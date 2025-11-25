Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

Estudio del Inac de 2022, cuando el país solicitó ser parte del Acuerdo Transpacífico, destaca grandes ventajas; en 2024 se sumó Reino Unido y hay más oportunidades

Uruguay comenzó a transitar la fase de ingreso al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un mercado al que le exportó en lo que va de 2025 cerca de US$ 200 millones en carne, lo que representa alrededor del 7% de las ventas totales del país. Japón, Reino Unido, Canadá, México y Chile se consolidan como destinos relevantes dentro de un bloque que sigue expandiéndose.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Un informe del Instituto Nacional de Carnes (Inac) de 2022 analizó el potencial impacto del CPTPP para la carne bovina uruguaya y destacó oportunidades relevantes. Subrayó que Uruguay enfrenta aranceles altos en mercados claves del acuerdo, especialmente en Japón­, donde el arancel base es de 38,5%; y en Canadá, donde fuera de la cuota de 11.809 toneladas peso embarque aplica un arancel de 26,5%. En el caso de Vietnam, la carne bovina ingresa con arancel 0% para países miembros, aunque Uruguay no cuenta aún con habilitación sanitaria. Mientras que competidores directos, como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, acceden con aranceles sustancialmente menores.

Leé además Comercio internacional Transpacífico: anteriores y actuales jerarcas festejan aceptación del proceso de adhesión de Uruguay Por Redacción Búsqueda

El organismo también identificó beneficios potenciales para Uruguay: rebajas arancelarias sobre los flujos actuales, diversificación de mercados y redireccionamiento comercial, además de una mayor facilitación en gestiones vinculadas a barreras técnicas.

En función del volumen que pudiera redirigirse hacia el CPTPP, Inac estimó que los ingresos incrementales para la cadena cárnica uruguaya podrían ubicarse entre US$ 35 millones y US$ 95 millones anuales en un escenario base y de máxima, que significa hasta casi 50% de lo que se exportó en 2025.

Al momento del análisis de Inac, Reino Unido no integraba el acuerdo, por lo que el cálculo inicial del potencial de beneficios es mayor.