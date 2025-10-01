  • Cotizaciones
    Tony Blair, figura controvertida en la “Junta de Paz” del plan de Trump para Gaza

    Si Hamás acepta el plan del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, presentado el 29 de septiembre junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se crearía una “Junta de Paz” presidida por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair

    Tony Blair habla en el Foro Económico Mundial en Davos, en 2025.

    Tony Blair habla en el Foro Económico Mundial en Davos, en 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Después de 18 años de haber dejado el cargo más alto del Reino Unido, Blair calificó el plan de audaz e inteligente y afirmó que “supondría un alivio inmediato” para Gaza.

    Sin embargo, la inclusión de Blair ha generado recelo, en particular por su postura frente a la invasión de Irak.

    FUENTE:FRANCE24

