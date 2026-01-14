El gobierno francés enfrenta dos mociones de censura por el acuerdo UE-Mercosur

El sábado, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debe firmar con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay este tratado comercial que crearía la zona de libre comercio más grande del mundo, con 700 millones de consumidores.

Pero los agricultores franceses, apoyados por toda la clase política de Francia , se oponen con fuerza, al temer el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de autos y maquinaria europeos.

La moción de censura sirve para “apoyar a los agricultores y para denunciar la hipocresía y la ineptitud del gobierno en este asunto”, explicó el diputado ultraderechista Sébastien Chenu en la radio Franceinfo.

Los partidos que apoyan la censura estiman que el gobierno no hizo lo suficiente para oponerse, ya que podría haber llevado la adopción del acuerdo ante la justicia europea o incluso amenazar con reducir su contribución al presupuesto de la Unión Europea.

Las mociones tienen, sin embargo, pocos visos de prosperar. Los socialistas, en la oposición, y el partido conservador Los Republicanos anunciaron que no las apoyarán, por lo que no se alcanzaría la mayoría necesaria de votos.

Sus líderes justificaron la decisión en que Francia se opuso a la firma del acuerdo. “La moción de censura en Francia no aporta nada. Todo se jugará ahora en el Parlamento Europeo”, que aún debe pronunciarse, apuntó el senador conservador Bruno Retailleau.

Las mociones de censura llegan en un momento de debilidad para el gobierno del presidente, Emmanuel Macron. El primer ministro, Sébastien Lecornu, busca aprobar los presupuestos de 2026 y desactivar las protestas agrícolas.

Tras prometer el martes una “ley de emergencia agrícola” y otras medidas, los agricultores de la FNSEA, primer sindicato agrícola, empezaron a retirar sus tractores de la Asamblea Nacional (cámara baja) y a marcharse de París.

El partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) también justificó su moción de censura en la “humillación” que, a su juicio, Francia vivió con la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que Macron fue “incapaz de condenar”.

La Asamblea Nacional celebrará un debate sobre Venezuela el 19 de enero.

Con AFP

FUENTE:RFI