    Argentina vota en elecciones intermedias clave para la agenda de Javier Milei

    Argentina celebra este domingo elecciones legislativas que definirán la fuerza política de Javier Milei para la segunda mitad de su mandato, en medio de una economía en recesión, crecientes tensiones sociales y una ayuda estadounidense condicionada a su desempeño en las urnas

    El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza este jueves, en Rosario (Argentina).&nbsp;

    France 24
    Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Argentina celebra este domingo unas elecciones legislativas que definirán si el presidente Javier Milei logra reforzar su frágil base parlamentaria o si entra debilitado en la segunda mitad de su mandato. Con apenas el 15 % de los escaños en el Congreso, el mandatario libertario aspira a alcanzar al menos un tercio para evitar que la oposición bloquee su agenda de austeridad y privatizaciones.

    Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con la promesa de aplicar una “terapia de choque” a la economía argentina, y cumplió: recortó decenas de miles de empleos públicos, paralizó obras, redujo el gasto social y lanzó una agresiva desregulación. Las medidas ayudaron a reducir la inflación a menos de un tercio de la registrada al inicio de su gestión, pero a costa de una recesión profunda y un aumento de la pobreza. “No se pueden arreglar cien años de decadencia en 20 meses”, justificó el presidente esta semana.

    Leé además

    Donald Trump en el Air Force One.
    Video
    Argentina

    “Se están muriendo”: Trump justifica su ayuda a Argentina y oficializa acuerdo por USD 20.000 millones

    Por France 24
    no es tierra para ?outsiders?
    Opinión y Análisis

    No es tierra para ‘outsiders’

    Por Andrés Danza

    Los comicios renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en un escenario adverso para el oficialismo. La Libertad Avanza sufrió duros reveses en las elecciones provinciales de Buenos Aires y no se espera que alcance el objetivo de un tercio del Congreso. Aun con el respaldo de sus aliados de centroderecha, Milei enfrenta a un peronismo unido que bloquea sus reformas más emblemáticas, incluida la privatización de empresas estatales.

    Embed - Cierran campañas electorales en Argentina con Milei contra las cuerdas

    La situación se complica además por los escándalos que salpican a su entorno y por la fragilidad de la economía. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump le ofreció un paquete de asistencia de 40 mil millones de dólares, la ayuda está condicionada a los resultados electorales. “Si Milei pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, advirtió el republicano la semana pasada.

    El economista Mauricio Monge, de Oxford Economics, advirtió a AFP que ese apoyo “no bastará para revertir la incertidumbre política y económica” si Milei no logra consolidar poder legislativo. “La historia muestra que los rescates a Argentina, sin respaldo político, terminan siendo inútiles”, señaló.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

