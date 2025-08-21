El ejército israelí avanza para tomar la ciudad de Gaza

Tropas israelíes tomaron posiciones en los suburbios de la ciudad de Gaza comenzando un asedio a más de un millón de habitantes, después de tres días de fuego intenso de artillería y el uso de la fuerza aérea.
Israel intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de tomar lo que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista Hamás en el enclave palestino. Israel aún no dio su respuesta a la aceptación de Hamás de las condiciones de la tregua
Israel aún no dio su respuesta a la aceptación de Hamás de las condiciones de la tregua, y el accionar del ejército ejerce mayores presiones sobre la organización islamista, con el objeto de lograr más concesiones de su parte.
Aún no parece ser un éxodo generalizado, pero centenares de palestinos de los barrios de Zeitún y Sabra ya se han movilizado hacia el noroeste de la ciudad.
Un portavoz militar afirmó que las tropas ya estaban operando en esos barrios y en Jabalia, para sentar las bases de la ofensiva, que el ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el martes y que se presentará al gabinete de seguridad a finales de esta semana.
“Vamos a intensificar nuestros bombardeos contra Hamás en Gaza. Hemos empezado las operaciones preliminares”, anunció el miércoles el portavoz del ejército, general Effie Defrin.
”Nuestras fuerzas están en la periferia de la ciudad. Vamos a crear las condiciones para traer a los rehenes”, enfatizó.
Alrededor de 60.000 reservistas serán llamados a filas a principios de septiembre, que se sumarán a los ya setenta mil convocados y a las fuerzas regulares.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que estaba “acortando los plazos” para tomar lo que describió como “los últimos bastiones terroristas” en Gaza.
