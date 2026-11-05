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    Antes de su visita a Uruguay, León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano

    El pontífice recibió al legendario músico folk estadounidense en una audiencia a la que el artista asistió con un buzo negro con capucha

    Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026.

    Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/VATICAN MEDIA

    El cantautor, de 85 años, cuyo nombre de nacimiento es Robert Allen Zimmerman, se encuentra actualmente de gira por Italia.

    Un artículo publicado en la página web oficial Vatican News señaló que el encuentro fue “breve y consistió en saludos y algunos intercambios distendidos”.

    El papa regaló a Bob Dylan un rosario y el músico obsequió al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo con su autobiografía, según el artículo.

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    León XIV, el primer papa estadounidense, citó una letra de Dylan en el prólogo de un libro sobre desarme publicado a principios de este año, según Vatican News.

    León XIV, de 71 años, ha mantenido posturas firmemente contrarias a la guerra y se ha enfrentado al presidente estadounidense Donald Trump tras sus críticas a la contienda bélica en Oriente Medio.

    No es el primer papa con el que se ha reunido Dylan. El músico actuó en una vigilia de oración para jóvenes celebrada en Bolonia en 1997 y presidida por Juan Pablo II.

    Dylan, que publicó su primer álbum en 1963, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016.

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