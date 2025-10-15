EE.UU. insta a Hamás a cesar la violencia en Gaza y a desarmarse “sin demora” mientras Israel niega el fin de la guerra

El mando militar de Estados Unidos (EE.UU.) en Medio Oriente instó este miércoles a Hamás a detener de inmediato los ataques contra civiles palestinos y a entregar sus armas “sin demora”, en un contexto de creciente tensión en la Franja de Gaza pese al alto el fuego declarado el pasado 10 de octubre.

“Instamos encarecidamente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza”, señaló el vicealmirante Brad Cooper, jefe del Comando Central (Centcom) del Ejército estadounidense.

Según informó Reuters, el grupo islamista ha desplegado nuevamente fuerzas de seguridad en las calles y ha ejecutado a personas acusadas de colaborar con Israel , luego de que decenas de miles de gazatíes retornaran al norte del enclave devastado. Una fuente de seguridad palestina indicó que Hamás mató a más de 30 miembros de una “pandilla” en Ciudad de Gaza el lunes 13 de octubre, alegando motivos de seguridad y control del orden público.

El grupo, que gobierna la Franja desde 2007, no ha dado señales de desarme ni de ceder el poder, pese a los compromisos asumidos en las negociaciones recientes impulsadas por Washington, Catar y Egipto.

Mientras tanto, el gobierno israelí sostuvo que “la guerra en Gaza aún no ha terminado”, en contradicción con el presidente estadounidense Donald Trump, quien proclamó días atrás “el fin de la guerra”.

“Todavía estamos en la primera fase. Tenemos que completarla. Sin hacerlo, no ha terminado”, afirmó un alto funcionario de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu al diario The Times of Israel.

El propio Netanyahu, en un mensaje difundido el domingo 12 de octubre, advirtió que la operación militar solo concluirá una vez cumplidas todas las etapas del plan.

El mismo funcionario reconoció que incluso Trump ha pedido el desarme de Hamás y advirtió que, si el grupo no cumple, “los desarmaremos nosotros”.

“Queremos que la guerra llegue a su fin, pero debe hacerlo con las fases definidas en el plan”, señaló.

La confusión entre los discursos oficiales se profundizó luego de que el gobierno israelí enviara una carta a las familias de los rehenes asegurando que “la guerra ha terminado”, mientras continúan las presiones internas por la devolución de los cuerpos de los cautivos fallecidos.

Israel exige la devolución total de los rehenes

Una portavoz del gobierno israelí reiteró este miércoles que Hamás “debe cumplir con los mediadores y devolver a todos los rehenes”, tanto vivos como muertos.

“No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos regresen, hasta el último de ellos”, expresó en conferencia de prensa.

El acuerdo impulsado por EE.UU. permitió la liberación, el lunes 13 de octubre, de los 20 rehenes israelíes que seguían con vida, aunque solo se han entregado siete de los 28 cuerpos comprometidos.

Hamás ha argumentado que la recuperación de los cadáveres se ha visto dificultada por el estado de destrucción en amplias zonas del enclave.

La ONU advierte: la ayuda no puede ser moneda de cambio

En paralelo, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que la asistencia a los civiles de Gaza “no puede utilizarse como moneda de cambio” y que la organización “no aceptará obstáculos” para su distribución.

“Israel debe permitir una oleada masiva de ayuda humanitaria —miles de camiones por semana— de la cual dependen tantas vidas”, sostuvo Fletcher, quien pidió abrir más cruces fronterizos y diseñar “una estrategia genuina y práctica” para garantizar el flujo de suministros.

Más de 67.900 muertos en Gaza desde 2023

El Ministerio de Salud de Gaza informó que 25 nuevos cuerpos y 35 heridos llegaron a los hospitales del enclave en las últimas 24 horas.

Con esas cifras, el número total de palestinos muertos desde octubre de 2023 asciende a 67.938, mientras los heridos superan los 170.000, según datos citados por Al Jazeera.

Las autoridades locales advierten que el balance real podría ser aún mayor, ya que numerosas víctimas permanecen bajo los escombros y los equipos de rescate continúan sin acceso a varias zonas debido a los daños en la infraestructura y la falta de combustible.

