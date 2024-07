Frases de la semana

“¿Dónde están esos 8 millones de dólares? Es mucha plata. Hay que hacer una investigación por lavado de activos para identificar esos bienes para decomisarlos y que vuelvan al patrimonio público”. (Exfiscal de Corte Jorge Díaz, sobre las maniobras de cobro irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas por las que fueron condenados el intendente Pablo Caram y la diputada Valentina dos Santos, entre otros, programa Nada que perder de M24, lunes 22)

“La verdad es que va a terminar siendo un gobierno más en el que se cumple lo que yo llamo la verdadera regla fiscal uruguaya, que es ajustar en la primera mitad y desajustar en la segunda mitad”. (Economista y coordinador del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, Javier de Haedo, la diaria, jueves 18)

“Fue su propia capacidad y lo que hizo cuando salió lo que lo llevó a donde está ahora”. (Abogado Santiago Moratorio, defensor del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en un perfil publicado por The Washington Post, jueves 18)

“Hay que pensar en una segunda etapa de la reforma para mejorar la calidad de atención con un enfoque de equidad, reduciendo los tiempos de espera de atención con especialistas y quirúrgicas. Igualmente, creo que muchas de estas mejoras deberíamos haberlas llevado a cabo nosotros mismos”. (Legisladora frenteamplista y exviceministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, entrevistada en Brecha, viernes 19)

“Estoy estrenándome en el rol de zurcidor”. (Comentario del candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, a un allegado respecto a la tarea de articular las tensiones en materia de seguridad del diputado Gustavo Zubía y el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, El País, miércoles 24)

“De eso se trata entonces, antiguos y modernos. No es casual que el Frente Amplio no reconozca a Felipe González y sí a Pedro Sánchez, a quien visitó (Yamandú) Orsi estos días. Son antiguos, no están en los tiempos. Vivimos una revolución tecnológica profunda. Si no nos metemos adentro para conducirla, como decía Luis Batlle, nos pasará por arriba”. (Expresidente colorado Julio María Sanguinetti en su columna semanal en la publicación digital Correo de los Viernes, viernes 19)

“No sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado”. (Senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, consultado sobre su resistencia a aceptar la homosexualidad, programa Fácil desviarse de FM Del Sol, viernes 19)

"Por mí se pueden meter un dinosaurio de plástico adentro". (Diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, sobre los dichos de su correligionario Guillermo Domenech, radio Cadena del Mar de Maldonado, miércoles 24)

“Esta semana querían meter el dólar a 1.800 y les dejamos el culo como un mandril”. (Presidente de Argentina Javier Milei, al asegurar que hubo un “traidor” detrás de la suba de la cotización del dólar paralelo, programa Multiverso Fantino del canal de streaming Neura, viernes 19)

“Solo hice una reflexión, el que se asustó que se tome una manzanilla”. (Presidente venezolano Nicolás Maduro, en respuesta a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, EFE, miércoles 24)

“Biden ahora ha hecho lo que Trump nunca hará: ha puesto el interés nacional por encima de su propio orgullo y ambición”. (Fragmento del editorial de The New York Times, domingo 21)

“Yo estaba en el Bar Arocena. De repente apareció Bielsa. Se comió un chivito. Siempre con la computadora cerca. Nadie lo atomizó. Me quise presentar y el hombre me dijo: ‘Yo a usted lo conozco’”. (Exfutbolista Ruben Sosa al relatar un encuentro que tuvo con el director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, programa Minuto 1 de Radio Carve, viernes 19)

“Ha sido la salvación de mi vida, desde todo punto de vista, porque es lo que me saca y lo que me pone. (...) y siempre el candombe, por encima de todo. Yo escribí una canción (...) que dice: ‘Vos sos candombe, el que me atrapa y me libera’”. (Artista y militante Chabela Ramírez, declarada esta semana Ciudadana Ilustre de Montevideo, la diaria, martes 23)