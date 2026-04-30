Joselo López planteará en el Primero de Mayo la necesidad de adaptar la estructura del PIT-CNT al “nuevo mundo del trabajo"

El Día Internacional de los Trabajadores encuentra al PIT-CNT en una situación con dos caras. Por un lado, la dirigencia sindical está activa en varios espacios de diálogo con el gobierno y otros actores sobre temas centrales de su agenda, como la discusión sobre una estrategia nacional de desarrollo o la reducción de la jornada laboral. Por otro lado, los sindicatos definieron recientemente que la movilización en las calles será clave este año para lograr conquistas en su plataforma y, de hecho, evalúan un paro parcial para las próximas semanas.

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En ese marco se llevará a cabo el acto del Día de los Trabajadores. La convocatoria del PIT-CNT es a las 10 de la mañana en avenida Libertador y Ramón Escobar. El escenario estará de espaldas al Palacio Legislativo y los oradores serán Nathalie Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), José Lorenzo López de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe) y Javier Díaz del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). La consigna de este año es “1º de Mayo antimperialista. Por trabajo y salario. Uruguay es su gente”.

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En el centro de la agenda del PIT-CNT para el 2026, de acuerdo con un plan de trabajo aprobado recientemente por la Mesa Representativa , están la seguridad social, la propuesta de un impuesto de 1% al 1% más rico, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario y la discusión de la Rendición de Cuentas.

Esos cuatro ejes atravesarán, con distintos enfoques, las intervenciones de los tres oradores. A ellos se agregarán otros temas, como el contexto internacional (presente en la consigna “antimperialista”), un balance del primer año de gobierno y un repaso de los resultados de los consejos de salarios y de la negociación en el sector público, adelantó López a Búsqueda .

El secretario general del PIT-CNT contó que en particular aprovechará el acto para plantear su preocupación por un desafío grande que tiene el movimiento sindical y en el que cree que están fallando. En su opinión, el PIT-CNT mantiene un esquema de organización para un mundo del trabajo que está cada vez más lejano de la realidad actual, muy basado en el sector industrial. Sin embargo, hoy en Uruguay apenas alrededor del 10% de los trabajadores pertenecen al sector de la industria, mientras un 70% se desempeñan en pequeñas y medianas empresas. A eso se suma el trabajo dependiente a través de empresas unipersonales, particularidades del trabajo migrante, el trabajo en plataformas, entre otros fenómenos.

“Tenemos que generar una nueva estructura para el nuevo mundo del trabajo”, afirmó. El dirigente cree que es necesario hacer una autocrítica, porque al PIT-CNT se le “están escapando” una "gran cantidad de trabajadores" a los que no logra representar. Aunque piensa que su planteo tendrá “adeptos y detractores”, cree fundamental hacerlo en el 1 de Mayo: “Es una de las principales tribunas para los trabajadores. Tenemos que hablar de esto también”.

20251118MZINA_5836 Joselo López en un paro de la Federación de Funcionarios de Salud Pública en 2025. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Además del acto en avenida Libertador, el 1 de mayo habrá otros 30 actos más en el interior del país. Dirigentes del Secretariado Ejecutivo y de la Mesa Representativa participarán de la oratoria en varios de ellos junto con dirigentes locales.

En las últimas semanas, tras una “fuerte autocrítica”, el PIT-CNT tomó medidas para fortalecer la participación de los plenarios del interior.

Delegaciones a Cuba y la OIT

Junto con la organización de los actos nacionales por el Día de los Trabajadores, el PIT-CNT define cada año un grupo de dirigentes para participar en la conmemoración del Primero de Mayo en Cuba. Esta vez, la jefa de esa delegación será Laura Martínez, vicepresidenta de la Federación Ancap e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

También fueron elegidos quienes participarán de la Conferencia Internacional de la OIT, que se realizará en los primeros días de junio. Este año la delegación estará conformada por José Olivera de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Martín Ford de la Asociación de Bancarios del Uruguay, Carolina Spilman del sindicato de Antel y Gabriel Salsamendi, integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS.

Según definió la Mesa Representativa, la participación en la conferencia tendrá como lineamientos “confrontar a las cámaras empresariales en su persistencia contra la Ley de Negociación Colectiva”; cuestionar “formas actuales de la precarización del trabajo”; “destacar la conmemoración del 60 aniversario de la unidad sindical en el Uruguay” y promover “la unidad sindical en el mundo”; y ejercer una “defensa de la mujer trabajadora y la igualdad de género”.

“Negociación con movilización”

Días atrás, la Mesa Representativa del PIT-CNT hizo un balance de los resultados del diálogo sobre seguridad social convocado por el gobierno. Para la dirigencia sindical, aunque no hay condiciones para “un acuerdo general”, sí hubo “avances muy importantes” en línea con sus planteos.

En paralelo a estas instancias finales en seguridad social, el gobierno hizo el lanzamiento de las bases para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo. Este tema es una prioridad programática para el PIT-CNT (así lo aprobó su último congreso celebrado en mayo de 2025), y pretenden plantear allí su iniciativa de una sobretasa de 1% en el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas para el 1% más rico de la sociedad, con el objetivo de financiar políticas de combate a la pobreza infantil.

Otra iniciativa del PIT-CNT, la de llevar la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida de salario, también cuenta con un espacio de análisis convocado por el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo.

Mientras transcurren estos espacios de intercambio, el movimiento sindical se propuso recientemente tener una fuerte presencia “en la calle” este año para procurar avances. “La negociación es importante, pero las conquistas se definen en la calle”, definió la Mesa Representativa de marzo, que respaldó un informe del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

IN-Marcelo-Abdala-PIT-CNT-Mauricio-Zina.jpg Marcelo Abdala durante la entrevista con Búsqueda. Mauricio Zina / adhocFOTOS

En ese informe de Abdala también se había analizado que “la correlación de fuerzas” en el panorama político no es “favorable” en este momento para la agenda sindical. Sin embargo, se destacaron también “acumulados políticos y sociales importantes” que podían permitir avances.

En la Mesa Representativa Nacional Ampliada del pasado 18 de abril bajó a consideración de las filiales una propuesta de paro parcial con movilización para fines de mayo o la primera mitad de junio. La medida se votará en la próxima reunión de ese órgano de dirección sindical.

“Negociación con movilización siempre fue la impronta del movimiento sindical uruguayo”, dijo López.