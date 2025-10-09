ASSE aprobó llamado para ocho cargos médicos y ocho de enfermeros para el ámbito rural

Se trata de una iniciativa original del entonces diputado Alfredo Fratti, hoy ministro, que la había incluido en la Rendición de Cuentas de 2021

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió el miércoles 8 poner en marcha el Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica en el Ámbito Rural. Esto incluirá un llamado por el cual se cubrirán “hasta ocho cargos médicos y ocho cargos de enfermería” para el “interior profundo”, ahí donde, según datos de 2015 de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, hay un profesional de la salud cada 1.112 habitantes, casi 10 veces menos que en Montevideo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Esas proporciones se mantienen incambiadas, de la misma forma que no se han cristalizado las propuestas para que más médicos del primer nivel de atención se instalen en el ámbito rural. Históricamente, no han proliferado los incentivos para que médicos, sobre todo jóvenes y sin familias a cargo, se radiquen en el medio de la casi nada.

Esta propuesta tiene su origen en el hoy ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y tuvo como último impulsor al diputado frenteamplista Federico Preve, tal como informó Búsqueda en junio. Siendo legislador, el secretario de Estado incluyó en la Rendición de Cuentas de 2021 un aditivo para fortalecer la atención en 10 policlínicas rurales de ASSE con la radicación de 10 profesionales, lo que finalmente no se cristalizó porque el llamado produjo poco interés. En junio de este año, a su pedido, Preve pensaba retomar la idea pero con siete cargos médicos.

Según había dicho entonces Preve a Búsqueda, el error del llamado anterior consistía en que no era atractivo para los profesionales a quienes estaba dirigido, básicamente, médicos jóvenes recién recibidos: “No era atractivo desde el punto de vista económico y además no tenía más incentivos”. El nuevo plan buscaba, además de una mejor remuneración, un perfil de alta dedicación, apoyo a través de la telemedicina y posibilidades para la formación continua en medicina familiar y comunitaria.

La resolución de ASSE firmada este miércoles finalmente autorizó ocho cargos médicos y de enfermería, por 36 horas semanales entre lunes y sábado, para concursar. Si en los lugares asignados no hay una vivienda adecuada, la gerencia general del prestador podrá “otorgar una partida de hasta $ 15.000 mensuales” para “cubrir las necesidades habitacionales” del equipo de salud.