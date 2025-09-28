Orsi aseguró que ya hay indagados y “pistas firmes” por el atentado contra la fiscal Ferrero

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió al atentado que sufrió la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , en su vivienda en el barrio Brazo Oriental.

A través de un mensaje en la red social X, Orsi informó que ya existen “indagados” y “pistas firmes sobre los posibles responsables”. También expresó su solidaridad con Ferrero y agradeció “el trabajo serio y paciente” de la Policía y la Fiscalía.

“La investigación rápida y eficiente es la única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos. Sigamos teniendo confianza en nuestra institucionalidad, porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico”, concluyó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también se pronunció tras el ataque. “Frente al atentado contra Mónica Ferrero , nuestra solidaridad y protección. Ante el mensaje del crimen organizado, el Uruguay entero contra la delincuencia, sin fisuras, con responsabilidad, seriedad y trabajo. No pasarán!! (sic) Que caiga todo el peso de la ley a los responsables”, escribió en X.

En esa misma línea, la vicepresidenta, Carolina Cosse, señaló que mantuvo contacto con la fiscal y con el presidente Orsi, “quien está siguiendo de primera mano el trabajo de la Policía para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y conocer el objetivo que perseguían”.

Tras el atentado contra la fiscal de Corte, el gobierno convocó para este lunes una reunión de alto nivel con el presidente Orsi, el ministro del Interior, Carlos Negro, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Una fuente de Torre Ejecutiva calificó el episodio como “muy complicado”.

Según informó la diaria, en la madrugada del domingo dos personas ingresaron al patio de la vivienda de Ferrero y realizaron dos disparos que provocaron daños materiales, pero no dejaron heridos. La Policía también investiga si los atacantes cavaron un pozo para colocar explosivos.

Horas más tarde, según informó Canal 4, fue hallada incendiada la camioneta en la que habrían escapado los agresores.