Suprema Corte se expedirá sobre reclamo de ANEP de que niños menonitas se incorporen a la educación formal

El máximo órgano judicial declaró admisible un recurso de casación y deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto; ANEP tuvo fallos adversos en primera y segunda instancia

La Suprema Corte declaró admisible un recurso de casación interpuesto por la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) que busca que un grupo de niños y adolescentes de la comunidad menonita se incorporen a los sistemas de educación formal. La ANEP tuvo fallos adversos en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 4º turno y en el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º turno, por lo que en setiembre decidió acudir al máximo órgano judicial.

El pasado 18 de diciembre la Suprema Corte declaró admisible el recurso de casación de la ANEP, por lo que ahora deberá expedirse sobre el fondo del asunto. La admisión se decidió por mayoría, con las posiciones favorables de los ministros Tabaré Sosa, Bernadette Minvielle y John Pérez; y con la discordia de Doris Morales.

ANEP pidió en primera y segunda instancia medidas de “protección y restitución de derechos” para el grupo de niños y adolescentes menonitas que se encuentran por fuera del sistema educativo formal. Argumentó que la educación es obligatoria y un derecho humano fundamental, por lo que “la inscripción y asistencia” a un centro educativo es “de rango preceptivo” para niños y adolescentes, y “su omisión” de parte de los padres es “un claro incumplimiento a los deberes inherentes a la patria potestad”.