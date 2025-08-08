  • Cotizaciones
    viernes 08 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Donald Trump ordena al Pentágono que ataque a los cárteles de drogas extranjeros

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al ejército estadounidense usar la fuerza contra los cárteles de la droga latinoamericanos

    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca

    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, está tomando medidas para atacar a los cárteles de drogas latinoamericanos con el ejército, dijeron el viernes medios estadounidenses, después de que Washington designara a varios grupos de narcotráfico como organizaciones “terroristas” a principios de este año.

    El New York Times informó que Trump ordenó al Pentágono comenzar a usar la fuerza militar contra los cárteles considerados organizaciones terroristas, mientras que el Wall Street Journal dijo que el presidente ordenó al Departamento de Defensa preparar opciones para hacerlo.

    Leé además

    El Puerto de Montevideo, así como el de Nueva Palmira, es utilizado por grupos criminales para el comercio de fentanilo
    Seguridad Pública

    La Policía intensifica su capacitación sobre el fentanilo ante la expansión de su presencia en la región

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Patricia Bullrich y autoridades de la Policía Federal de Argentina durante la conferencia de prensa en la que anunciaron el nuevo combate contra el PCC
    Seguridad Pública

    Argentina empezó una investigación sobre el PCC de Brasil e incluyó a Marset entre sus integrantes

    Por Juan Francisco Pittaluga

    El diario afirmó que el uso de fuerzas especiales y la prestación de apoyo de inteligencia estaban entre las opciones bajo discusión, y que cualquier acción sería coordinada con socios extranjeros.

    El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca.

    La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aunque no confirmó los informes, dijo en un comunicado que la "principal prioridad de Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras".

    EE.UU. designó al Tren de Aragua de Venezuela, al Cártel de Sinaloa de México y a otros seis grupos de narcotráfico con raíces latinoamericanas como grupos terroristas en febrero.

    Embed - ¿Qué es y cómo opera el Tren de Aragua? • FRANCE 24 Español

    Desde entonces, la administración de Trump ha agregado otra banda venezolana, el Cártel de los Soles, que supuestamente ha enviado cientos de toneladas de narcóticos a Estados Unidos durante dos décadas.

    El presidente firmó una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día de regreso a la Casa Blanca, creando un proceso para tales designaciones y diciendo que los cárteles "constituyen una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional".

    Trump prometió en marzo “declarar una guerra” contra los cárteles de la droga de México, a los que acusó de violaciones y asesinatos, además de “representar una grave amenaza” a la seguridad nacional.

    La homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, tras los informes de una posible acción militar estadounidense contra los cárteles, insistió el viernes en que no habrá "ninguna invasión" a su país.

    Sheinbaum ha hecho grandes esfuerzos para demostrarle a Trump que está actuando contra los cárteles de México, a quienes acusa de inundar Estados Unidos con drogas, particularmente fentanilo.

    “Estamos cooperando, estamos colaborando, pero no habrá invasión. Eso está absolutamente descartado”, afirmó.

    FRANCIA 24 con AFP)

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez
    Desinformación

    De la inteligencia artificial a las estafas: cómo el periodismo colaborativo enfrenta la desinformación digital en América Latina

    Por Guillermina Servian

    Te Puede Interesar

    Vestimenta y textiles es el principal rubro de compra bajo el régimen simplificado

    Compras web bajo el régimen “simplificado” se encaminan a un récord, al igual que el de franquicia total

    Vida Alves y Walter Forster, protagonistas de Tu vida me pertenece (1951), primera telenovela producida para televisión 
    Video

    Telenovelas latinoamericanas: Si querés llorar, llorá (pero en español)

    Por Silvana Tanzi
    Revólver calibre 38 en la casa de un particular en Montevideo. 

    Cuatro fiscales mujeres lideran las investigaciones de homicidios, con “gran acumulación” de trabajo y una violencia creciente

    Por Macarena Saavedra
    Patricia Bullrich y autoridades de la Policía Federal de Argentina durante la conferencia de prensa en la que anunciaron el nuevo combate contra el PCC

    Argentina empezó una investigación sobre el PCC de Brasil e incluyó a Marset entre sus integrantes

    Por Juan Francisco Pittaluga