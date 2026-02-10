  • Cotizaciones
    martes 10 de febrero de 2026

    Justicia argentina procesa a exfuncionarios de Milei por corrupción en Agencia de Discapacidad

    19 personas, entre ellas varios exfuncionarios del Gobierno del presidente de Argentina Javier Milei y empresarios del sector farmacéutico, fueron procesadas por la Justicia. Todos están acusados de integrar una presunta red de corrupción ligada a la compra de medicamentos con sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, una trama que, según el juez Sebastián Casanello, utilizó al organismo público como mecanismo de enriquecimiento ilícito mediante contrataciones irregulares.

    Karina Milei.

    Karina Milei.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Al menos media docena de exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, entre ellos el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, fueron procesados este lunes 9 de febrero por la Justicia argentina, junto a otras trece personas, por conformar una red de corrupción vinculada a compras millonarias de medicamentos con sobreprecio.

    El magistrado Sebastián Casanello procesó a los 19 imputados -entre los que también se encuentran dueños de laboratorios- bajo la figura de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, tal como había solicitado el fiscal que llevó a cabo la investigación, Franco Picardi.

    Leé además

    trump, la era del imperio y que le espera a la argentina en 2026
    Opinión y Análisis

    Trump, la era del imperio y qué le espera a la Argentina en 2026

    Por Ezequiel Burgo
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con su par argentino, Javier Milei.
    Argentina

    Las nuevas “relaciones carnales” entre Argentina y Estados Unidos: entre sentarse a la mesa o formar parte del menú

    Por Fabián Bosoer

    “En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la Andis como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, según el fallo de más de 300 páginas al que tuvo acceso la agencia EFE.

    La Agencia de Discapacidad, como “vía de enriquecimiento”

    El juez consideró que la Andis “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

    Señaló también a Spagnuolo -quien era abogado y amigo personal del presidente Javier Milei- como el presunto jefe de la asociación ilícita, junto a quien fuera número dos de la Andis, Daniel Garbellini, y dos supuestos intermediarios: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

    El juez no otorgó prisión preventiva a Spagnuolo, pero determinó un embargo de 202.828 millones de pesos (unos 139,9 millones de dólares) sobre sus bienes. Lo mismo hizo con los otros tres principales acusados, aunque con embargos menores.

    Una causa que salpica a altas esferas del gobierno argentino

    El escándalo en la Andis se desató el 20 de agosto pasado, cuando medios locales difundieron audios adjudicados a Spagnuolo, que incluso involucraban en la trama de corrupción a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

    El abogado Gregorio Dalbón, quien hizo la primera presentación judicial en agosto para que se investigara el caso, celebró este lunes la decisión y afirmó a EFE que “confirma punto por punto” lo que había denunciado.

    “El gobierno nacional y, en particular, quienes tienen responsabilidad política sobre el área deben dar explicaciones urgentes. El silencio frente a estos hechos es inaceptable”, dijo el letrado.

    Fueron procesados también como integrantes y partícipes de la asociación ilícita los exfuncionarios de la Andis: Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González y Luciana Ferrari, así como Lorena Vanesa Di Giorno, empleada de uno de los intermediarios.

    Del sector privado, la lista la completan: Andrés Horacio Arnaudo (Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (Droguería New Farma) y Alejandro Gastón Fuentes Acosta (Droguería Floresta), además de Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

    El gobierno de Milei ha negado estar involucrado en este gran escándalo de corrupción y tras conocerse los audios separó a su entonces amigo, Spagnuolo, de su cargo, intervino la Andis y ordenó una auditoría interna.

    FUENTE:FRANCE24

