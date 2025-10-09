ASSE aprobó llamado para ocho cargos médicos y ocho de enfermeros para el ámbito rural
Se trata de una iniciativa original del entonces diputado Alfredo Fratti, hoy ministro, que la había incluido en la Rendición de Cuentas de 2021
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió el miércoles 8 poner en marcha el Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica en el Ámbito Rural. Esto incluirá un llamado por el cual se cubrirán “hasta ocho cargos médicos y ocho cargos de enfermería” para el “interior profundo”, ahí donde, según datos de 2015 de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, hay un profesional de la salud cada 1.112 habitantes, casi 10 veces menos que en Montevideo.
Esas proporciones se mantienen incambiadas, de la misma forma que no se han cristalizado las propuestas para que más médicos del primer nivel de atención se instalen en el ámbito rural. Históricamente, no han proliferado los incentivos para que médicos, sobre todo jóvenes y sin familias a cargo, se radiquen en el medio de la casi nada.
Esta propuesta tiene su origen en el hoy ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y tuvo como último impulsor al diputado frenteamplista Federico Preve, tal como informó Búsqueda en junio. Siendo legislador, el secretario de Estado incluyó en la Rendición de Cuentas de 2021 un aditivo para fortalecer la atención en 10 policlínicas rurales de ASSE con la radicación de 10 profesionales, lo que finalmente no se cristalizó porque el llamado produjo poco interés. En junio de este año, a su pedido, Preve pensaba retomar la idea pero con siete cargos médicos.
Según había dicho entonces Preve a Búsqueda, el error del llamado anterior consistía en que no era atractivo para los profesionales a quienes estaba dirigido, básicamente, médicos jóvenes recién recibidos: “No era atractivo desde el punto de vista económico y además no tenía más incentivos”. El nuevo plan buscaba, además de una mejor remuneración, un perfil de alta dedicación, apoyo a través de la telemedicina y posibilidades para la formación continua en medicina familiar y comunitaria.
La resolución de ASSE firmada este miércoles finalmente autorizó ocho cargos médicos y de enfermería, por 36 horas semanales entre lunes y sábado, para concursar. Si en los lugares asignados no hay una vivienda adecuada, la gerencia general del prestador podrá “otorgar una partida de hasta $ 15.000 mensuales” para “cubrir las necesidades habitacionales” del equipo de salud.
Los lugares asignados son: Yacaré (Artigas), Andresito (Flores), Rincón de Valentín (Salto), Las Flores (Rivera), Gallinal (Paysandú) y Lago Merín, Plácido Rosas y Arévalo (Cerro Largo, el departamento de Fratti). En todos ellos hubo un trabajo previo con los municipios respectivos.
“Los médicos y el personal de enfermería deberán residir en la localidad asignada. No obstante, podrán desplazarse hasta tres veces por semana para brindar asistencia en localidades cercanas que presenten requerimientos de servicios de salud”, señaló el anexo a la resolución.