A falta de la confirmación oficial, consultoras apuntan a que Argentina cayó en recesión técnica, después de registrar dos trimestres consecutivos de contracción económica, un escenario que no se presentaba desde finales de 2023 y comienzos de 2024, durante la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y la llegada al poder del presidente Javier Milei .

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Las estimaciones privadas apuntan a que el producto interno bruto (PIB) argentino retrocedió un 1,8% entre julio y setiembre de 2026. Aunque el dato todavía debe ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las consultoras EcoGo, FMyA y Analytica coinciden en sus proyecciones a partir de los indicadores de actividad económica publicados para esos tres meses.

Luego de conocerse este dato anticipado, si el INDEC lo confirma el 16 de diciembre, el resultado completaría dos trimestres consecutivos de caída, una condición que los economistas utilizan para identificar una recesión técnica.

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El economista Lisandro Mondino, del Centro de Estudios para la Ciudad, explicó a la agencia AFP que este fenómeno corresponde a dos periodos seguidos en los que la actividad económica retrocede o deja de crecer. También advirtió que la economía argentina permanece estancada desde hace varios meses.

En la misma línea, el economista Pablo Tigani consideró que el país ya atraviesa una recesión técnica, al señalar que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) funciona como un indicador aproximado del comportamiento del PIB.

Sin embargo, el gobierno de Milei evitó confirmar ese diagnóstico. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que todavía es prematuro hablar de recesión y sostuvo que el resultado definitivo del tercer trimestre podría no ser negativo cuando se conozcan las cifras oficiales.

Una economía bajo presión

El deterioro de la actividad se produce después de tres años de aplicación de la denominada “motosierra permanente”, el programa de recortes del gasto público impulsado por Milei. La estrategia permitió alcanzar en 2024 el primer superávit fiscal en 14 años y reducir una tasa de inflación que había superado los tres dígitos a cerca del 30% en los últimos 12 meses.

Pero el ajuste también ha tenido repercusiones sobre los hogares y las empresas. Los servicios esenciales, como el gas, el agua y la electricidad, acumulan incrementos cercanos al 1.000% desde la llegada de Milei al poder, mientras el debilitamiento del consumo afecta a diferentes sectores comerciales.

“El año pasado tenía 12 clientes gastronómicos y este año tengo dos, está todo muy mal, muy parado. Antes la gente podía hacer siete u ocho salidas al mes y hoy por ahí hacen una sola”, contó a la AFP Ignacio Corrieri, propietario de una agencia de publicidad en Buenos Aires.

El empresario agregó que varios de sus clientes tuvieron que cerrar sus negocios por la falta de consumidores y que otros han recurrido a sus ahorros para mantenerse en funcionamiento.

A este panorama se suman más de 300.000 despidos en el sector privado y el cierre de aproximadamente 30.000 empresas. En el ámbito estatal, las cifras oficiales registran cerca de 70.000 puestos de trabajo eliminados.

El desempleo alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más alto durante la gestión de Milei, mientras que la informalidad laboral aumentó hasta el 45%.

Con información de AFP y Reuters

FUENTE:FRANCE24