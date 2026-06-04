A pesar del alto el fuego, Israel planea “continuar sus bombardeos” en Líbano

Otro breve respiro. Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano el jueves 4 de junio y anunció que se reservaba el derecho de atacar Beirut. Esto ocurrió apenas unas horas después del anuncio en Washington de un acuerdo de alto el fuego condicionado a un cese total de los ataques de Hezbolá .

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A pesar de este nuevo alto el fuego , las hostilidades entre Israel y Hezbolá, grupo proiraní, continúan.

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Esta “declaración de principios”, como la describió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, estipula que en el sur del Líbano “el ejército, en esta etapa, continuará sus disparos y operaciones sobre el terreno” y se mantendrá en la “zona de seguridad” fronteriza, “incluido el sector de Beaufort y sin el regreso de la población libanesa”.

El acuerdo también prevé “libertad de acción para Israel, con la aprobación de Estados Unidos , para atacar Beirut en respuesta a los ataques contra los asentamientos y el territorio israelíes”, declaró el ministro.

La intensificación de los ataques por parte de Israel conlleva el riesgo de que estas batallas puedan contribuir a una nueva escalada bélica en Oriente Medio, en un momento en que las negociaciones entre Washington y Teherán están estancadas.

El ejército israelí reiteró el jueves su orden de evacuar toda la zona al sur del río Litani, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera, porque las tropas “siguen atacando” la infraestructura de Hezbolá en esa zona.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) informó de ataques con drones israelíes en varios lugares del sur del Líbano , y señaló que una pareja y su hija resultaron heridas en un ataque contra su coche.

Unas horas antes, el ejército israelí había anunciado que la “infiltración de una aeronave hostil” había activado una alerta aérea en una aldea del norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano.

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Un texto con muchas ambigüedades

Esta es la cuarta vez que delegaciones de ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, se reúnen en Washington para negociar directamente.

El texto contiene varias ambigüedades, como la mención del establecimiento de “zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas ejercerán el control exclusivo”, sin ofrecer más detalles.

El 17 de abril ya se había anunciado un alto el fuego, que posteriormente se renovó sin efecto sobre el terreno, ya que ambas partes se acusaban mutuamente de violar la tregua y continuaban sus ataques casi a diario.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, figura de la extrema derecha, calificó el jueves el acuerdo de “grave error”.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump, quien esta semana tuvo un acalorado intercambio con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el tema, insistió en “separar” las discusiones sobre el Líbano de las relativas a Irán.

Teherán considera que se trata de un mismo asunto, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que cualquier ataque contra la capital libanesa provocaría “una reanudación a gran escala de la guerra” en la región.

Según las autoridades libanesas, Hezbolá aceptó el lunes una propuesta estadounidense que estipulaba inicialmente que Israel se abstuviera de atacar los suburbios de Beirut a cambio del compromiso del movimiento de cesar sus ataques contra Israel.

Pero un alto cargo de Hezbolá declaró el martes a la AFP que su grupo no aceptaría un “alto el fuego parcial”.

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Muertos cascos azules y rescatistas

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) anunció que un casco azul murió y otros dos resultaron heridos en un ataque perpetrado la noche del miércoles. Una fuente de seguridad informó a la AFP que el objetivo era la base de la UNIFIL en Ibl al Saqi.

A primera hora del jueves, Hezbolá afirmó haber lanzado cohetes contra el ejército israelí en Al-Qantara, en el sur del Líbano, y posteriormente haber atacado con dos drones un puesto de mando israelí situado cerca del histórico castillo de Chqif, también en el sur del Líbano.

El miércoles por la mañana, un ataque israelí tuvo como objetivo Khalde, en la entrada sur de la capital, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA, oficial).

Según las autoridades, se produjeron nuevos bombardeos en el sur del país, en los que murió un soldado y resultaron heridos otros dos, mientras que cuatro sirios y dos palestinos murieron cerca de Tiro, una ciudad costera milenaria que ha sido bombardeada durante varios días.

En la misma región, un ataque israelí tuvo como objetivo “directamente” una ambulancia, matando a dos paramédicos e hiriendo gravemente a un tercero, según anunció el Ministerio de Salud.

El miércoles por la noche, la agencia ANI informó que un rescatista murió y otro resultó herido en un nuevo ataque israelí en Zebdine, en el distrito de Nabatieh, lo que eleva a al menos 130 el número de rescatistas y personal médico fallecidos desde el comienzo de la guerra.

Según las autoridades, los ataques aéreos israelíes han causado la muerte de 3.516 personas desde el 2 de marzo, fecha en que comenzó la guerra en el Líbano, y el desplazamiento de más de un millón. Del lado israelí, 26 soldados y un contratista civil han muerto en el Líbano.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24