China promete “luchar hasta el final” en la nueva guerra comercial con Estados Unidos

China aseguró este martes que está dispuesta a “luchar hasta el final” en la guerra comercial con Estados Unidos , reactivada tras varios meses de tregua luego del anuncio de Donald Trump de aplicar un nuevo arancel del 100% a productos del gigante asiático.

Las declaraciones del presidente estadounidense pusieron en duda una eventual reunión con su homólogo Xi Jinping y sacudieron los mercados, ante el temor de una nueva escalada entre las dos mayores economías del mundo.

Desde este martes, Pekín impone tarifas especiales a los buques estadounidenses que ingresen a sus puertos, en respuesta a medidas similares de Washington que también entran en vigor hoy.

“En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma”, señaló un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

En otro anuncio, el ministerio informó que impuso sanciones a cinco filiales estadounidenses del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean, al que acusa de haber colaborado con el gobierno de Estados Unidos en una investigación que derivó, en abril, en la imposición de aranceles a todos los buques construidos y operados por China.

Según Pekín, esa investigación y las medidas consecuentes “dañaron gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.

“Potencia responsable”

Trump justificó los nuevos aranceles —anunciados el viernes— como una respuesta a la intención de China de imponer restricciones a la exportación de tierras raras, un sector que domina globalmente y que resulta esencial para la fabricación de baterías, computadoras y tecnologías energéticas.

El mandatario republicano también adelantó que Estados Unidos impondrá controles de exportación “a todo el software crítico” a partir del 1° de noviembre.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Comercio chino defendió las medidas sobre las tierras raras, que calificó como “acciones legítimas del gobierno para mejorar su sistema de control de exportaciones de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales”.

“Como gran potencia responsable, China ha protegido de manera constante y decidida su seguridad nacional y la seguridad colectiva internacional”, afirmó el funcionario, quien criticó la postura estadounidense:

“Estados Unidos no puede simultáneamente buscar el diálogo y amenazar con nuevas medidas restrictivas. Esa no es la forma adecuada de relacionarse con China.”

Entre la tensión y la resiliencia económica

El domingo, Trump suavizó su discurso en una publicación en su red Truth Social, donde aseguró que “todo estará bien” y que Estados Unidos quiere “ayudar” a China.

A pesar del sombrío panorama comercial, las cifras oficiales publicadas el lunes mostraron que el comercio exterior chino se mantiene resiliente: las exportaciones crecieron un 8,3% interanual en septiembre, el aumento más pronunciado desde marzo, mientras que los envíos a Estados Unidos subieron un 8,6%, alcanzando los 34.300 millones de dólares.

Actualmente, los productos chinos enfrentan aranceles de al menos 30% bajo las medidas impuestas por Trump, quien acusa a Pekín de prácticas comerciales desleales y de facilitar el tráfico de fentanilo hacia su país. En represalia, China aplica tarifas del 10% a los bienes estadounidenses.

El impacto global de esta nueva ronda de aranceles es analizado esta semana durante la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington.

La Casa Blanca insiste en que los gravámenes tendrán un efecto positivo para la economía estadounidense a largo plazo, subrayando que su impacto inmediato ha sido limitado.

