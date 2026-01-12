Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

La indignación de los agricultores no cesa en Francia . Si bien las protestas de los agricultores se multiplicaron este fin de semana contra la próxima firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur , especialmente en la autopista A1 al sur de Lille, el lunes 12 de enero comenzó con dos bloqueos en puertos del suroeste.

Otros manifestantes anunciaron que bloquearían la planta de cereales de Maïsica en el puerto de Bayona (Pirineos Atlánticos), una acción liderada por la Confederación Campesina, el Modef y el sindicato vasco ELB, a pesar de la prohibición de reuniones anunciada por la prefectura.

“Una treintena de tractores bloquean las entradas. Los activistas están llegando al lugar”, escribió Modef en un comunicado.

No lejos de allí, en la autopista A63 a la altura de Bayona, el centenar de agricultores instalados desde el viernes levantaron durante la noche el bloqueo de esta importante carretera entre Francia y España, tras negociaciones con el prefecto.

Estos últimos habían amenazado con utilizar la fuerza para desalojar a estos manifestantes no sindicalizados, que se habían autodenominado ”los Ultras de la A63”.

Tras la llamada del prefecto para que se abandonara el lugar sin demora, se desplazó personalmente al lugar para entrevistarse con el centenar de agricultores presentes, entre las 23:00 y la 1:30. Finalmente, se levantó el bloqueo sin causar daños, anunció la prefectura de Pirineos Atlánticos en un comunicado.

Vinci Autoroutes anunció posteriormente que el tráfico se había reanudado en ambas direcciones.

Francia, Italia, Polonia o Irlanda...

Además de Francia, se produjeron manifestaciones en Italia, Polonia e Irlanda para protestar contra la firma del tratado entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores.

En Le Havre, unos 150 agricultores con tractores decidieron inspeccionar todos los camiones para retirar los productos alimentarios que no cumplen las normas impuestas a los productores franceses y europeos, sin bloquear la entrada al puerto.

En Pas-de-Calais, la Coordinación Rural tenía previsto el domingo por la noche mantener “al menos hasta el miércoles” el control de acceso que varias decenas de agricultores habían instalado en la autopista A1 en dirección Lille-París, indicó a la AFP Damien Salomon, copresidente de CR62.

“Tenemos un número enorme de personas. [...] Hoy somos más que capaces de mantener el asedio durante varios días”, aseguró.

La A1 es presentada por la sociedad concesionaria Sanef como “la carretera más transitada de Francia”.

Esta gran movilización agrícola, iniciada el mes pasado en oposición a la gestión gubernamental de la piel nodular bovina (CLSD), se ha visto amplificada por la luz verde europea dada el viernes al acuerdo con el Mercosur, que se firmará el próximo sábado en Paraguay.

Para sus detractores, este tratado perturbará la agricultura europea con productos importados más baratos de América Latina que no necesariamente cumplen con los estándares europeos, debido a controles insuficientes.

