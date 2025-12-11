La ‘Misa criolla’ cumple 60 años: una catedral del folclore latinoamericano en las iglesias uruguayas

Una fila de varias cuadras se extendió por las calles de Pocitos sobre el atardecer del domingo 7 para escuchar la Misa criolla . No es una obra que se interprete con frecuencia y menos aún en las mismas condiciones en las que fue grabada originalmente. La última vez fue hace 10 años, cuando cumplió medio siglo. Por eso esta nueva versión, que conmemora los 60 años de su estreno, despertó una considerable expectativa. Tanto que la parroquia San Juan Bautista resultó abarrotada de público, con cientos de personas de pie en los pasillos del templo. Otros tantos quedaron afuera, amuchados frente al portal.

Los videos que registran la multitudinaria interpretación reflejan el alto rigor artístico del proyecto concebido, dirigido y llevado a buen puerto por la directora coral española (radicada en Uruguay ) Blanca Martín, quien tomó todas las decisiones, desde elegir la obra, convocar a los coreutas por redes sociales, seleccionar al solista y los instrumentistas y encargarse de aspectos de la producción, como buscar una sala de ensayo (el Aula Magna de la Universidad Católica) y gestionar los apoyos para, por ejemplo, costear el traslado de 120 personas a Mercedes .

En una entrevista en Canal 10, Martín definió el proceso como “armar un rompecabezas” y destacó la “enorme cooperación” que caracterizó el proyecto: “La mayoría de la gente no se conocía entre sí y en esta convocatoria abierta se reunieron más de 100 personas que comenzaron a colaborar mutuamente, a ayudarse, a tender redes; se han creado unos vínculos maravillosos de cooperación que quedan entre ellos, para el futuro. La voz es un instrumento muy sensible, el cantar junto a personas que no conoces puede ser muy difícil, pero aquí siempre todos dijeron ‘arriba’”.

Hoy jueves 11a las 19 en la iglesia de Punta Carretas y el lunes 22 en la Universidad Católica, habrá dos nuevas oportunidades de apreciar en Montevideo esta obra maestra del folclore sudamericano. La cuarta y última fecha del ciclo será el sábado 20 a las 18 en la Catedral de Mercedes, la ciudad donde se estrenó la obra, el 20 de diciembre de 1965.

Compuesta por el maestro argentino Ariel Ramírez, un emblemático compositor y pianista que vivió entre 1921 y 2010, y grabada en Buenos Aires en 1964, la Misa criolla es una de las obras cumbre de la música latinoamericana. Ramírez tomó los cinco movimientos clásicos de una misa musical (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei) y los musicalizó con géneros folclóricos regionales. A este núcleo le sumó nuevas canciones de carácter religioso para conformar los 11 temas de la obra. Los textos litúrgicos tradicionales fueron traducidos y adaptados a un lenguaje gauchesco por los sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús Segade.

El impacto fue revolucionario tanto entre los fieles católicos como en la escena de la música popular de la región. Fue una potente y muy rápida expresión artística de los cambios radicales que la Iglesia católica había introducido en el Concilio Vaticano II (1962-1965). A modo de ejemplo, en ese concilio se decidió que las celebraciones dejaran de impartirse en latín y pasaran a ser dichas en las lenguas de cada país; a su vez, el sacerdote dejó de dar la misa de espaldas al público.

Los-Fronterizos-Misa-Criolla-1964-portada

Como reflejo significativo de esta apertura, Ramírez eligió un título por demás elocuente y descriptivo de la propuesta: la expresión Misa criolla concentra siglos de significado. Creó una magistral composición de sincretismo musical, ya que incorporó múltiples vertientes del folclore popular andino, incluyendo las de origen indígena, y las mezcló con sonoridades clásicas, como la del coro a cuatro voces, de naturaleza lírica, e instrumentos tradicionales europeos, como el clave, también conocido como clavicordio.

El Gloria es el hit. Con su icónico inicio (Gloria a Dios en las alturas), este carnavalito (género originario del norte argentino y del altiplano boliviano) es la pieza más difundida y reconocible en los 32 minutos de la obra (y del disco). Los 11 temas contienen un amplio espectro de géneros: comienza con una mezcla de vidala y baguala (Kyrie), sigue con el Gloria y a continuación reúne estilo pampeano (Agnus Dei), chamamé (La anunciación), huella pampeana (La peregrinación), vidala catamarqueña (El nacimiento), chaya riojana (Los pastores), takirari (otro género boliviano, en Los Reyes Magos) y vidala tucumana (La huída).

