión del voto podrá tramitarse después de la elección. El plazo establecido por la Corte Electoral vence el 21 de enero de 2027.