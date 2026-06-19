“Los mejores donde se los necesita”: las razones de Carlos Negro para reubicar a Alfredo Clavijo en la Policía

El Ministerio del Interior atraviesa uno de los momentos más complejos desde el inicio de la actual administración. Una suba en la cantidad de homicidios, recientes episodios de violencia, el desgaste de ciertos mandos policiales y los cuestionamientos al liderazgo del ministro, Carlos Negro , han colocado a la seguridad pública en el centro del debate político.

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En ese marco, este jueves 18 Negro compareció ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, convocado, entre otras razones, para fundamentar las últimas modificaciones que realizó en cargos de la Policía Nacional.

Los días previos a su presencia mantuvo un duro intercambio con el senador nacionalista Javier García, quien, ante distintos medios de comunicación, había calificado al Estado de “fallido en materia de seguridad”. El martes 16, Negro le respondió en el programa Arriba gente, de Canal 10: “Son expresiones que preocupan porque es un debilitamiento del Estado de derecho. En pos de la política electoral, por buscar un voto, se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Es muy peligroso porque las organizaciones criminales esperan que los políticos estén en conflicto”. Horas después, García, en el mismo programa de televisión, acusó al ministro de “atrevido”.

Los cuestionamientos de García se iniciaron el jueves 11, luego de que Negro llamara a una conferencia de prensa para anunciar nuevos nombramientos en la cúpula policial. Los movimientos consistieron en reasignar personal y no en destituirlo. Al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo asumió Alfredo Clavijo, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Nacional. En su lugar fue nombrado Julio Sena, hasta el momento director de Investigaciones de la Policía. El cargo que dejó Sena pasó a ser ocupado por Pablo Lotito, quien hasta entonces era jefe de Policía de la capital.

“Estos cambios responden a un monitoreo y una evaluación permanente que realiza el Ministerio del Interior en función de las necesidades y circunstancias de cada momento. Se trata de reasignar, reorganizar y ubicar a los mejores funcionarios, de acuerdo con sus perfiles, en los lugares donde más se los necesita”, expresó el ministro en la conferencia de prensa.

El eje en Montevideo

Fuentes políticas consultadas por Búsqueda indicaron que los cambios de Negro pretenden fortalecer la conducción y ejecución de ciertas áreas de la Policía en un momento delicado de la seguridad pública, tras un primer año de discusión y elaboración de un promocionado plan nacional que ahora busca aplicarse.

Las reubicaciones apuntan a inyectar más energía a la interna policial y confianza en la gestión de la Policía ante la opinión pública. Clavijo, en la función de subdirector, tenía como rol secundar a José Manuel Azambuya, director nacional de la Policía, en un cargo institucional, estratégico y de coordinación; un puesto muy importante en jerarquía pero más protocolar y con menor protagonismo operativo cotidiano que otros, como, por ejemplo, el de jefe de Policía de Montevideo.

“Montevideo es una de las zonas del país que tiene más exigencias en materia de seguridad y allí debemos poner un foco de atención y adaptar las medidas que se ajusten mejor al perfil de los funcionarios que van a desempeñar su trabajo en la capital”, argumentó Negro.

Al concentrar Montevideo la mayor cantidad de delitos y criminalidad de todo Uruguay, el puesto de jefe de Policía de la capital es el cargo territorial más importante del país. Conlleva una necesidad de alta capacidad operativa y de ejecución, navegar la presión política, proyectar una imagen de control y dar respuestas constantes a los medios de comunicación, dos puntos sobre los cuales las autoridades de Interior consideran que Clavijo se destaca; en el año y medio de gestión, incluso, en muchas ocasiones ha sido el vocero de la Policía por encima de Azambuya.

“Nuestro liderazgo implica dirigir equipos para que sean los que logren los resultados”, dijo Clavijo tras ser nombrado el jueves 11 en el nuevo puesto. Durante la conferencia de prensa, fue el único de los jerarcas policiales designados que se sentó en la mesa junto a Negro y también el único oficial que tomó la palabra en una comparecencia de poco más de 12 minutos, de la cual participaron, además, Azambuya y Robert Taroco, subdirector ejecutivo de la Policía.

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De 47 años, Clavijo es comisario general de la Policía y cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la institución. Se desempeñó como director de la Guardia Republicana e integró el Grupo Especial de Operaciones (GEO), antecedentes que le otorgan un perfil operativo, vinculado a la conducción de unidades especializadas en el uso de la fuerza, intervenciones de alto riesgo y mantenimiento del orden público.

Con formación especializada en análisis criminal y estrategias de policiamiento adquirida en Nueva York y Londres, Clavijo combina una visión enfocada en la inteligencia y la respuesta operativa frente a organizaciones criminales que desafían la autoridad del Estado, con una impronta personal asociada al entrenamiento físico.

El miércoles 17, pocos días después de asumir su nuevo cargo, participó en la recorrida por los barrios Corfrisa y Talca, en la ciudad de Las Piedras, Canelones, donde el Ministerio del Interior desplegó la segunda intervención del programa Más Barrio, una estrategia que combina mejoras urbanas, fortalecimiento de servicios públicos y acciones sociales coordinadas.

La instancia contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi. Allí, Clavijo mantuvo intercambios con el ministro Negro y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en el marco de una actividad desarrollada en un departamento que no forma estrictamente parte de su jurisdicción

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En línea con la reubicación de Clavijo, otro de los cambios de Negro busca profundizar el dinamismo de la Dirección de Investigaciones, la dependencia más importante de la Policía Nacional porque aglutina unidades de drogas, hechos complejos y crimen organizado, entre varias otras.

La dirección era encabezada desde marzo de 2025 por Julio Sena, comisario general retirado y una de las figuras con mayor experiencia en el área de investigaciones criminales, con una larga carrera en cargos de la Policía Científica, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, la Dirección de Represión al Tráfico de Drogas y la Jefatura de Policía de Flores.

Sena pasó ahora a un puesto más institucional, en remplazo de Clavijo como segundo al mando de la Policía por detrás de Azambuya. Negro aseguró que se trata de un “reconocimiento a la trayectoria”, que decidió realizar para “formar una cúpula potente”.