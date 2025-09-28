Atentado a fiscal Mónica Ferrero pone en alerta al sistema político y a las autoridades

El atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , provocó extrema preocupación en las autoridades y el sistema político, donde existe la convicción de que el episodio puede exponer un cambio de época en relación con el crimen organizado en Uruguay.

Ferrero denunció que en la madrugada del domingo dos personas ingresaron al patio de su casa y dispararon dos veces, informó la diaria esta mañana. Los disparos provocaron daños en la vivienda, pero no hubo heridos. Además, la Policía investiga si los atacantes cavaron un pozo para poner explosivos. Horas más tarde apareció incendiada la camioneta en la que se habrían fugado, según Canal 4.

Mientras el trabajo policial avanza este domingo, las autoridades resolvieron mantener una reunión de primer nivel el lunes, en la que participarán el ministro del Interior, Carlos Negro, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el presidente Yamandú Orsi y su equipo. El episodio es “muy complicado”, dijo una alta fuente de Torre Ejecutiva.

El ministro del Interior, Carlos Negro , posteó en su cuenta de X que el gobierno está “en contacto permanente” con la fiscal, a quien transmitieron su solidaridad por el episodio y le dijeron que habían puesto todos los recursos necesarios para encontrar a los responsables. “Citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer. Nos reuniremos con el presidente de la República para presentar los avances de la investigación”, añadió.

Desde las 15 horas de este domingo Negro se encuentra reunido con la cúpula de la Policía y después dará una conferencia de prensa.

Grave y urgente

Cuando comenzó a circular la información sobre el atentado, varios actores del sistema político recurrieron a sus redes para solidarizarse con la fiscal y para expresar su preocupación por lo que este episodio puede significar.

Es que si bien el aumento del crimen organizado ha quedado evidenciado, en parte, con el aumento de los homicidios violentos, se entendía que todavía no habían dado el paso definitivo de apuntar directo contra fiscales y jueces, y otros actores del sistema.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado decidió reunirse de manera “grave y urgente” este domingo en la tarde. Una medida similar tomará el Partido Nacional.

El expresidente Luis Lacalle Pou escribió en X para informar que se había comunicado con Orsi a raíz del atentado a Ferrero. “En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección”, sostuvo el dirigente.

El senador y exministro de Defensa, Javier García, alertó que el atentado es de una “gravedad institucional incalculable, un antes y un después en Uruguay”. Al respecto, añadió: “En estas horas se requiere todo el peso del Estado para investigar y perseguir a los terroristas que están atrás de esto”.

Ferrero, quien trabajó como fiscal especializada en combate al narcotráfico, había advertido en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el 10 de setiembre que por su trabajo en drogas era objetivo de esos grupos: “Yo he sufrido mucho estando en el tema drogas, viendo cómo se generó toda una discusión pública de todos los actores, exponiendo las debilidades que tiene la institución. Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y, sin embargo, sigo adelante. En una falsa rapiña me sacaron un brazo, en otra me amenazaron de muerte; ya saben más o menos por dónde viene, y seguimos peleando”.

Comunicado de Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación manifestó este domingo su “preocupación” por la “amenaza/atentado” contra Ferrero, ocurrido en la madrugada en su vivienda. El organismo confirmó que tanto Ferrero como su familia se encuentran en buen estado de salud, aunque subrayó “el impacto emocional” que generó la situación.

En un comunicado oficial, la institución llamó a “todos los estamentos del Estado” para “robustecer a la Fiscalía y la seguridad de los equipos fiscales, encargados de la persecución penal de los delitos, especialmente aquellos de crimen organizado que tanto daño causan a la sociedad”.

“Las instituciones sólidas son el mejor muro de contención para que este tipo de criminalidad no avance en Uruguay”, concluyó el organismo.