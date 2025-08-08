Donald Trump ordena al Pentágono que ataque a los cárteles de drogas extranjeros

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, está tomando medidas para atacar a los cárteles de drogas latinoamericanos con el ejército, dijeron el viernes medios estadounidenses, después de que Washington designara a varios grupos de narcotráfico como organizaciones “terroristas” a principios de este año.
El New York Times informó que Trump ordenó al Pentágono comenzar a usar la fuerza militar contra los cárteles considerados organizaciones terroristas, mientras que el Wall Street Journal dijo que el presidente ordenó al Departamento de Defensa preparar opciones para hacerlo.
El diario afirmó que el uso de fuerzas especiales y la prestación de apoyo de inteligencia estaban entre las opciones bajo discusión, y que cualquier acción sería coordinada con socios extranjeros.
El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca.
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aunque no confirmó los informes, dijo en un comunicado que la "principal prioridad de Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras".
EE.UU. designó al Tren de Aragua de Venezuela, al Cártel de Sinaloa de México y a otros seis grupos de narcotráfico con raíces latinoamericanas como grupos terroristas en febrero.
Desde entonces, la administración de Trump ha agregado otra banda venezolana, el Cártel de los Soles, que supuestamente ha enviado cientos de toneladas de narcóticos a Estados Unidos durante dos décadas.
El presidente firmó una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día de regreso a la Casa Blanca, creando un proceso para tales designaciones y diciendo que los cárteles "constituyen una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional".
Trump prometió en marzo “declarar una guerra” contra los cárteles de la droga de México, a los que acusó de violaciones y asesinatos, además de “representar una grave amenaza” a la seguridad nacional.
La homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, tras los informes de una posible acción militar estadounidense contra los cárteles, insistió el viernes en que no habrá "ninguna invasión" a su país.
Sheinbaum ha hecho grandes esfuerzos para demostrarle a Trump que está actuando contra los cárteles de México, a quienes acusa de inundar Estados Unidos con drogas, particularmente fentanilo.
“Estamos cooperando, estamos colaborando, pero no habrá invasión. Eso está absolutamente descartado”, afirmó.