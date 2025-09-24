¡Hola !

Las protestas callejeras y el protocolo marcaron la visita de Donald Trump en Reino Unido

El presidente Donald Trump y su esposa se reunieron con el rey Carlos III y la reina Camila, así como con los príncipes de Gales y el primer ministro británico, Keir Starmer

El rey Carlos III y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inspeccionan la guardia de honor durante el ceremonial de bienvenida en el Castillo de Windsor.

El rey Carlos III y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inspeccionan la guardia de honor durante el ceremonial de bienvenida en el Castillo de Windsor.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, visitaron la semana pasada Reino Unido, donde fueron recibidos por el rey Carlos III y la reina Camila.

Apenas llegaron, realizaron un recorrido en carruajes y se detuvieron en la capilla de San Jorge, donde el mandatario estadounidense depositó una ofrenda floral en la tumba de la reina Isabel II.

3. protesta anti trump AFP,RASID NECATI ASLIM
Cientos de manifestantes se congregaron en el centro de Londres para protestar contra la visita de Trump y sus políticas.

Cientos de manifestantes se congregaron en el centro de Londres para protestar contra la visita de Trump y sus políticas.

2. principes de gales y trump AFP, IAN VOGLER
En el saludo oficial a los pr&iacute;ncipes de Gales, el presidente Donald Trump se salte&oacute; el protocolo y al estrechar la mano a Kate Middleton le dirigi&oacute; un piropo, considerado inapropiado. &ldquo;Eres hermosa&rdquo;, le dijo.

En el saludo oficial a los príncipes de Gales, el presidente Donald Trump se salteó el protocolo y al estrechar la mano a Kate Middleton le dirigió un piropo, considerado inapropiado. “Eres hermosa”, le dijo.

No obstante, por motivos de seguridad y al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las visitas de Estado —que suelen desarrollarse en Londres, con el Palacio de Buckingham como escenario—, gran parte de la agenda se concentró en el Castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de la capital.

Durante la visita de dos días, la pareja presidencial de Estados Unidos fue recibida en privado por los príncipes de Gales, William y Kate. Posteriormente, lo hicieron con el rey y la reina. Al otro día mantuvieron un encuentro con el primer ministro británico, Keir Starmer.

4. Cena trump windsor AFP, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
El presidente norteamericano fue agasajado con un banquete de honor en el Castillo de Windsor, donde también dio un discurso.

El presidente norteamericano fue agasajado con un banquete de honor en el Castillo de Windsor, donde también dio un discurso.

Mientras todo esto ocurría, cientos de manifestantes se congregaron en el centro de Londres para protestar contra la visita del mandatario estadounidense. “Deshazte de Trump”, “No al régimen fascista de Trump”, “La cosa más desagradable desde la peste”, se podía leer en algunas de sus pancartas.

