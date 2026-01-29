Expansión de represas multiplica riesgo de aparición de cianobacterias, y expertos ven necesario endurecer controles

Las floraciones de cianobacterias dejaron de ser un fenómeno estacional aislado para convertirse en una amenaza estructural para la gestión de los ecosistemas hídricos de Uruguay.

Aunque la relación entre el calor, la contaminación y estas “algas verdes” es conocida de forma general, un reciente estudio científico titulado Extreme temperatures increase the frequency of cyanobacterial blooms in subtropical reservoirs, publicado en diciembre en la revista Science of the Total Environment, logró desglosar una mecánica más compleja, al mostrar cómo las olas de calor y los años calurosos interactúan con los niveles de agua y la carga de nutrientes, como fósforo y nitrógeno.

El equipo de investigación interdisciplinario, integrado por Signe Haakonsson, Luis Aubriot, Madeleine Renom e Yilian Montesino, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, analizó la dinámica de las floraciones en los tres embalses del río Negro —Rincón del Bonete, Baygorria y Palmar— durante un período de siete años, entre 2016 y 2023.

Mediante el uso de imágenes satelitales y modelos estadísticos avanzados (provenientes del Observatorio de Floraciones de Cianobacterias de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Dinacea), el estudio documentó un total de 322 eventos de floración, de los cuales el 72% fueron clasificados como de magnitud mediana a muy grande, lo que, a entender de los autores, demuestra la severidad de la problemática en la cuenca.

El río Negro es una pieza fundamental de la geografía nacional, al ocupar casi el 40% del territorio uruguayo. Los tres embalses estudiados cumplen funciones clave que incluyen la generación hidroeléctrica, el riego, la pesca recreativa y comercial, y el turismo, al tiempo que constituyen una fuente crítica de agua potable para el consumo humano y animal. Sin embargo, la construcción de represas en los últimos años ha alterado la hidrodinámica natural del río, al aumentar la profundidad y el tiempo de residencia del agua, factores que favorecen el crecimiento de microorganismos.

El estudio señala que estos sistemas generan “floraciones tóxicas masivas de Microcystis —el género de cianobacterias dominante en Uruguay—, las cuales pueden producir fuertes impactos locales y aguas abajo”, alcanzando incluso el río Uruguay, el Río de la Plata y la costa atlántica y “comprometiendo el uso del agua”, al causar dificultades en los procesos de potabilización y afectar la seguridad para el baño en playas.

La investigación determinó que los principales predictores de la aparición de floraciones son la temperatura máxima del aire y los bajos niveles de agua. No obstante, uno de los aportes más novedosos del estudio es cómo el efecto de la temperatura varía según el nivel de nutrientes (o contaminantes) de cada embalse. Así, en el embalse de Palmar, con alta carga de nutrientes, se halló que, en condiciones de bajos niveles de agua, la probabilidad de floraciones es “independiente de la temperatura”. Esto significa que, con suficiente contaminación y agua estancada, las algas proliferan incluso sin un calor extremo.

Por el contrario, en el embalse Rincón del Bonete (con menores niveles de contaminación), la respuesta al aumento de temperatura es fuerte en todos los niveles de agua. En este caso, el calor extremo permite que las algas crezcan agresivamente a pesar de la menor disponibilidad de fósforo, funcionando como una “respuesta compensatoria a los nutrientes”.

Pesca Vista del puente sobre el Arroyo Grande y el Río Negro, límite entre el departamento de Flores y Soriano. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Temperaturas elevadas

Paralelamente, los investigadores concluyeron que las temperaturas elevadas pueden “contrarrestar” los procesos de autolimpieza del río, como el aumento del flujo. Tradicionalmente, se pensaba que una corriente fuerte de agua ayudaba a diluir las colonias de algas, pero el estudio demostró que el calor y las temperaturas extremas permiten a las cianobacterias crecer tan rápido que superan este mecanismo de limpieza natural. Además, se observó que en años calurosos las floraciones muestran “persistencia incluso durante la temporada de invierno” y capacidad para extender la crisis más allá de los meses de verano.

