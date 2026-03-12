El PIT-CNT prepara su estrategia para avanzar hacia la reducción de la jornada laboral en 2026

A la espera de que el gobierno convoque a un grupo de trabajo, formará una comisión propia para analizar posibilidades por sector, pedirá colaboración a la Udelar y estudiará movilizaciones y una campaña

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida de salario es uno de los puntos centrales de la agenda del PIT-CNT. En las últimas semanas el tema se abordó en el Secretariado Ejecutivo y en la Mesa Representativa, igual que otros puntos prioritarios de la plataforma que impulsa la organización, como el impuesto al 1% más rico de la sociedad, que presentó a fines de 2025, y el reclamo de avances concretos en el Diálogo Social convocado por el gobierno sobre seguridad social.

El gobierno anunció que convocaría a una comisión de trabajo sobre productividad y reducción de la jornada laboral, pero ese ámbito todavía no se conformó. Como forma de adelantar pasos en la discusión, el PIT-CNT formará un grupo de trabajo propio para identificar posibilidades concretas sector por sector, dijeron fuentes sindicales. También tiene previsto pedir aportes a la Universidad de la República sobre el tema.

En su último Congreso, realizado en febrero, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) resolvió que intentará conquistar una reducción de la jornada laboral. El hecho de que uno de los sindicatos más grandes lidere la lucha es visto por parte de la dirigencia como una posibilidad de impulsar el tema en otros rubros, dijeron fuentes sindicales.

Posibles movilizaciones En la última Mesa Representativa del PIT-CNT, el 25 de febrero, se habló del reclamo de reducción de la jornada laboral. Aunque no se tomaron definiciones, se mencionaron posibles movilizaciones como parte de la estrategia. También se propuso promover reuniones con legisladores y partidos políticos y una posible campaña en defensa de “un mejor vivir para los trabajadores”.