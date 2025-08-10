Uruguay, Chile y Brasil condenan plan de Israel para ocupar la ciudad de Gaza

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

En un comunicado oficial, la Cancillería uruguaya califica la medida como “una grave violación al Derecho Internacional” y expresa “la más enérgica condena a estos acontecimientos”, reafirmando el compromiso del país “con la paz y la seguridad internacionales”.

Conflicto en Medio Oriente Aumenta la “presión” en la interna del Frente Amplio para que el gobierno de Orsi sea más crítico con Israel

El comunicado reafirma la voluntad de Uruguay de velar por la paz y la seguridad internacionales y expresa su respaldo a la “Declaración de Nueva York sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados”, adoptada en la Cumbre Internacional celebrada el 28 y 29 de julio.

La aprobación en el día de hoy por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación de la ciudad de Gaza representa una grave violación al Derecho Internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto. Amenaza, a su… pic.twitter.com/9p4XkusH3W

El texto subraya que dicha declaración constituye “un paso importante para la construcción de una paz duradera y justa en Medio Oriente”, al ofrecer una hoja de ruta integral y estratégica para abordar las dimensiones política, de seguridad, humanitaria, económica y jurídica del conflicto. Asimismo, subraya la disposición de los países firmantes para reconocer al Estado de Palestina y enfatiza la responsabilidad de trazar una “arquitectura sólida para ‘el día después’ del conflicto en Gaza”, que incluya “planes concretos para la reconstrucción de la Franja de Gaza y, de manera indispensable, el desarme de Hamás”

El comunicado de Uruguay destaca que la Declaración de Nueva York también “condena de manera inequívoca los atentados del 7 de octubre (de 2023), y marca un precedente histórico al contar con el consenso de todos los países de la Liga Árabe en su denuncia de las acciones de Hamás , lo que subraya la necesidad de un frente unido contra el extremismo”.

Embed | Chile condena la aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel para la ocupación de la ciudad de Gaza.



Más detalles: https://t.co/xtJoCpKmU3 pic.twitter.com/If9uoyyRVA — Cancillería Chile (@Minrel_Chile) August 8, 2025

Desde Santiago, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile advierte que la aprobación del plan israelí “contraviene gravemente el derecho internacional y amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región”.

El texto alerta que “una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un contexto de devastación de la infraestructura civil, escasez crítica de insumos básicos, y daño ambiental severo y persistente”.

Embed Escalada dos ataques militares israelenses na Faixa de Gaza, Estado da Palestina: https://t.co/eggBNsRmAB pic.twitter.com/yG4dKo9zbY — Itamaraty Brasil (@ItamaratyGovBr) August 9, 2025

Brasil también se pronunció. En un comunicado emitido el sábado 9 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores “deplora” el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza, un día después del anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu.

“El gobierno brasileño deplora la decisión del gobierno israelí de expandir sus operaciones en la Franja de Gaza, incluida la nueva incursión en la Ciudad de Gaza”, señaló. Según Brasilia, la medida “solo empeorará la catastrófica situación humanitaria de la población civil palestina”.

En este contexto, Brasil “reitera la urgencia de implementar un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y el libre ingreso de la ayuda humanitaria”.