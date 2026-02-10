  • Cotizaciones
    martes 10 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay cayó tres puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción y quedó en el puesto 17 a nivel mundial

    El país obtuvo 73 puntos sobre 100 y quedó en segundo lugar en las Américas, detrás de Canadá

    Portada del informe de Transparencia Internacional sobre su Índice de Percepción de la Corrupción

    Portada del informe de Transparencia Internacional sobre su Índice de Percepción de la Corrupción

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Uruguay perdió una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 tras una caída de 3 puntos en comparación con el año anterior. Con este movimiento registrado en el índice elaborado por Transparencia Internacional, el país quedó en segundo lugar a nivel de las Américas, detrás de Canadá, y número 17 a nivel mundial.

    Uruguay obtuvo 73 sobre 100 en el índice 2025, lo que vuelve al país a su puntaje de 2023. La medición de 2024, con 76 puntos, había sido la mejor desde que Transparencia Internacional lleva registro.

    Leé además

    Palmeras atacadas por el picudo rojo.
    Picudo rojo

    Picudo rojo: Utec avanza en herramientas para su detección temprana y firmó convenio con China para gestión de plagas

    Por Federico Castillo
    Presidente Yamandú Orsi junto a su par de China, Xi Jinping.
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    De acuedo con la metodología de la organización, la caída de tres puntos que registró el país no implica una baja significativa.

    Transparencia Internacional explica en su web que el índice se basa en la percepción porque la característica de la corrupción pública “implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos y procesos judiciales” y esto “hace muy difícil calcular su impacto real”.

    Embed

    Índice a nivel global

    El informe de Transparencia Internacional que acompaña la divulgación del índice advierte que “la corrupción se mantiene como una amenaza seria en todas las regiones del mundo”, aunque hay “señales limitadas de progreso”.

    Al tope de la tabla del ranking, que evalúa a 182 países y territorios, está Dinamarca (89, un punto menos que en 2024), seguida de Finlandia (88 puntos), mientras que el tercer lugar lo tiene Singapur (84 puntos).

    Canadá quedó ubicado como el primer país de las Américas ya que mantuvo su puntaje (75 puntos) de 2024, mientras que Uruguay bajó tres. Chile, el siguiente país sudamericano en el ranking, ocupa el lugar 31 con 63 puntos.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Derechos humanos

    Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol

    IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

    Por Lucía Cuberos
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Portada del informe de Transparencia Internacional sobre su Índice de Percepción de la Corrupción

    Uruguay cayó tres puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción y quedó en el puesto 17 a nivel mundial

    Por Redacción Búsqueda
    Una de las aeronaves, marca Baron, durante su decomiso en Argentina en 2021. 

    La Fuerza Aérea refuerza su flota con dos aviones incautados en una megaoperación contra la pasta base

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sede de la Lideco, en el Centro de Montevideo.

    La Justicia decretó concurso de acreedores de Produits de France, emisora en la plataforma Crowder

    Por Redacción Búsqueda
    Emmanuel Macron.

    Macron critica la reacción de la Unión Europea frente a Trump y cuestiona el acuerdo con el Mercosur

    Por RFI