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    Adicción juvenil a las redes sociales: Meta y Google, declarados culpables de negligencia

    Un jurado de Los Ángeles declaró culpables a Meta y a Google por no advertir adecuadamente a los usuarios sobre los riesgos de adicción asociados a Instagram y YouTube. Esta decisión sin precedentes podría sentar un precedente, dado que miles de demandas similares se dirigen contra gigantes tecnológicos en Estados Unidos

    Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, durante el juicio histórico en Los Ángeles, California.

    Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, durante el juicio histórico en Los Ángeles, California.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Meta y Google fueron declaradas culpables de negligencia por promover la adicción de los jóvenes a las redes sociales, según el veredicto emitido este miércoles 25 de marzo por un jurado en Los Ángeles, California , en un juicio sin precedentes contra los gigantes tecnológicos estadounidenses.

    El jurado declaró culpable a Meta, la empresa matriz de Facebook y WhatsApp , de negligencia por no advertir sobre los peligros de la plataforma Instagram , mientras que Google, propiedad de Alphabet , fue declarada culpable de negligencia por no advertir sobre los peligros de la plataforma YouTube.

    El juez fijó la indemnización que debían pagar los dos gigantes tecnológicos en 3 millones de dólares: Meta tendrá que abonar el 70% de esta cantidad y Google el 30%.

    Un portavoz de Meta declaró que el grupo no estaba de acuerdo con el veredicto y añadió que estaba evaluando sus opciones legales. Google no hizo comentarios de inmediato.

    En Wall Street , las acciones de ambas compañías no experimentaron movimientos significativos tras el veredicto. Meta subió un 1%, mientras que Google también registró ganancias. Sin embargo, el resultado de este juicio podría influir en miles de demandas similares presentadas en Estados Unidos (EE.UU.) contra gigantes tecnológicos por padres, fiscales locales y distritos escolares.

    Embed - Meta deberá pagar 375 millones de dólares por poner en peligro a menores

    Gigantes tecnológicos en el punto de mira de las autoridades

    Según el Pew Research Center, un centro de investigación con sede en Washington, al menos la mitad de los adolescentes estadounidenses usan YouTube o Instagram a diario.

    El caso presentado ante el jurado de California se refiere a una mujer de 20 años que lamenta haberse vuelto adicta a las redes sociales a una edad temprana debido al diseño de estas plataformas, descritas como diseñadas para ser adictivas.

    Este procedimiento se centró principalmente en el diseño de estas plataformas y no en su contenido, lo que dificultó que las empresas negaran su responsabilidad. Snap y TikTok , también demandadas, llegaron a un acuerdo con el demandante antes del inicio del juicio. No se han revelado detalles de dicho acuerdo.

    En los últimos años, los gigantes tecnológicos han recibido crecientes críticas en EE.UU. en lo que respecta a la protección de niños y adolescentes. Lo que inicialmente fue objeto de debate, ahora ha llegado a los tribunales y se ha convertido en una preocupación para las autoridades estatales.

    El martes, tras un juicio aparte, un jurado de Nuevo México declaró a Meta culpable de violar la ley local al engañar a los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp sobre la seguridad en esas plataformas. La denuncia acusaba a la empresa de facilitar la explotación sexual de menores.

    Con Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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