El informe contextualiza la situación local en un marco global: indica que la fragmentación de los ríos por represas aumentará del 48% actual al 93% para el año 2030, impulsada en gran medida por la construcción de infraestructura en Sudamérica. Esta expansión en regiones subtropicales, no obstante, “amenaza el funcionamiento del ecosistema” y aumenta el riesgo de que las floraciones sean “incluso más frecuentes, severas y prolongadas en el futuro”.

Ante esta evidencia, los científicos exigen un cambio en las políticas públicas de gestión del agua y advierten que controlar los nutrientes —es decir, limitar el nitrógeno y fósforo que llega al río por la actividad agropecuaria y los vertidos industriales— ya no es suficiente con los parámetros actuales. Afirman que, bajo las tendencias de calentamiento global, se requiere una “reducción más estricta de la entrada de nutrientes para compensar la creciente frecuencia e intensidad de las temperaturas extremas y las olas de calor”. Es decir, que los umbrales de contaminación permitidos sean mucho más bajos para evitar que el calor creciente “dispare” las floraciones en aguas que antes se consideraban seguras.

Finalmente, el estudio concluye que las futuras estrategias de manejo de embalses deben “integrar la variabilidad climática en los marcos de predicción y prevención de floraciones”, al utilizar, por ejemplo, herramientas de monitoreo satelital masivo para generar alertas tempranas. Además, subraya que “se necesitan urgentemente más estudios en embalses subtropicales” para predecir y prevenir efectos negativos mayores en la región, de manera de evitar que este tipo de microorganismos tóxicos alteren los servicios ecosistémicos de los que depende el país.

Represa-Rincon-Bonete Represa hidroeléctrica Rincón del Bonete, en el río Negro. Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Alertas tempranas

Para la científica Madeleine Renom, uno de los mayores aportes de este trabajo interdisciplinario es la posibilidad de desarrollar un sistema de alertas tempranas que hoy no existe de forma operativa en el país. Según dijo a Búsqueda, actualmente la detección de cianobacterias depende mayoritariamente de la visualización directa de las manchas en el agua, pero Renom explica que existe un desfase o lag entre el inicio de una ola de calor y el momento en que ese calor se transmite a los cuerpos de agua. Esta ventana de tiempo permitiría utilizar los modelos meteorológicos como una herramienta de pronóstico biológico; así, al combinarse datos de nutrientes con advertencias por olas de calor, se podrían emitir alertas ambientales preventivas antes de que la floración sea masiva, protegiendo, por ejemplo, la salud de quienes utilizan el río para recreación.

Sin embargo, la experta advierte que para que estas herramientas sean efectivas, es indispensable pasar de los muestreos puntuales a un monitoreo continuo de las variables biológicas y químicas. Renom señala que, mientras la temperatura se mide hora a hora, las campañas de muestreo de algas suelen ser esporádicas, lo que crea vacíos de información donde se pueden perder eventos críticos. Y es que, aunque el estudio analizó siete años de datos, Renom aclara que para la climatología esto es una serie temporal muy corta, por lo que es vital mantener esfuerzos sostenidos de medición en el tiempo para entender los cambios estructurales en los ecosistemas.

Finalmente, sobre el futuro de esta investigación, indica que el estudio es un “llamado de atención” y un respaldo científico para que las instituciones tomen medidas basadas en evidencia. Aunque el trabajo es muy reciente y aún no tuvieron reuniones con las autoridades competentes, Renom subraya la importancia de que alguna institución se apropie de estos hallazgos para integrarlos en un esquema de trabajo multidisciplinario, aprovechando nuevas estructuras gubernamentales de ciencia y tecnología (como un futuro ministerio) para centralizar la información y dar soluciones reales a la gestión de la calidad del agua en Uruguay.