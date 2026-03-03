Hidrógeno verde: la ventana de oportunidad de Uruguay para liderar la llegada de inversiones al sector es “cada vez menor”

Una delegación con autoridades nacionales y departamentales visitó Chile para “identificar aprendizajes”, informó el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables

En un momento determinante para la transición energética de la región, la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) organizó la semana pasada una misión estratégica hacia la Región de Magallanes, Chile, con el fin de consolidar el camino de Uruguay hacia la producción de hidrógeno verde.

Marcelo Mula, vicepresidente de la asociación, explicó a Búsqueda que este viaje, de cuatro días de duración, buscó “identificar aprendizajes, oportunidades de colaboración y referencias técnicas e institucionales” para “el desarrollo del futuro energético sostenible de Uruguay”. La necesidad de impulsar esta industria es un tema en el que Auder insistió en los últimos años, ya que entiende que el hidrógeno verde es fundamental no solo para el transporte a gran escala, sino también para asegurar la “soberanía energética” nacional.

Mula explicó que la comitiva uruguaya estuvo integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y del gobierno local de Paysandú. Entre ellos, viajó el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, técnicos de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), además de diputados de Montevideo y Paysandú, y ediles sanduceros. Por parte de Auder, la delegación estuvo encabezada por Mula y por el secretario, Enzo Melani.

Mula indicó que la organización de este viaje, que fue patrocinado por HIF Uruguay —compañía que proyecta instalar una planta de producción de combustibles sintéticos en Paysandú a partir de hidrógeno verde—, respondió a una necesidad detectada por la asociación para que los tomadores de decisiones locales puedan conocer de primera mano la experiencia de una región que “va unos pasos más adelante”. La misión permitió a la delegación conversar con autoridades chilenas y observar en terreno el funcionamiento de una planta de e-combustibles.

Según explicó Mula, las visitas técnicas se centraron en las instalaciones de HIF Global en Punta Arenas, destacando la visita a la planta de combustibles sintéticos Haru Oni, una infraestructura “vital para que la comitiva dimensione el alcance del proyecto de HIF en Paysandú”. Además de la planta, la delegación uruguaya visitó un laboratorio de e-combustibles desarrollado, junto con la Universidad de Magallanes, para conocer modelos de colaboración académica y mantuvo reuniones con el gobernador regional, Jorge Flies, y el representante del Ministerio de Energía en Magallanes, Sergio Cuitiño, así como con el delegado presidencial de la región y el alcalde de Punta Arenas, entre otros referentes regionales.