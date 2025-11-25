  • Cotizaciones
    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Estudio del Inac de 2022, cuando el país solicitó ser parte del Acuerdo Transpacífico, destaca grandes ventajas; en 2024 se sumó Reino Unido y hay más oportunidades

    carne uruguay japón

    FOTO

    Inac.uy
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Uruguay comenzó a transitar la fase de ingreso al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un mercado al que le exportó en lo que va de 2025 cerca de US$ 200 millones en carne, lo que representa alrededor del 7% de las ventas totales del país. Japón, Reino Unido, Canadá, México y Chile se consolidan como destinos relevantes dentro de un bloque que sigue expandiéndose.

    Un informe del Instituto Nacional de Carnes (Inac) de 2022 analizó el potencial impacto del CPTPP para la carne bovina uruguaya y destacó oportunidades relevantes. Subrayó que Uruguay enfrenta aranceles altos en mercados claves del acuerdo, especialmente en Japón­, donde el arancel base es de 38,5%; y en Canadá, donde fuera de la cuota de 11.809 toneladas peso embarque aplica un arancel de 26,5%. En el caso de Vietnam, la carne bovina ingresa con arancel 0% para países miembros, aunque Uruguay no cuenta aún con habilitación sanitaria. Mientras que competidores directos, como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, acceden con aranceles sustancialmente menores.

    Leé además

    Canciller Mario Lubetkin.
    Comercio internacional

    Transpacífico: anteriores y actuales jerarcas festejan aceptación del proceso de adhesión de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda

    El organismo también identificó beneficios potenciales para Uruguay: rebajas arancelarias sobre los flujos actuales, diversificación de mercados y redireccionamiento comercial, además de una mayor facilitación en gestiones vinculadas a barreras técnicas.

    En función del volumen que pudiera redirigirse hacia el CPTPP, Inac estimó que los ingresos incrementales para la cadena cárnica uruguaya podrían ubicarse entre US$ 35 millones y US$ 95 millones anuales en un escenario base y de máxima, que significa hasta casi 50% de lo que se exportó en 2025.

    Al momento del análisis de Inac, Reino Unido no integraba el acuerdo, por lo que el cálculo inicial del potencial de beneficios es mayor.

    Actualmente, en Reino Unido, el Hilton uruguayo fuera de cuota (770 toneladas) enfrenta un arancel de 12% más 2.530 libras esterlinas por tonelada (equivalente a unos US$ 3.315). Al tiempo que la carne a grano debe pagar aranceles equivalentes al 40% o 50% del valor exportado.

