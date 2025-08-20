  • Cotizaciones
    miércoles 20 de agosto de 2025

    Israel moviliza a 60.000 reservistas para controlar la Ciudad de Gaza

    El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para conquistar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60.000 reservistas, mientras los mediadores siguen esperando este miércoles la respuesta del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El plan, que se llamará “Carros de Gideon II”, fue aprobado ayer por el ministro de Defensa, Katz. Incluye un esquema para absorber a los residentes de la ciudad de Gaza que serán desplazados hacia el sur.

    El ejército confirmó que se reclutarán a unos 130.000 reservistas para la operación, la mitad de los mismos ya de inmediato y se estima que los combates continúen hasta 2026.

    Embed - Israel evalúa oferta de tregua en la Franja de Gaza, previamente aceptada por Hamás • FRANCE 24

    Según Katz, “con la finalización de la operación, Gaza cambiará, y ya no tendrá el mismo aspecto que antes”.

    Las familias de los secuestrados, veinte aún estimados con vida y otros treinta muertos, exigieron una reunión de urgencia con el ministro y con el Jefe del Ejército, General Eyal Zamir, para que les expliquen de qué manera el operativo militar no resultará en la muerte o el asesinato por parte de Hamás, de sus hijos y maridos aún en cautiverio.

