Estudiante de Ciencias Económicas inicia juicio contra la Udelar para no dar examen un sábado por su religión

Wolfgang Ernst tiene 21 años y es estudiante del primer año de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (Udelar). Dice que quiere recibirse para obtener el título que lo habilite a trabajar, pero no puede avanzar con algunos exámenes y parciales de la carrera que se rinden los sábados porque la comunidad religiosa minoritaria a la que pertenece, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, establece que ese día de la semana debe guardarse como día de reposo.

En el primer semestre de 2024, Ernst solicitó cambiar la fecha del examen a la bedelía de la facultad, pero no obtuvo respuesta. En el segundo semestre, el 11 de diciembre —casi dos meses después de comparecer frente al decanato con ese reclamo— le respondieron en un mail que no accederían a la solicitud, teniendo en cuenta otros pedidos similares y la resolución Nº 15 del Consejo Directivo Central de la Udelar, del 28 de octubre de 2008, que, según el mail firmado por el secretario amovible del decano, “resuelve no hacer lugar a la exención de las actividades universitarias en días de conmemoración de festividades de origen religioso”.