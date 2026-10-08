Vicepresidente de Bukele se encontró con Orsi, tres ministros, un senador oficialista, varios opositores y masones

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El martes 6 participó en un almuerzo en Parva Domus, en el barrio Punta Carretas, al que asistieron una treintena de personas, entre ellas, el ministro del Interior, Carlos Negro, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el senador frenteamplista Daniel Caggiani y su colega colorado Tabaré Viera. Esa noche, informaron varias fuentes a Búsqueda , Ulloa fue a la sede de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, en la calle Mario Cassinoni, donde lo recibió el venerable gran maestro de la hermandad, Horacio Pérez Toledo . Allí participó de una tenida de honor a un visitante extranjero masón, una reunión ritual de la institución.

Al día siguiente, el miércoles 7, el vicepresidente salvadoreño se reunió durante una hora en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Tras el encuentro, dijo en rueda de prensa que es “mentira” que el régimen de excepción impuesto por Bukele viole los derechos humanos y juzgue a las personas sin garantías, como señalan Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras organizaciones. “Nosotros juzgamos a las personas que son capturadas, perfiladas como miembros de estructuras criminales. Si bien se han capturado personas que han demostrado no pertenecer a las estructuras criminales, y esto no lo dicen estas organizaciones, han recuperado su libertad cuando logran probar su inocencia”, expresó. Al ser consultado sobre si Orsi mostró interés en implementar el modelo de seguridad de Bukele, Ulloa respondió que no, que hablaron de otros temas. “El Uruguay tiene su propia institucionalidad y sabrá cómo lidiar con su problema”, expresó. “Si algún día se nos solicita asistencia técnica o compartir esta metodología, estamos dispuestos a hacerlo”, agregó.

El modelo de seguridad de Bukele tampoco fue un tema central en el almuerzo en Parva Domus, que fue convocado por el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina, una organización internacional sin fines de lucro. Fratti y Negro compartieron la mesa con Ulloa y otros invitados, pero desconocían que el vicepresidente de El Salvador iba a asistir. Desconocían también que iban a estar en la mesa con él. Fue un almuerzo “de camaradería“, dijo a Búsqueda el ministro de Ganadería, quien saludó al jerarca salvadoreño, pero no tuvo diálogo con él.

Los organizadores ofrecieron parrillada. También concurrieron al almuerzo el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, y el exsecretario antilavado y exministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.

Quienes sí hablaron de seguridad con Ulloa fueron Viera y el senador blanco Daniel Camy, en sendas reuniones. El jerarca también mantuvo reuniones institucionales a nivel parlamentario, con los legisladores que integran el Grupo de Amistad Uruguay-El Salvador, como los diputados Adrián Juri (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Nicolle Salle (Identidad Soberana).

La Embajada de El Salvador ofrece en la mañana de este jueves 8 una reunión de trabajo en el Hotel Radisson en la que participará Ulloa y a la que han sido invitados los senadores colorados Viera y Pedro Bordaberry, entre otros. Hay un centenar de invitados. Luego, el vicepresidente salvadoreño prevé reunirse con el expresidente Julio María Sanguinetti y con el senador colorado Andrés Ojeda.

El senador y secretario general del Partido Colorado ha planteado que en Uruguay hay “barrios tomados por narcos”, por lo que utilizaría el “modelo Bukele”. En el Frente Amplio son críticos de la falta de garantías de este modelo, pero el presidente Orsi planteó el 26 de noviembre, durante una entrevista en Desayunos Búsqueda, que es un proceso que merece ser analizado. “De la seguridad hay que hablar, y creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador. Es el ejemplo de un proceso para analizar”, señaló entonces el mandatario.

Durante la reunión con Viera, Ulloa no solo destacó la gestión de la seguridad en su país, sino también otras políticas, como la entrega de una computadora por niño que concurre a escuela pública. El vicepresidente invitó al senador colorado a participar el 17 de noviembre en El Salvador de un evento en el que se presentará un balance del modelo de Bukele y del que participarán los ministros salvadoreños.

El modelo, la excepción y la agenda en común

Bukele es el presidente de El Salvador desde el 1 de junio de 2019 y fue reelecto para gobernar hasta 2029. El mandatario decretó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022. Hoy este régimen “afecta únicamente dos garantías constitucionales de carácter individual y solo se aplica a los miembros de estructuras criminales”, dijo Ulloa el miércoles 7 en Radio Sarandí. Esas garantías afectadas son la detención administrativa, que constitucionalmente puede ser de hasta tres días y se extendió hasta 15 días, y la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia. Argumentó que ahora “lo primero que hace la Policía cuando captura a un miembro de una estructura criminal es agarrar el teléfono” y “revisarlo para ver sus contactos”.

El vicepresidente destacó que “el régimen de excepción no afecta la vida cotidiana” ni “ninguna libertad pública”, y defendió la necesidad de sostener este estado de excepción, incluso cuando llevan más de 1.300 días, más de tres años, sin homicidios en el país. Recordó que en 2015 fueron calificados como la capital mundial del homicidio y que en un mes de ese año hubo 936 muertos.

Por su parte, Lubetkin expresó en rueda de prensa tras la reunión en la Torre Ejecutiva que ambos gobiernos están trabajando en varios asuntos. Dijo que El Salvador tiene inversiones “importantes” en Uruguay, en el sector alimenticio y farmacéutico. También comparten el interés en impulsar la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, en fomentar un equilibrio del comercio bilateral y en cooperar en el área turística.

Uruguay tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y ese fue otro de los asuntos abordados en la reunión con Orsi. “El Salvador se está transformando en un respaldo enorme para nosotros en el ámbito de la Celac, o sea, del sistema regional en el cual tenemos un montón de desafíos muy importantes”, dijo el canciller, que anunció que Uruguay está haciendo “eje” con los “amigos salvadoreños y otros amigos de la región” para abordar varios asuntos, desde la postulación de un candidato para la Secretaría General de Naciones Unidas hasta “los temas de desarrollo económico, la estabilidad democrática, temas de seguridad”.

El Salvador y Uruguay están de acuerdo en impulsar a un candidato de América Latina para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas.