ASSE: Coalición exige renuncia de Danza, oficialismo lo respalda y Cabildo pide “cuidar mecanismo de interpelación”

Con acusaciones de “corrupción” entre representantes de la coalición republicana y el Frente Amplio , se presentaron en la Cámara de Representantes cuatro mociones en la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , por supuestas “incompatibilidades” entre la presidencia de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) y el trabajo de Álvaro Danza en tres mutualistas privadas, a las que renunció el viernes 7.

La propuesta frenteamplista de declaración cosechó 48 votos afirmativos y 50 negativos. Fue la más votada. Esta moción ponderó el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que desestima que haya incompatibilidad, defendió la gestión de ASSE y de Danza, y respaldó a la ministra.

La coalición republicana —el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente— presentó una moción para que Diputados declare que las explicaciones de la ministra “resultaron completamente insatisfactorias, porque no respondieron las claras interrogantes formuladas por el miembro interpelante”, Gerardo Sotelo. Según el texto, “quedó probado que el doctor Danza ha violado de manera continua la Constitución, la ley orgánica de ASSE y las normas legales que regulan la ética en la función pública, incurriendo en la comisión de ilícitos”. También afirma que el jerarca agotó “definitivamente su credibilidad” como ”figura pública”. En ese marco, “exige” su renuncia, “por considerarla indispensable para preservar la fortaleza de las instituciones, la buena salud de la República y la intangibilidad de la Constitución”.

Además, los diputados coalicionistas anunciaron que harán valer, “en el futuro, la responsabilidad política de la ministra en las oportunidades que correspondan”. Esta moción fue votada afirmativamente por 46 diputados y de forma negativa por 52. Votaron en contra el Frente Amplio, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

Cabildo Abierto pidió en su moción “cuidar el mecanismo de la interpelación” y consideró que, tras las renuncias presentadas por Danza en las tres mutualistas, tal como pidió la oposición, “la interpelación carecería de objeto, tal cual lo expresó el miembro interpelante en medios de comunicación y notas de prensa”. Reclamó a Danza ”la total dedicación” a ASSE, y al gobierno que “este tipo de casos no se vuelvan a repetir”. Logró dos votos a favor y 96 en contra.

Identidad Soberana exigió la remoción de Danza o su renuncia, y anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía a raíz de que Sotelo expresó que Danza violó la Constitución, el Código Penal y el Código de Ética de la Función Pública, por, entre otros hechos, haber firmado en octubre la rescisión de un contrato con el Círculo Católico, institución que compite con las mutualistas para las que trabajaba el presidente de ASSE. Esta moción reunió 16 votos afirmativos (los dos de Identidad Soberana y 14 blancos) y 82 negativos.

Al cierre de la sesión, minutos antes de la 1.00 de este martes 25, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo que ”una vez más, un ministro de Estado se va sin el respaldo de la Cámara de Representantes”, en alusión a la anterior interpelación, la del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. El frenteamplista Mariano Tucci destacó entonces que ninguna de las cuatro mociones alcanzó 50 votos, ”por lo tanto, la minoría mayor es la moción del Frente Amplio, que respalda la actuación de la ministra de Salud Pública, del presidente de ASSE y de su equipo”.

“Un quiebre” con gobiernos del Frente Amplio

El diputado blanco Federico Casaretto dijo en conferencia de prensa que Danza “marcaba” de forma virtual en un horario en que no trabajaba, y se preguntó “si eso no es corrupción, qué es corrupción”. Expresó, a pesar de que presentó la renuncia, que “el quiebre institucional ya existió”. También planteó que se llevaron “por delante la Jutep”, y que Danza es un presidente “de facto” porque “no tiene legitimidad jurídica”. Casaretto reiteró lo que había dicho en sala: que el dilema fue entre “la ética y la moral pública, y la plata, que era la que se llevaba el doctor Danza”.

Juan Martín Rodríguez leyó Poderoso caballero es don Dinero, un poema de Quevedo. Dijo que “las prioridades” de Danza fueron “cambiar el cortinado” y “su licencia”, “la intentona del aumento salarial a sus gerentes, a dedo, ausentarse para priorizar sus trabajos privados, burlarse de la oposición y sus compañeros de gobierno”. Se preguntó “qué diferencia” hay entre Danza y Raúl Sendic, junto a quien militó Lustemberg y a cuyo sector renunció.

A la hora 23.00, tras 13 horas de interpelación, Rodríguez anotó que Danza se retiró de la sala cuando empezó a hablar. “Me da vergüenza que Danza esté acá dentro; un violador contumaz de la Constitución”, dijo. “Ser amante del dinero y querer hablar de honor, de ética y de moral se da de bruces”, siguió. Además de su renuncia, pidió que devuelva a ASSE el dinero que cobró por su función pública.

El diputado blanco Pablo Abdala planteó que Danza “usurpa el cargo”, por lo que “perdió legitimidad”.

El diputado Conrado Rodríguez también sostuvo que “marcaba de forma virtual y no iba a trabajar”, lo que definió como “falta de ética”. Para el diputado colorado, existe “responsabilidad jurídica, administrativa y política”. Su correligionaria Paula De Armas pidió poner el foco parlamentario en el medio millón de personas que se atienden en ASSE.

Por su parte, Sotelo consideró que hay “un cambio” y “un quiebre de talante entre este gobierno y los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio”, en el sentido de que los jerarcas se apartaban de sus cargos ante situaciones similares. Mencionó la renuncia de Baltasar Aguilar a la presidencia de ASSE en 2008 y de Sendic a la Vicepresidencia de la República en 2017.

El diputado planteó que el 30 de octubre Danza incurrió en un ilícito al participar en una resolución de ASSE que perjudica a una mutualista, el Círculo Católico, que compite con prestadores que eran entonces sus empleadores. Debido a que el rectorado del sistema corresponde a la ministra de Salud Pública, le cabe a ella la responsabilidad, dijo Sotelo, para quien la respuesta de la ministra y la conducta política del gobierno el oficialismo es ”decepcionante”.

El miembro interpelante dijo que “los estándares internacionales más estrictos coinciden en que cualquier práctica que introduzca opacidad o discrecionalidad son formas de corrupción”. Agregó que ”este gobierno no calza los puntos éticos de aquel de Tabaré Vázquez ni tampoco los puntos republicanos”.

Lustemberg dijo después de la medianoche que cree en la democracia y en el rol de Parlamento, lamentó ”que incluso después de haber aclarado todo, continúe el tono de persecución y de ataque personal” a ella ”por algunos legisladores”, quienes usan ”adjetivos y comparaciones irrepetibles”. La ministra dijo que ”a veces parece que es violencia el tono de voz”.

”No estoy cómoda, no me gustó este tono agraviante por momentos. Creo que no construye. Estoy en mi cargo para gestionar”, expresó tras 14 horas de sesión parlamentaria. Dijo que estará ”atenta” ante ”cualquier hecho que pudiera implicar ese conflicto” de intereses. ”Daremos el triple por trabajar por la salud de todos los ciudadanos de nuestro país”, sostuvo.

Danza no habló durante la interpelación ni en la conferencia de prensa, en la que no recibió preguntas.

“Bullying y ensañamiento personal”

Los diputados del Frente Amplio respaldaron a Danza y Lustemberg. La coordinadora de la bancada, Ana Olivera, lamentó el “bullying y ensañamiento personal”, en particular en cuanto al planteo de que lo que le importa es la plata. Y negó que sea así. Dijo que la interpelación fue “innecesaria”.

Por su parte, Lustemberg agregó que “la función de consultante” que desempeñaba en mutualistas privadas “nunca interfirió” en su función como presidente de ASSE, por lo que desestimó las acusaciones de incompatibilidad. La ministra cuestionó en la cámara a la oposición por sus “feroces y desproporcionados ataques”, dijo que “Danza informó de manera completa y acabada sobre los cargos que desempeñaba” y que “no es cierto que se haya ocultado información”.

El frenteamplista Joaquín Garlo reclamó, al igual que la ministra y otros diputados de su bancada, que debe recuperarse “el sentido” del artículo 200 de la Constitución, que —dijo— apunta a prevenir la conjunción del interés público y el privado, una interpretación que se tornó recurrente en el oficialismo. El diputado concluyó que prima en la oposición “el desgaste político a un gobierno que cumple”.

El artículo 200 de la Constitución establece que los directores de los servicios descentralizados, como ASSE, no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”.

Por su parte, Federico Preve dijo que Danza sufre el “acoso político más violento de los últimos años” y apuntó contra la anterior administración. Los pagos de ASSE al Círculo Católico aumentaron durante el gobierno pasado, cuando el presidente del prestador público de salud era Leonardo Cipriani, quien ocupó antes y ocupa ahora cargos jerárquicos en esa mutualista. Lamentó esa “puerta giratoria”, a la que vinculó con “la corrupción” que el artículo 200 pretende evitar. Y denunció un “gasto direccionado de ASSE al Círculo Católico”.

“Cuando terminemos de recibir pedidos de informes, investigaciones, auditorías, cuando tengamos los incumplimientos del Tribunal de Cuentas vamos a seguir profundizando en el análisis” de la gestión de ASSE de Cipriani, anunció Preve.

Casaretto y el diputado Amín Niffouri respondieron que si el Frente Amplio solicita una comisión investigadora sobre este tema, la apoyarían. Por su parte, José Luis Satdjian, ex subsecretario de Salud Pública, defendió la gestión del anterior gobierno.

A su turno, los frenteamplistas Joaquín Sequeira y Julieta Sierra criticaron “el circo” de la oposición y Margarita Libschitz recordó que hace un año exactamente que el Frente Amplio ganó las elecciones. “El gobierno anterior perdió. Es hora de que lo asuman”, dijo. El plan de la oposición, a su entender, es “desestabilizar al gobierno”.

El diputado blanco Rodrigo Goñi lamentó (con un volumen de voz particularmente alto) la falta de “idoneidad moral” de Danza y responsabilizó a Lustemberg por sostenerlo.

La diputada frenteamplista Inés Cortés, por su parte, recordó que diputados de la oposición dijeron en comisión que el presidente de ASSE debía “optar” entre el sector público y el privado. Por esta razón, luego de que renunció, era innecesaria la interpelación. El motivo de la sesión, estimó, parece ser “más una defensa a un prestador privado que una interpelación por presuntas incompatibilidades”. Cortés alertó sobre las compras de ASSE durante el anterior gobierno observadas por el Tribunal de Cuentas, que pasaron del 20% al 60%, lo que amerita “algún otro tipo de acciones parlamentarias y jurídicas, tal vez en ámbitos penales”.

La moción frenteamplista

La moción que presentó el Frente Amplio recuerda que la Jutep, a partir de su actuación de oficio, concluyó el jueves 6 “que no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas”.

La bancada planteó que “de acuerdo al órgano competente no existe por tanto incompatibilidad” y que “el gobierno y Danza han actuado en pleno cumplimiento de las normas”.

Además, la moción explica por qué renunció, “en diálogo con la ministra“, a las funciones profesionales de consultante que desempeñaba en el sector privado. Lo hizo “a pesar de la resolución de la Jutep, entendiendo el contexto generado y con el objetivo de no desviar el foco de la discusión pública del fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, prioridad que convoca a todo el sistema político”. Por lo tanto, agregó la bancada, lainterpelación, “incluso en la hipótesis de existencia de incompatibilidad, carecería de objeto”.

Por último, concluye que “las explicaciones dadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ASSE son ampliamente satisfactorias” y reconoce “su compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento de las políticas de salud y de salud pública de este país”.

Identidad Soberana y Cabildo Abierto

Al inicio de la sesión, Sotelo planteó la ocurrencia de delitos. Nueve horas más tarde, Nicolle Salle de Identidad Soberana anunció en conferencia de prensa que su partido presentará denuncia penal en Fiscalía dado el planteo que realizó Sotelo sobre la violación de Danza a la Constitución, el Código Penal y el Código de Ética en la Función Pública.

Por su parte, Cabildo Abierto presentó una moción en la que plantea que “Danza ha renunciado a sus trabajos en el sector privado tal como solicitó la oposición en la discusión presupuestal” el 16 de setiembre, cuando se le hizo saber “la posibilidad de optar entre continuar ejerciendo la presidencia de ASSE o mantener sus vínculos laborales privados”. Para los dos diputados cabildantes, debido a que Danza renunció, “la interpelación carecería de objeto tal cual lo expresó el miembro interpelante en medios de comunicación y notas de prensa”.

Cabildo Abierto solicita a Danza “la total dedicación a la gestión de ASSE, no solo por ser el mayor prestador de salud del país, sino también por ser el de atención a la población más vulnerable”. A su vez, hacen un llamado “al resto de los miembros” de la cámara “al cuidado y buen uso del mecanismo de interpelación”.

“El pedido de renuncia a Danza por miembros de esta cámara no tiene efecto jurídico vinculante y el efecto político depende de la voluntad del gobierno”, agregaron los cabildantes. Expresaron a las autoridades uruguayas su “preocupación” y reclamaron que “este tipo de casos no se vuelvan a repetir y se tomen los recaudos pertinentes, antes de cualquier nombramiento jerárquico en cargos de confianza”, los que deben ejercerse “desde la máxima dedicación”. Para Cabildo Abierto, concluye la moción, “lo más importante es la salud de los usuarios de ASSE, independientemente de quienes están al frente de la gestión”.