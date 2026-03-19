Un equipo del PIT-CNT elabora la posición sindical frente al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde

El avance de los primeros proyectos de hidrógeno verde en Uruguay llevó al PIT-CNT a formar un equipo de trabajo con el propósito de establecer un posicionamiento acerca del desarrollo de este tipo de iniciativas. Principalmente, al movimiento sindical le preocupa cómo estas posibles inversiones millonarias que comienzan a asomar se enmarcan dentro de la política ambiental y de empleo del país.

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“Si vienen muchas empresas, si se hace confiable y económicamente viable hacerlo en Uruguay, ¿cuál sería la estrategia ambiental y laboral del país?”, dijo a Búsqueda Álvaro Macedo, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo del PIT-CNT y es dirigente de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya).

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Macedo es uno de los integrantes del grupo que se conformó para estudiar el tema. El equipo de trabajo lo coordina Mario Pérez, representante del PIT-CNT en el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), y lo integran también el secretario de Salud Laboral, Pablo Elizalde, y Jorge Ramada, de la Comisión de Medio Ambiente. En el corto plazo, pretenden incorporar al menos a un representante del sindicato de OSE y otro del de UTE. Además, tienen previsto crear instancias de intercambio con la academia para recoger aportes.

De todas formas, Macedo hizo énfasis en que el enfoque del grupo de trabajo es “netamente sindical”. El cometido es, después de un “trabajo serio” de análisis, “llegar a algunas conclusiones” que conformen el posicionamiento del PIT-CNT ante estas iniciativas.

“Nos preocupa mucho el impacto ambiental y el empleo. Durante el proceso de instalación en este tipo de proyectos se suele generar mucho empleo, pero después terminan siendo fuentes de empleo relativas”, planteó Macedo.

El equipo de trabajo también tiene en carpeta analizar otro tipo de actividades, como la prospección sísmica. Sin embargo, Macedo sostiene que el “primer escalón” es el hidrógeno verde porque “ya está sobre la mesa”.

“El tema no espera y tenemos que tener algunas conclusiones”, dijo.

La referencia de la celulosa

El grupo de trabajo del PIT-CNT no estableció un período de tiempo para la tarea que llevará adelante, pero Macedo es consciente de que el proceso no puede dilatarse mucho. “Es para ayer, lo antes posible”, dijo.

Es que mientras el movimiento sindical prepara su posicionamiento, algunos proyectos ya avanzan hacia su concreción. “Nos preocupa que se concreten antes de que haya un marco”, planteó el dirigente.

Una de las iniciativas que sigue registrando avances es la de la compañía HIF Global en Paysandú. La firma presentó días atrás la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente, informó El País. La solicitud incluye el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, uno de los últimos permisos necesarios para habilitar la construcción de la planta.

HIF Global proyecta producir en su planta combustibles sintéticos, a partir de 170.540 toneladas por año de hidrógeno verde. Según detalla la página web del Ministerio de Ambiente, la capacidad nominal anual será de 876.000 toneladas de e-metanol y 313.390 toneladas de e-gasolina; la planta consumirá 2.076 metros cúbicos por hora de agua, de los cuales el 75% será extraído del río Uruguay y el 25% será agua recirculada.

También hay un proyecto incipiente de hidrógeno verde en la localidad de Tambores (Tacuarembó) y otro de una planta de pequeña escala en Fray Bentos.

Para Macedo, sería bueno que antes de que se instalen proyectos se dé una discusión “de manera abierta” y se discuta un “proyecto país”. “Obviamente estamos de acuerdo con las inversiones”, enfatizó, pero agregó que pretenden que la “lógica de inversión” incluya “temas ambientales y laborales”.

La experiencia de las plantas de celulosa es un antecedente que el grupo de trabajo del PIT-CNT tomará en cuenta para el análisis, contó Macedo.

La referencia de la celulosa estuvo sobre la mesa por las tensiones que el proyecto de HIF Global comenzó a tener en Argentina. En los últimos días, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intensificó su reclamo de que se relocalice la planta. En una actividad en Colón —ciudad argentina unida a Paysandú por el puente General Artigas—, de la que compartió algunos fragmentos en sus redes sociales, contó que mantuvo reuniones para intentar que el proyecto no prospere en la ubicación actual y se refirió a lecciones de gestiones que no se hicieron a tiempo con la planta de celulosa de Fray Bentos 20 años atrás.

“Estamos a tiempo, estamos haciendo las cosas que no se hicieron en aquel momento, lamentablemente, y que provocaron ese conflicto que duró tantos años con el pueblo hermano uruguayo, y ese trabajo en conjunto, estoy seguro, va a dar buenos resultados, como no ocurrió en aquel momento”, dijo. Y afirmó: “No podemos permitir una nueva Botnia”.

Al mismo tiempo, se mostró firme en su posición y anunció que si tiene que recurrir a instancias como la Corte Internacional de La Haya o la Corte de Derechos Humanos, lo hará.

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En rueda de prensa el miércoles 18, el canciller uruguayo Mario Lubetkin confirmó que hubo instancias de diálogo con autoridades argentinas y contó que se incluyeron inquietudes del país vecino al proceso de análisis ambiental sobre el proyecto. “Nadie quiere que pase que se repita lo de los puentes”, afirmó, en referencia a la medida de cortar el pase fronterizo que militantes argentinos llevaron adelante en rechazo a la planta de la entonces Botnia.