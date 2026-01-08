La publicidad de un helado con un cáliz provocó la reacción de la Arquidiócesis de Montevideo

Una particular situación derivó de la publicidad de una empresa local que utilizó la imagen de un cáliz para promocionar un producto en la vía pública. El vicario general de la Arquidiócesis de Montevideo expresó críticas a la iniciativa y llamó a no respaldar ese tipo de acciones, tras lo cual la heladería pidió disculpas y retiró la publicidad.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Sacrilegio es una palabra muy poco usada hoy en día. Y yo la he recordado hace un rato cuando, transitando por la calle Ellauri, me encontré con uno de esos carteles para anuncios publicitarios que van alternando distintas imágenes para promocionar productos. La imagen que captó mi atención era la de un cáliz, que desbordando helado, hacía propaganda a una reconocida heladería uruguaya. Y era un cáliz litúrgico…”, explicó el sacerdote Gonzalo Estévez, quien en 2023 fue nombrado vicario general de la Arquidiócesis de Montevideo, el cargo de principal colaborador del arzobispo Daniel Sturla .

Estévez hizo referencia a la publicidad del helado en el editorial del 22 de noviembre de Entre Todos, la revista oficial de la Iglesia católica de Montevideo. El cáliz es la copa sagrada utilizada en la liturgia cristiana para contener el vino que representa la sangre de Cristo. Es utilizado en la misa durante la eucaristía, el momento de la celebración en la que el pan y el vino son consagrados por el sacerdote y, según la fe católica, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús.

“¿Por qué se le ocurre a un publicista usar algo tan sagrado para vender su producto? ¿Había necesidad de faltar el respeto de este modo a los que creemos en Cristo presente en la eucaristía? Yo ya he decidido que nunca más tomaré un helado de esa heladería. Porque no estoy dispuesto a contribuir al éxito comercial de una empresa que no respeta lo que para mí es sagrado”, argumentó Estévez en el editorial, sin mencionar el nombre de la cadena.

Dos semanas después, el 6 de diciembre, la edición siguiente de Entre Todos incluyó un recuadro en sus páginas editoriales y de opinión. Allí, el vicario general relató que, tras su cuestionamiento, un sacerdote se comunicó con “la persona responsable” de la heladería. “Recibió con atención el reclamo por el dolor de muchos católicos ante la imagen publicitaria y asumió inmediatamente la decisión de hacer cambiar aquellos avisos, manifestando además su tristeza por haber, involuntariamente, ofendido a la comunidad católica”, narró Estévez, quien agradeció a la empresa por corregir rápidamente la situación y llamó a la sociedad a resolver sus conflictos con diálogo y respeto.

Publicidad La Cigale

De acuerdo a las averiguaciones de Búsqueda, la publicidad en cuestión correspondió a la heladería La Cigale, y consistía en la imagen de tres bochas de helado sobre un cáliz dorado, debajo de la leyenda Heladería tradicional. Consultado por Búsqueda, Estévez evitó referirse a la empresa en concreto y resaltó que "lo importante fue que a los católicos nos dolió el hecho y que agradecemos la gentileza y la sensibilidad de la heladería que ante nuestro planteo cambió inmediatamente la propaganda".

Ofensas a la Iglesia católica

El editorial de Estévez se refirió de manera puntual a la publicidad de la heladería y al uso del cáliz, pero cuestionó además de manera general otras campañas que, a lo largo de los años, han recurrido en Uruguay a referencias, símbolos y tradiciones católicas de forma irónica o metafórica. “Hace años se trató de una fábrica de pastas que usaba la Última Cena para vender sus fideos. O una chacinería que para convencernos de la calidad de su jamón hacía una parodia del sacramento de la reconciliación”, dijo.

Las alusiones correspondieron a dos publicidades de las empresas Las Acacias y Picorell, aunque el vicario general evitó identificar a las compañías. En el primer caso, la campaña evocó la Última Cena, la comida que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión, en la que instituyó la eucaristía al ofrecer el pan y el vino como su cuerpo y su sangre, uno de los episodios centrales del cristianismo. En el segundo caso se hizo alusión al sacramento de la reconciliación, el rito de la Iglesia católica mediante el cual una persona confiesa sus pecados, expresa arrepentimiento y recibe la absolución a través de un sacerdote.

Embed

“¿Pretenden estas empresas ser graciosas? ¡No lo son! Son ofensivas. Y contribuyen a que se manosee lo sagrado”, sostuvo Estévez. En ese marco, y en alusión concreta a la propaganda de la heladería, el vicario general planteó la conveniencia de no acompañar a marcas y empresas que, a su entender, tienen comportamientos irrespetuosos hacia la Iglesia católica.

Embed

“Yo estoy un poco cansado de que se use lo sagrado de modo sacrílego. Y a quien comete un sacrilegio con un fin comercial le responderé con un instrumento comercial: no pagaré por sus productos. Voy a empezar a llamar la atención a tantos que toman el nombre de Dios en vano, que se ríen de mi fe, y hacen burla de lo sagrado. Creo que en algún momento tenemos que decir que no toleramos más que se tomen a broma las cosas que nos importan. Capaz que alguno de ustedes se me suma”, concluyó.