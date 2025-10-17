Descentralización de Salud Mental en ASSE provoca cuestionamientos de la comunidad de psiquiatras

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió suprimir la Dirección de Salud Mental y crear en su lugar la Dirección Programática de Salud Mental. No se trata de un mero cambio de nombre. Era la única dirección técnica centralizada del mayor prestador del país, que ahora pasa a depender de la gerencia general del organismo.

La resolución de fecha 16 de octubre, a la que accedió Búsqueda , despertó gran malestar entre el colectivo de psiquiatras, que la considera una “degradación”. Esto ocurre días después de que el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, propusiera a ASSE la contratación de psiquiatras extranjeros para paliar el déficit de estos profesionales, sobre todo al norte del río Negro. Esta última posibilidad está siendo barajada por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“El funcionamiento actual de la (Dirección) Salud Mental es un problema y la descentralización es una línea de acción clarísima que nos trazamos”, dijo a Búsqueda el presidente de ASSE, Álvaro Danza. El viernes 10, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dijo que una encuesta reveló que el 13% de la población presenta algún problema vinculado a la salud mental y que hay 30.000 personas en lista de espera para recibir una atención de este tipo en el prestador público, que atiende aproximadamente a un millón y medio de usuarios.

Danza indicó que Salud Mental era hasta el momento la única dirección técnica que permanecía centralizada en la estructura del organismo. “Ahora habrá una fuerte apuesta a la atención en el primer nivel y a la atención en los territorios, lo que derivará en un funcionamiento más armónico”, agregó.

De acuerdo con la resolución, con este cambio se busca fortalecer el perfil técnico y suprimir el administrativo de Salud Mental en ASSE. Al frente de la misma seguirá estando Gabriela López Mesa.

Los dispositivos asistenciales de salud mental existentes en todo el país pasarán a depender “de las direcciones regionales de ASSE y, por su intermedio, de las unidades ejecutoras correspondientes”, dice. La estructura anterior, que desemboca en una “alta concentración administrativa”, se basaba en que de la Dirección de Salud Mental dependían de forma directa “todos los dispositivos, unidades ejecutoras y sistemas de atención en salud mental del país”, incluyendo el Portal Amarillo, el Hospital Vilardebó, las excolonias Etchepare y Santín Carlos Rossi (hoy Ceremos) y “diversos dispositivos comunitarios y hospitalarios distribuidos en el territorio nacional”.

Psiquiatría

Si bien la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) aún no se ha reunido para analizar el tema, fuentes vinculadas a esa comunidad profesional dijeron a Búsqueda que la resolución de ASSE cayó muy mal y fue motivo de “bronca” y “descontento”.

Para los psiquiatras, esta resolución fue una “degradación” de la especialidad y una “contradicción” con la definición de prioridad que la atención de salud mental ha tenido por parte del MSP y de ASSE.

“No queda muy claro cómo es eso de la jerarquización o la descentralización. De tener una unidad específica, la salud mental pasa a integrar un cúmulo de cosas” bajo las distintas unidades ejecutoras “e incluso las RAP (red de atención primaria), donde hay muy pocos de estos especialistas”, cuestionó una de las fuentes. Es en esos territorios, “en las trincheras”, donde surgirán las primeras protestas.

La preocupación —y el descontento— de los psiquiatras ocurre cuando desde ámbitos gremiales, y aun ministeriales, se pide o estudia la posibilidad de contratar profesionales extranjeros. La FFSP —cuestionada en los ámbitos médicos por considerarlos el principal actor contra la desmanicomialización, aspecto de la Ley de Salud Mental que el actual proyecto de Presupuesto postergó de este año a 2029— los calificó, a través de su presidente Pereira, como una “corporación que está poniendo de rodillas a todo el país”, según dijo el miércoles 8 en una movilización en Fray Bentos.

Según publicó la diaria el 18 de setiembre, en ASSE hay 23 vacantes con función de alta dedicación libres de médico psiquiatra.

Consultado al respecto, Danza prefirió no emitir opinión. “Haremos lo que haga falta para los usuarios, incluyendo una fuerte apuesta a la psicología en el primer nivel (de atención). En primer lugar, la intención es apostar por los profesionales nacionales; lo otro es una resolución ministerial que acataremos, de ser necesario”, indicó.