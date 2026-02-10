Uruguay cayó tres puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción y quedó en el puesto 17 a nivel mundial

Uruguay perdió una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 tras una caída de 3 puntos en comparación con el año anterior. Con este movimiento registrado en el índice elaborado por Transparencia Internacional, el país quedó en segundo lugar a nivel de las Américas, detrás de Canadá, y número 17 a nivel mundial.
De acuedo con la metodología de la organización, la caída de tres puntos que registró el país no implica una baja significativa.
Transparencia Internacional explica en su web que el índice se basa en la percepción porque la característica de la corrupción pública “implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos y procesos judiciales” y esto “hace muy difícil calcular su impacto real”.
Índice a nivel global
El informe de Transparencia Internacional que acompaña la divulgación del índice advierte que “la corrupción se mantiene como una amenaza seria en todas las regiones del mundo”, aunque hay “señales limitadas de progreso”.
Al tope de la tabla del ranking, que evalúa a 182 países y territorios, está Dinamarca (89, un punto menos que en 2024), seguida de Finlandia (88 puntos), mientras que el tercer lugar lo tiene Singapur (84 puntos).
Canadá quedó ubicado como el primer país de las Américas ya que mantuvo su puntaje (75 puntos) de 2024, mientras que Uruguay bajó tres. Chile, el siguiente país sudamericano en el ranking, ocupa el lugar 31 con 63 puntos.