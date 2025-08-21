  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    El ejército israelí avanza para tomar la ciudad de Gaza

    Israel intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de tomar lo que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista Hamás en el enclave palestino. Israel aún no dio su respuesta a la aceptación de Hamás de las condiciones de la tregua

    Palestinos huyen de un bombardeo israelí cerca de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, el 20 de agosto de 2025.

    Palestinos huyen de un bombardeo israelí cerca de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, el 20 de agosto de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Tropas israelíes tomaron posiciones en los suburbios de la ciudad de Gaza comenzando un asedio a más de un millón de habitantes, después de tres días de fuego intenso de artillería y el uso de la fuerza aérea.

    Israel aún no dio su respuesta a la aceptación de Hamás de las condiciones de la tregua, y el accionar del ejército ejerce mayores presiones sobre la organización islamista, con el objeto de lograr más concesiones de su parte.

    Leé además

    Israel Katz
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel moviliza a 60.000 reservistas para controlar la Ciudad de Gaza

    Por RFI
    Una imagen tomada desde el corredor E1, una zona extremadamente sensible de la Cisjordania ocupada, muestra al fondo vehículos circulando por una autopista cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim el 16 de abril de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

    Por France 24
    Gaza
    La mayor parte de Gaza está bajo órdenes de evacuación o militarizada por Israel

    La mayor parte de Gaza está bajo órdenes de evacuación o militarizada por Israel

    Aún no parece ser un éxodo generalizado, pero centenares de palestinos de los barrios de Zeitún y Sabra ya se han movilizado hacia el noroeste de la ciudad.

    Un portavoz militar afirmó que las tropas ya estaban operando en esos barrios y en Jabalia, para sentar las bases de la ofensiva, que el ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el martes y que se presentará al gabinete de seguridad a finales de esta semana.

    “Vamos a intensificar nuestros bombardeos contra Hamás en Gaza. Hemos empezado las operaciones preliminares”, anunció el miércoles el portavoz del ejército, general Effie Defrin.

    ”Nuestras fuerzas están en la periferia de la ciudad. Vamos a crear las condiciones para traer a los rehenes”, enfatizó.

    Embed - Netanyahu reitera intención de continuar su ofensiva y tomar control de Ciudad de Gaza

    Alrededor de 60.000 reservistas serán llamados a filas a principios de septiembre, que se sumarán a los ya setenta mil convocados y a las fuerzas regulares.

    El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que estaba “acortando los plazos” para tomar lo que describió como “los últimos bastiones terroristas” en Gaza.

    FUENTE:RFI

