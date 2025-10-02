  • Cotizaciones
    Al menos dos muertos tras atropello masivo frente a una sinagoga en Manchester

    Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando un sospechoso atropelló con un coche a una multitud frente a una sinagoga en el norte de Manchester, según informó la policía local este jueves

    Agentes de policía armados cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025.

    FOTO

AFP

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Se confirmó la muerte de dos personas y otras tres se encuentran en estado grave.

    En una serie de publicaciones en X, la Policía del Gran Manchester dijo que fueron llamados a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9:30 am por un miembro del público, quien dijo que había presenciado un automóvil que se dirigía hacia miembros del público y que un hombre había sido apuñalado.

    mas de 100 formas de preparar hongos en un solo libro
    Para preparar en casa

    Más de 100 formas de preparar hongos en un solo libro

    Por Redacción Galería
    El rey Carlos III y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inspeccionan la guardia de honor durante el ceremonial de bienvenida en el Castillo de Windsor.
    Visita de Estado

    Las protestas callejeras y el protocolo marcaron la visita de Donald Trump en Reino Unido

    Por Redacción Galería
    Embed - 'He's got a bomb': Police in Manchester surround suspect at synagogue

    Minutos después, agentes de armas dispararon. “Un hombre recibió un disparo, se cree que es el agresor”, añadió.

    La policía dijo que no podía confirmar si el sospechoso había muerto “debido a problemas de seguridad relacionados con objetos sospechosos que llevaba en su persona”.

    En estos momentos se encuentra en el lugar una unidad de desactivación de bombas.

    Un video compartido en las redes sociales y verificado por Reuters mostró a la policía disparando a un hombre dentro del perímetro de la sinagoga, mientras otro hombre que parecía llevar un velo judío tradicional yacía en el suelo en un charco de sangre.

    Embed - Two dead in Manchester synagogue stabbing attack as armed police rush to scene

    Se despliega más policía en las sinagogas del Reino Unido

    La policía afirmó haber “declarado a Platón”, el código nacional utilizado por la policía y los servicios de emergencia al responder a un “ataque terrorista merodeador”. Esto no significa que se haya declarado un incidente terrorista.

    El primer ministro británico, Keir Starmer, quien se encuentra en una cumbre de líderes europeos en Copenhague, dijo en una publicación en X que estaba “horrorizado” por el ataque. “El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, dijo.

    Starmer regresa de la cumbre para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno, COBRA.

    El rey Carlos de Gran Bretaña también reaccionó, diciendo que estaba “profundamente conmocionado y entristecido” por el “horrible ataque”. En una publicación en las redes sociales, la embajada de Israel en Londres lo calificó de “aborrecible y profundamente angustiante”.

    Embed

    Dave Rich, del Community Security Trust, una organización benéfica que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido, dijo que “siempre hay una importante operación de seguridad en marcha” entre la policía y el fideicomiso en toda la comunidad judía en todos los festivales judíos importantes.

    “Es un día muy solemne y las sinagogas de todo el país estarán llenas durante todo el día”, dijo.

    Starmer dijo que se desplegarán agentes de policía adicionales en las sinagogas de todo el Reino Unido.

    Con AP y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