La icónica grabación de la Misa criolla, que hasta el advenimiento de las plataformas de streaming vendió unos 30 millones de copias en vinilo, casete y CD, cuenta con las voces solistas del grupo folclórico Los Fronterizos (su formación consagratoria, con Eduardo Madeo, Gerardo López, Julio César Isella y Juan Carlos Moreno). El coro es de la Cantoría de la Basílica del Socorro, dirigida por el presbítero Jesús Gabriel Segade. La orquesta popular está formada por un conjunto de instrumentos regionales dirigido por el propio Ramírez y un verdadero dream team del folclore argentino del momento: Jaime Torres (charango), Chango Farías Gómez (percusión), Raúl Barboza (acordeón) y Luis Amaya (guitarra), cuatro solistas que en gran medida pasaron a la historia gracias a esta participación.

Misa Criolla 60 anos Ensayo de la Misa criolla en la Universidad Católica. Instagram: @todomercedesok

En la inmensa obra de Ramírez también brillan obras maestras, como Navidad nuestra, con textos de Félix Luna, y Mujeres argentinas, su primer gran trabajo con Mercedes Sosa, con quien mantendría un estrecho vínculo musical. Pero sin dudas, la Misa criolla es su catedral. Luego hubo otras versiones muy famosas, como la cantada por el tenor español José Carreras y la gran grabación de 1999 con una otoñal, pero aún estremecedora, Mercedes Sosa como solista.

Uruguay 2025

Para celebrar el 60° aniversario del estreno, la española Blanca Martín, directora coral que desde hace 10 años vive en Montevideo y es quien dirige el coro del Centro Cultural de España, decidió poner en marcha el faraónico proyecto de interpretar la obra de Ramírez con su instrumentación original. Y para ello decidió convocar a coreutas voluntarios que desearan cantar.

Luego de un breve e intenso período de reclutamiento de cantantes e instrumentistas, el 28 de julio comenzaron en la Universidad Católica los ensayos del proyecto Misa Criolla-Uruguay 2025-60 Años. En pocas semanas se consolidó un grupo que superó los 120 músicos (unos 115 cantantes y ocho instrumentistas). Debido a la enorme dimensión del coro, el conductor coral uruguayo Ignacio Pilone se unió a la empresa como director asistente. Los ensayos requirieron el armado de grupos parciales, divididos por cuerdas (sopranos, contraltos, tenores y bajos).

Misa criolla San Juan Bautista Puerta de la iglesia San Juan Bautista, el domingo 7. Carmen Da Silveira

En el rol solista está Marcos Agüero, un joven cantante con formación lírica que cobró notoriedad en 2024 al resultar el principal ganador del programa La voz Uruguay, de Canal 10. En paralelo, se armó un octeto instrumental compuesto de tres guitarras (Carlos Gómez, Pablo Oliver y Arturo Rebollo), charango (Fernando Yáñez), piano (Ignacio Pilone), contrabajo (Dubraska López), percusión (Manuel Souto) y bombo legüero (Gonzalo Souto).

Los diversos y extensos pasajes de la obra requirieron que los cantantes estudiaran fuera de los ensayos, con partituras y grabaciones, para después ir ensamblando todos los movimientos entre coro, solista y conjunto. La estructura de la producción también requirió de un equipo técnico para el sonido, el registro audiovisual y la comunicación del evento.

Misa Criolla 3 Ensayo de la Misa criolla en la Universidad Católica. Instagram: @todomercedesok

Después de cuatro meses de ensayos semanales, el domingo 7 dieron en la parroquia San Juan Bautista, en Pocitos, la primera de las cuatro funciones previstas en esta sorprendente producción, que cuenta con apoyo de la Universidad Católica, la Intendencia de Soriano, la Embajada de Argentina en Uruguay y el patrocinio de varias empresas privadas.

“Fueron varios meses de trabajo y estudio, con mucho compromiso y esfuerzo de parte de un gran grupo de personas. El domingo, finalmente, vivimos una emoción gigante”, dijo a Búsqueda Liliana Carmona, arquitecta urbanista y docente grado 5 de la Facultad de Arquitectura que, en modo vocacional, se unió a este titánico y valioso proyecto. Y agregó: “Fue una experiencia maravillosa, potenciada por los recuerdos de oír la Misa criolla en la infancia, en familia. Más allá de ser creyentes o no, como es mi caso, vivirlo desde adentro fue como un sueño cumplido”.

Misa criolla 60 anos

Carmona contó que la belleza y lo imponente de la obra trasciende el credo religioso del grupo de cantantes: “Entre los coreutas hay judíos, católicos, bautistas, agnósticos y ateos. Y la emoción fue gigante para todos. Cuando entramos para cantar y vimos la iglesia abarrotada de gente, con muchos sentados en el pasillo central, o parados en los laterales, con una señora que se metió en un confesionario y sacaba la mano para filmar, y todos los que no lograron entrar, sentimos tanta emoción que costaba empezar a cantar”.

Una catedral del folclore latinoamericano en las iglesias uruguayas