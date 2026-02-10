  • Cotizaciones
    El gobierno entregó al Parlamento el proyecto para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

    El martes 17 se reunirá por primera vez la comisión especial del Senado para tratar el acuerdo; el objetivo del sistema político es que Uruguay sea el primer país del bloque que lo ratifique

    Senadores Robert Silva, Blanca Rodríguez, Daniel Caggiani y José Luis Falero después de recibir al canciller Mario Lubetkin &nbsp; &nbsp;

    Senadores Robert Silva, Blanca Rodríguez, Daniel Caggiani y José Luis Falero después de recibir al canciller Mario Lubetkin

     

     

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El próximo martes 17 de reunirá por primera vez la comisión especial del Senado creada para tratar el proyecto. El objetivo de los legisladores es analizar el texto y recibir delegaciones durante febrero, y alcanzar su aprobación en las dos cámaras entre fines de este mes y comienzos de marzo. Los legisladores aspiran a que Uruguay sea el primer país del Mercosur que lo apruebe.

    Será un tratamiento “profundo y rápido”, dijo la senadora Blanca Rodríguez (Frente Amplio) en rueda de prensa. Destacó que se trata de un acuerdo que permitirá “defender el multilateralismo” junto a la Unión Europea.

    El senador Daniel Caggiani, también oficialista, valoró el “esfuerzo de todos los partidos políticos” para que se alcanzara la instancia de ratificación. Al respecto, añadió: “Cuando los uruguayos tiramos todos para el mismo lado pasan cosas buenas”.

    Por su parte, el nacionalista José Luis Falero dijo que se trata de un proceso iniciado hace muchos años y que será “beneficioso para todos los uruguayos”. “Nos complacemos de poder trabajar rápido demostración clara del interés de nuestro país”, acotó

    El gobierno tiene previsto enviar al Parlamento, además de las 4.000 páginas del acuerdo, un informe de impacto elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el Poder Ejecutivo entienden que la implementación del tratado tendrá un efecto positivo para la economía uruguaya.

    Embed

    El acuerdo entre la UE y el Mercosur fue firmado el 17 de enero en Asunción del Paraguay, después de 26 años de negociaciones, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de los mandatarios Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay). El presidente de Brasil, Lula da Silva, no concurrió a la cita.

    En cuestión de días los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina, en ese orden, enviaron los proyectos de ley para obtener la ratificación del documento por parte de sus respectivos congresos. Todos los países del bloque sudamericano anunciaron su compromiso de aprobarlo cuanto antes, en una suerte de competencia a ver cuál lo hace primero.

    Incertidumbre

    No está claro cuál será el efecto de la ratificación del acuerdo en términos prácticos. Es que, el miércoles 21, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para enviar el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia para que analice su legalidad. Esta decisión podría retrasar la implementación del tratado por un año y medio, aproximadamente, si se tienen en cuenta los antecedentes.

    La Comisión Europea, que es la que lidera las negociaciones exteriores del bloque, podría forzar la implementación provisional del acuerdo mientras el Tribunal de Justicia desarrolla su análisis. En el gobierno dudan de que los europeos tomen esa decisión, resistida por países como Francia, por los costos políticos de avanzar sin el apoyo del Parlamento Europeo

    Alemania, uno de los grandes impulsores del tratado entre bloques, impulsa la puesta en marcha anticipada del acuerdo. El canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo la semana pasada que esa implementación sucederá una vez que el “el primer país sudamericano” ratifique el acuerdo.

    En ese contexto, el Parlamento Europeo aprobó este martes 10 las medidas de salvaguarda propuestas por la Comisión Europea para contrarrestar el impacto en el sector agrícola de la puesta en marcha del tratado con el Mercosur. Entre otras cosas, se estableció que la Comisión deberá iniciar una investigación para determinar medidas de protección si las importaciones de algunos productos clave, como la carne bovina, huevos o cítricos, aumentan 5% sobre la media en tres años y, al mismo tiempo, los precios están 5% debajo del precio en la UE.

