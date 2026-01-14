  • Cotizaciones
    El gobierno francés enfrenta dos mociones de censura por el acuerdo UE-Mercosur

    El gobierno francés enfrenta este miércoles dos mociones de censura presentadas por la izquierda radical y la ultraderecha, por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, pese a que Francia se opuso a su firma

    Agricultores franceses bloquean la Asamblea Nacional con tractores durante una manifestación en el marco de las protestas y acciones convocadas por varios sindicatos de agricultores contra el acuerdo del Mercosur, en París.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    El sábado, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debe firmar con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay este tratado comercial que crearía la zona de libre comercio más grande del mundo, con 700 millones de consumidores.

    Pero los agricultores franceses, apoyados por toda la clase política de Francia, se oponen con fuerza, al temer el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de autos y maquinaria europeos.

    Leé además

    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Comercio

    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24
    La policía francesa bloquea a manifestantes del sindicato agrícola Confederation Paysanne (CP) que intentan usar tractores para frenar la circunvalación de París durante una protesta contra el acuerdo comercial con Mercosur, en París.
    Comercio

    Cadenas de supermercados francesas se niegan a vender productos del Mercosur

    Por RFI

    La moción de censura sirve para “apoyar a los agricultores y para denunciar la hipocresía y la ineptitud del gobierno en este asunto”, explicó el diputado ultraderechista Sébastien Chenu en la radio Franceinfo.

    Los partidos que apoyan la censura estiman que el gobierno no hizo lo suficiente para oponerse, ya que podría haber llevado la adopción del acuerdo ante la justicia europea o incluso amenazar con reducir su contribución al presupuesto de la Unión Europea.

    Las mociones tienen, sin embargo, pocos visos de prosperar. Los socialistas, en la oposición, y el partido conservador Los Republicanos anunciaron que no las apoyarán, por lo que no se alcanzaría la mayoría necesaria de votos.

    Sus líderes justificaron la decisión en que Francia se opuso a la firma del acuerdo. “La moción de censura en Francia no aporta nada. Todo se jugará ahora en el Parlamento Europeo”, que aún debe pronunciarse, apuntó el senador conservador Bruno Retailleau.

    Las mociones de censura llegan en un momento de debilidad para el gobierno del presidente, Emmanuel Macron. El primer ministro, Sébastien Lecornu, busca aprobar los presupuestos de 2026 y desactivar las protestas agrícolas.

    Embed - Agricultores franceses mantienen protestas contra acuerdo UE - Mercosur • FRANCE 24 Español

    Tras prometer el martes una “ley de emergencia agrícola” y otras medidas, los agricultores de la FNSEA, primer sindicato agrícola, empezaron a retirar sus tractores de la Asamblea Nacional (cámara baja) y a marcharse de París.

    El partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) también justificó su moción de censura en la “humillación” que, a su juicio, Francia vivió con la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que Macron fue “incapaz de condenar”.

    La Asamblea Nacional celebrará un debate sobre Venezuela el 19 de enero.

    Con AFP

