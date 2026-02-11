  • Cotizaciones
    miércoles 11 de febrero de 2026

    Argentina: bombas molotov versus balas de goma, enfrentamientos por la reforma laboral

    Piedras y bombas molotov contra gases lacrimógenos y balas de goma: este miércoles se registraron breves pero violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía frente al Senado argentino, donde se debate una reforma laboral clave para el gobierno de Javier Milei

    Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires (Argentina).

    Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Unas pocas decenas de personas, muchas de ellas con pasamontañas o máscaras, se enfrentaron a media tarde con un denso cordón policial que bloqueaba el acceso al Parlamento. El grueso de la movilización, convocada por los sindicatos, aún no había llegado a las inmediaciones del edificio.

    Un periodista de AFP observó al menos dos heridos —un policía y un manifestante—, un balance que inicialmente no fue confirmado por fuentes oficiales. Según estimaciones de distintos medios, entre ellos la propia AFP, al menos veinte personas fueron detenidas.

    En el recinto, el Senado debatía el proyecto de “modernización laboral”, una ambiciosa iniciativa de desregulación para la segunda mitad del mandato de Javier Milei. El gobierno confía en lograr su aprobación en la Cámara alta antes de enviarlo a Diputados, con la expectativa de convertirlo en ley antes del 1° de marzo.

    Los sindicatos —entre ellos la CGT— convocaron la protesta en rechazo a una norma que, sostienen, podría profundizar la precarización del empleo.

    Embed - REFORMA LABORAL: ENFRENTAMIENTOS ENTRE MANIFESTANTES ENCAPUCHADOS Y LA POLICÍA

    Violencia “premeditada”

    En medio de explosiones, cartuchos de gas y balas de goma, los enfrentamientos, la mayoría a distancia, involucraron sólo a un puñado de individuos, contra los cuales la policía también utilizó cañones de agua antes de desplegar a los antidisturbios en motocicleta, provocando una retirada general de los manifestantes.

    La Plaza del Parlamento, paradójicamente casi vacía media hora después de los primeros enfrentamientos, era el momento en que se esperaba que la manifestación sindical reuniera a varios miles de personas, según observó AFP. Mientras tanto, varios contenedores de basura ardían en las calles cercanas.

    La polémica reforma laboral incluye diversas medidas de flexibilización: facilita los despidos, reduce los topes indemnizatorios, limita el derecho de huelga ampliando los servicios “esenciales”, autoriza el fraccionamiento de las vacaciones, entre otros cambios considerados “regresivos” por la CGT.

    Junto a la CGT de tendencia peronista (centroizquierda), cuyas manifestaciones generalmente son ordenadas, varios pequeños partidos y movimientos de izquierda radical se habían sumado a la movilización.

    Buenos-Aires-Protestas-reforma-Laboral
    Personas participan en una manifestaci&oacute;n contra la reforma laboral este mi&eacute;rcoles, en Buenos Aires (Argentina).

    Personas participan en una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires (Argentina).

    También se oyeron cánticos hostiles a la CGT, considerados tímidos por algunos sindicatos, junto a consignas dirigidas al gobierno y llamando a una huelga general.

    “¡Están empezando a tomar medidas drásticas! Está claro que no soportan que la gente se organice”, declaró a la AFP el manifestante Ernesto Pasarín, alejándose de los enfrentamientos. “Si permitimos que esto suceda, estaremos condenando nuestros derechos y los de nuestros hijos”.

    “Los violentos que atacaron a nuestras fuerzas serán identificados”, prometió la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en X. “Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.

    Embed

    Por una “Argentina moderna”

    El gobierno argumenta que los cambios en la legislación laboral, sumados a la reducción de las contribuciones a la seguridad social para los empleadores, incentivarán la regularización de gran parte de más del 40% de los empleos informales, que representan una carga para la economía argentina.

    Durante el debate, el senador Joaquín Benegas Lynch, partidario de Milei, defendió una reforma “sinónimo de progreso”. Exigió romper con “un sistema estatista, corporativista y clientelar que ha ahuyentado la inversión, destruido empleos y empobrecido a millones de argentinos” y transformar el país en “una Argentina moderna, libre y próspera”.

    Embed - SENADOR JOAQUÍN BENEGAS LYNCH - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26

    La oposición y los sindicatos rebaten el argumento de que la reforma creará nuevos empleos. Señalan que la economía muestra signos persistentes de estancamiento, a pesar de que la inflación se ha contenido, especialmente debido a la caída del consumo y la actividad industrial.

    Antes de la manifestación, el presidente de la asociación pyme Industriales Pymes Argentina, consideró que “el verdadero problema es la destrucción de empresas por la apertura indiscriminada de las importaciones” y mencionó 18.000 cierres de empresas en dos años.

    Desde que Milei llegó al poder en diciembre de 2023, su política de austeridad fiscal y desregulación ha provocado la pérdida de casi 300.000 empleos formales, tanto privados como públicos, según la Secretaría de Trabajo.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

