    viernes 16 de enero de 2026

    Un acuerdo para reordenar al bloque: el Mercosur y la UE firman en Asunción

    El Mercosur y la Unión Europea firmarán este sábado en Asunción un acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Los dos bloques juntos representan el 30% del PBI mundial con más de 700 millones de consumidores. La firma es resistida por agricultores y ganaderos europeos que se movilizan en protestas contra el pacto

    Los presidentes del bloque Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el pasado 20 de diciembre.

    Los presidentes del bloque Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el pasado 20 de diciembre.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La ceremonia de firma comenzará el sábado al mediodía en la capital de Paraguay, que recibió en diciembre la presidencia rotativa del bloque al que también pertenece Bolivia.

    La Comisión Europea negocia desde 1999 este acuerdo con los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Bruselas aprobó su texto el viernes pasado.

    La policía francesa bloquea a manifestantes del sindicato agrícola Confederation Paysanne (CP) que intentan usar tractores para frenar la circunvalación de París durante una protesta contra el acuerdo comercial con Mercosur, en París.
    Comercio

    Cadenas de supermercados francesas se niegan a vender productos del Mercosur

    Por RFI
    Viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, durante la entrevista con Búsqueda.
    Entrevista

    Vicecanciller Valeria Csukasi: negociación en el Mercosur por cuotas de exportación acordadas con la UE será “tensa” y “difícil”

    Por Guillermo Draper

    “La firma de este acuerdo es un intento por parte de la Unión Europea de ganar mayor autonomía en un escenario internacional cada vez más dominado por la rivalidad entre China y Estados Unidos. El Mercosur no tiene ningún tratado de libre comercio con una potencia extrarregional. Entonces, lograr tener un acceso privilegiado al mercado sudamericano es una iniciativa que va en esa línea. Es un intento de ampliar el margen de maniobra de Europa en el orden global, sobre todo, en las áreas vinculadas al desarrollo tecnológico, a la industria, a la economía del conocimiento, al sector farmacéutico, que son las principales áreas donde Europa es más competitivo respecto de los países sudamericanos“, dijo a RFI Alejandro Frenkel profesor de la Universidad Nacional de San Martín

    Además del presidente anfitrión, Santiago Peña, asistirá a la firma su par uruguayo, Yamandú Orsi, y se espera que también acuda el mandatario argentino Javier Milei. Lula, quien jugó un papel crucial en el avance del tratado, pero no consiguió que se firmara en diciembre en Foz de Iguazú, no irá a la cita.

    Para Brasil, principal economía de Latinoamérica, este acuerdo “es esencial para mostrar que existe una tercera vía sin atarse a Estados Unidos o a China”, dijo a la AFP Luciana Ghiotto, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.

    Embed - Ganadores y perdedores del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea • FRANCE 24

    Un acuerdo benéfico para la cohesión de Mercosur

    Es un acuerdo que aportará también beneficios para el propio Mercosur, según dijo a RFI Alejandro Frenkel.

    “Mercosur es un bloque que viene desde hace ya varios años en crisis. Es una crisis de identidad. Sus miembros no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Qué quieren con el Mercosur? ¿Qué quieren sobre todo en términos económicos? ¿Es un bloque para qué? Bajo esta perspectiva me parece que la firma del acuerdo es un paso adelante para tratar de recuperar cierto sentido de cohesión. Es más que nada una iniciativa que sirve para cohesionar políticamente al bloque y no tanto porque vaya a tener un impacto económico en la integración entre los países del bloque”, sostiene.

    Con el argumento de que el comercio era desfavorable para su país, el presidente Trump impuso oleadas de aranceles adicionales a los productos importados a Estados Unidos, que variaban según las naciones o zonas de origen.

    El acuerdo forma parte de un intento europeo de diversificar los vínculos comerciales y diplomáticos ante los aranceles de Trump y la feroz competencia china.

    El tratado elimina aranceles a más del 90% de su comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los pioneros del Mercosur. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.

    Embed - Agricultores franceses mantienen protestas contra acuerdo UE - Mercosur • FRANCE 24 Español

    Temores de algunos agricultores europeos

    Tras la firma, el acuerdo debe ser refrendado por cada país firmante del Mercosur y por el Parlamento Europeo, donde la mayoría a favor del pacto es incierta.

    Productores agropecuarios europeos temen que productos sudamericanos más competitivos inunden su mercado debido a normas de producción consideradas menos rigurosas. Miles de ellos protestan desde hace días en Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica.

    Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, la Comisión Europea diseñó una serie de cláusulas y concesiones. Entre otras, anunció garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, que limita el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviene en caso de desestabilización del mercado.

    FUENTE:RFI

    Entrevista

    Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

    Por Lucía Cuberos
    Seguridad pública

    La Policía quiere desmitificar el éxito de los narcos con una campaña dirigida a niños y adolescentes

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Yamandú Orsi

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Montevideo captó casi US$ 500 millones en gasto de turistas del exterior en 2025; “ya no se vacía en verano”

    Por Redacción Búsqueda

    Vista del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo.

    Puerto: tras rescindir concesión a Lobraus, la ANP prevé ejecutar garantía por más de US$ 2 millones

    Por Ana Morales
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda
    Los presidentes del bloque Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el pasado 20 de diciembre.
    Video

    Un acuerdo para reordenar al bloque: el Mercosur y la UE firman en Asunción

    Por RFI
    Rodrigo Arim, director de la OPP, en la Torre Ejecutiva.

    Empresas públicas: Rodrigo Arim (OPP) no descarta discutir fusiones o “complementación”

    Por Ismael Grau