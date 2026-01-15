Inddhh señala fallas en el sistema de adopción del INAU y que a mujeres “se les privó del derecho a maternar”

La actuación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en el caso de una bebé que luego de vivir ocho meses con su mamá adoptiva fue entregada a su tío biológico, con quien no mantenía vínculo anterior, llevó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) a analizarlo y emitir una resolución, con el objetivo de que pueda revisarse la decisión judicial. El pronunciamiento señaló que hubo omisiones por parte del organismo, que llevaron a una vulneración de los derechos de la niña, que, como informó El Observador, fue dada en adopción cuando tenía un mes, porque nadie la había visitado en el hospital y el INAU no se había contactado con su familia biológica para conocer si querían hacerse cargo de ella.

Si bien la resolución del Inddhh responde al caso concreto, lo ocurrido no es un hecho aislado. La presidenta Mariana Mota confirmó a Búsqueda que han recibido varias denuncias de irregularidades en los procesos de adopción y que les preocupan varias “fallas” en el sistema, particularmente en la actuación del INAU, que es el organismo del Estado responsable de declarar la adoptabilidad de los niños y de intervenir en todo el proceso.

“La institución ha recibido no solamente este caso, sino otros anteriores, con denuncias de mujeres que tuvieron a sus hijos y que, por diversas circunstancias, terminaron en procesos de adopción”, dijo la presidenta de la Inddhh.

En particular, aludió a relatos de mujeres en situación de vulnerabilidad que aseguraron que no fueron debidamente asistidas en la decisión, aunque querían ejercer la maternidad. Fueron “al menos dos o tres” casos, dijo Mota, y agregó que las denuncias provenían mayoritariamente de mujeres con problemas de salud mental, de adicciones a las drogas o pobres. “Se les privó del derecho a maternar a determinadas mujeres”, afirmó.

El problema fue que cuando recibieron las denuncias de esos casos, “los niños ya estaban insertos en otras familias, habían transitado el proceso de adopción y era imposible recomendar que se desandara, pensando en el interés superior del niño”. Sin embargo, para la presidenta del organismo, “no fue claro” el proceso por el cual fueron dados en adopción y eso revela una “falla” del INAU. También se refirió a dificultades similares que atravesaron mujeres privadas de libertad para poder quedarse con sus hijos.

“El Estado no está desarrollando adecuadamente una función que es sustancial en la vida de esos niños y niñas”, dijo Mota.

La importancia del apego

Uno de los aspectos a los que se hizo referencia en la resolución de la Inddhh tiene que ver con el impacto que los cambios abruptos generan en el desarrollo emocional de los niños, especialmente durante la primera infancia.

El organismo citó un informe realizado por el pediatra y neonatólogo José Luis Díaz Rosselló, que indicó que “el período de la crianza es el más vulnerable y que cualquier evento adverso implica la pérdida de su potencial desarrollo y afecta la salud mental en todo su curso de vida”. Además, indicó que “está comprobado que las consecuencias en la vida adulta pueden ser irreversibles cuando la adversidad ocurre en los primeros meses”.

Para el caso concreto, la Inddhh analizó si la ruptura del vínculo de la menor con su madre adoptiva, “con quien creció y desarrolló un lazo de apego maternal” durante sus primeros ocho meses de vida, para iniciar otro con su tío biológico —con quien “no tenían un vínculo anterior”— podría implicar efectos negativos en su bienestar físico y emocional. En la resolución, concluyeron que existió una vulneración de los derechos de la niña y el INAU “falló en brindar al Poder Judicial”, que era el que debía resolver la situación, la información necesaria para “arribar a un dictamen propicio”, al solamente presentar un informe sobre la familia biológica, otro del Departamento Jurídico y omitir expresarse sobre el proceso de integración de la menor con la madre adoptante.

“Es un daño que, a lo largo del tiempo, puede adquirir otras significaciones”, dijo Mota a Búsqueda, porque la niña y su tío “no tenían un vínculo sustancial que permitiera decir: priorizamos la familia biológica”. Por esa razón, aseguró que el “anhelo” de la institución es que la menor pueda volver con su madre adoptante y que la situación “pueda ser revertida en el breve plazo para que ese daño no se profundice”.

Mota aseguró que con las adopciones “no se está cumpliendo con la normativa” por parte del INAU y “no se está aplicando el Código (de la Niñez y la Adolescencia) como corresponde”. La normativa citada en la resolución establece que el orden preferencial es, en primer lugar, “un integrante de su familia biológica o extensa con quienes haya desarrollado vínculos significativos”. Sin embargo, según la presidenta de la Inddhh, en el caso de la niña “ninguna de esas dos cosas existe”, porque no había vínculo y, por tanto, no eran significativos, de acuerdo a lo que informó la denunciante. En segundo orden, la normativa establece la “integración provisional” en una familia seleccionada del registro oficial de familias que aspiran a adoptar.

“Es realmente llamativo” que el mismo organismo que “establece requisitos muy exigentes para adoptar luego desoiga todo lo que hicieron ellos mismos, cuando viene alguien que tiene un vínculo que es solamente biológico”, señaló la presidenta.

Otra de las fallas que detectaron es la ausencia de registros claros y completos sobre las decisiones que se toman en los procesos de adopción. En el caso analizado, por ejemplo, existían conversaciones y definiciones que no quedaron registradas por escrito. “Cuando no hay registro, termina siendo la palabra de uno contra la del otro, y eso no es serio”, dijo la jerarca.

La resolución de la Inddhh también plantea que han existido dificultades para obtener respuestas del INAU. En el caso concreto, enviaron un oficio y reclamaron la respuesta, pero no fue contestado, a pesar de reuniones previas con autoridades. Según indicó Mota, tampoco les han respondido desde el INAU cuando solicitaron información de otras áreas.

A partir del caso y de las otras denuncias, la Inddhh recomendó al INAU la realización de una “revisión completa de los procesos y protocolos internos” del sistema de adopciones y, en paralelo, resolvió crear un grupo de trabajo específico dentro de la Inddhh, que funcionará como una mesa de diálogo donde serán invitados el INAU, el Poder Judicial, académicos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores interesados en el tema.