    El PIT-CNT prepara su estrategia para avanzar hacia la reducción de la jornada laboral en 2026

    A la espera de que el gobierno convoque a un grupo de trabajo, formará una comisión propia para analizar posibilidades por sector, pedirá colaboración a la Udelar y estudiará movilizaciones y una campaña

    Militantes durante una movilización del PIT-CNT en el marco de un paro.

    Militantes durante una movilización del PIT-CNT en el marco de un paro.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida de salario es uno de los puntos centrales de la agenda del PIT-CNT. En las últimas semanas el tema se abordó en el Secretariado Ejecutivo y en la Mesa Representativa, igual que otros puntos prioritarios de la plataforma que impulsa la organización, como el impuesto al 1% más rico de la sociedad, que presentó a fines de 2025, y el reclamo de avances concretos en el Diálogo Social convocado por el gobierno sobre seguridad social.

    El gobierno anunció que convocaría a una comisión de trabajo sobre productividad y reducción de la jornada laboral, pero ese ámbito todavía no se conformó. Como forma de adelantar pasos en la discusión, el PIT-CNT formará un grupo de trabajo propio para identificar posibilidades concretas sector por sector, dijeron fuentes sindicales. También tiene previsto pedir aportes a la Universidad de la República sobre el tema.

    En la última Mesa Representativa del PIT-CNT, el 25 de febrero, se habló del reclamo de reducción de la jornada laboral. Aunque no se tomaron definiciones, se mencionaron posibles movilizaciones como parte de la estrategia. También se propuso promover reuniones con legisladores y partidos políticos y una posible campaña en defensa de "un mejor vivir para los trabajadores".

    En la próxima reunión de la Mesa Representativa, el PIT-CNT quiere trasladar a los sindicatos el plan de trabajo para el 2026. Para eso le solicitó a cada secretaría que presente un detalle de los temas que impulsará en el año y cómo colaborará para avanzar en los objetivos centrales.

