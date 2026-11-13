Gremial de energías renovables polemiza con estacioneros; no se debe “garantizar” un “modelo de negocios”

“La transición energética no se puede detener para proteger un modelo de negocio”, dijo a Búsqueda el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Diego Oroño, cuestionando con “indignación” las afirmaciones de la gremial de estacioneros acerca de que la electromovilidad avanza como una “enfermedad” que provocará —si no se toman medidas— un “tsunami” para las empresas que venden combustibles.

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Oroño manifestó “preocupación” porque la defensa legítima de los intereses de un sector se transforme en un “cuestionamiento a la política energética que el país viene construyendo hace décadas”.

“Uruguay no puede diseñar una política energética para garantizar que los uruguayos sigan consumiendo combustibles fósiles para proteger modelos de negocio. Lo que hay que promover es la reconversión de esos sectores, eso sí es responsabilidad de las políticas públicas”, opinó.

El titular de la Auder señaló además la “profunda contradicción” de las declaraciones a Búsqueda del gerente de la gremial de estacioneros, Federico de Castro, sobre la aceleración de la movilidad eléctrica y la posible afectación de “miles” de puestos de trabajo, cuando “hace años” que la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) “viene planteando habilitar el autoservicio” en las estaciones de servicio del país y la “eliminación de los pisteros”.

Oroño citó una reciente publicación del portal Surtidores donde se informa que una de las decisiones de la última asamblea extraordinaria de la Unvenu se refirió a avanzar en las gestiones para habilitar el autodespacho de combustible. “Cuestionamos que el empleo se invoque como un argumento para frenar la tecnología, mientras en paralelo se están impulsando cambios comerciales que van a afectar exactamente a los mismos trabajadores”, alegó. “Parece que, en realidad, lo único que importa en el planteo es el bolsillo del empresario y el argumento del puesto de trabajo queda totalmente en segundo plano”, opinó.

La “justicia” de la política energética

Para el presidente de la Auder, De Castro también atacó la idea de la “transición justa” —que se utiliza en las políticas energéticas y climáticas a nivel local e internacional— al calificarla, precisamente, como “injusta”. A su entender, el gerente de la Unvenu “confunde dos conceptos muy diferentes: la justicia de una transformación con las dificultades que puede generar esa transformación para determinados sectores económicos”. Agregó: “Es un error reducir la justicia de la política energética a la rentabilidad de un determinado sector empresarial”.

Explicó que el concepto de “transición justa” alude a que los cambios consideren a los consumidores, los trabajadores, las futuras generaciones, así como el impacto ambiental y la independencia energética del país. “Uruguay quiere consumir menos petróleo porque, primero, no lo produce, segundo, contamina, y tercero, presenta tremenda volatilidad, como lo vimos este año con la guerra en Medio Oriente”, justificó.

Sobre los incentivos a la movilidad eléctrica, Oroño criticó que De Castro los busque reducir a quien puede “comprar un Tesla” en Uruguay. Señaló que ello implica “desconocer” la variedad de marcas y modelos de vehículos eléctricos que se comercializan a precios accesibles, no solo para “un empresario o superadinerado de Punta del Este o de Carrasco”, sino que la electromovilidad ha llegado a los trabajadores y tiene un “carácter social”.

“Netflix” y el modelo de negocio

“De Castro pretende que el negocio no se modifique en los próximos años. (...) Es como si estuviéramos hace 20 años recibiendo a la red de funcionarios de videoclubes diciendo que están preocupados por Netflix. Bueno, de alguna manera el desarrollo tecnológico hace que los modelos de negocio se tengan que reconvertir”, ilustró Oroño.

Consideró que si bien hay que planificar esa transformación de los negocios, a las estaciones “les quedan muchos años” por delante, ya que en el futuro seguramente terminen siendo un hub donde se comercialicen varios energéticos. Reconoció que es posible que “algunas estaciones dejen de existir y quizás en 10 años no haya la densidad de estaciones que existe hoy”, pero señaló que actualmente “hay cola para abrir nuevas estaciones, está lleno de solicitudes, por lo que no se avizora que el modelo de negocio esté desapareciendo”.

Señaló que en los últimos años, a pesar del avance de la electromovilidad, la venta de combustibles aumentó en el país, según muestran los números de Ancap.

En cuanto a la elevada carga impositiva de los combustibles que objetan los estacioneros, el presidente de la Auder coincidió y señaló que cualquier cambio tributario debería evaluarse “integralmente” y analizar las consecuencias en la recaudación. Dijo que el “nudo gordiano” de la discusión tiene que ver con la carga impositiva de los combustibles en Uruguay, y planteó que es anterior a que proliferara la movilidad eléctrica.

Señaló que el país recauda unos US$ 1.000 millones por concepto de Impuesto Específico Interno (Imesi) sobre los combustibles y consideró que habría que discutir los mecanismos para “redireccionar” o cómo compensar la pérdida de recaudación que se registre a medida que siga incrementándose el parque de eléctricos. En ese marco, dijo Oroño, probablemente haya que analizar la reducción del Imesi a los combustibles, pero “no como una medida para proteger” las ventas de nafta.

Reconversión y cargadores

Sobre el futuro, el titular de la gremial de energías renovables coincidió también con De Castro en que el lugar “primordial” de los puntos de carga para los vehículos eléctricos, luego del domicilio, debería ser las estaciones de servicio y en la necesidad de mejorar las condiciones y el tratamiento para ello. Dijo que, a partir de comentarios de estacioneros, sabe de primera mano que en UTE “no fluye” la atención para que un negocio con surtidores de combustible pueda incorporar cargadores para vehículos eléctricos y dar pasos hacia la reconversión.

“Sería bueno que existiera algún mecanismo de apoyo o de subsidio para aquellas estaciones que quieran incorporar cargadores, porque exige una inversión”, afirmó.

Incluso, Oroño dijo que la Auder le transmitió al Ministerio de Industria, Energía y Minería que sería bueno que las nuevas estaciones que se instalen deberían desde el principio contar con infraestructura de carga para los vehículos eléctricos y propuso también que la cartera defina un “plan con facilidades” hacia el 2030, con el objetivo de llegar a que toda la red cuente con cargadores.