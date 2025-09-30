Todas las miradas están puestas en Hamás después de que el plan de Trump para Gaza consiguiera el respaldo de Netanyahu

El plan de 20 puntos exige un alto el fuego y la liberación de los rehenes por parte de Hamás en un plazo de 72 horas, así como una retirada gradual de Israel de Gaza . Los militantes aún mantienen a 48 rehenes, 20 de los cuales Israel cree que siguen vivos.

A cambio, Israel liberaría a 250 palestinos que cumplen cadena perpetua en sus cárceles, así como a 1.700 personas de Gaza detenidas desde que comenzó la guerra.

Según la propuesta, el grupo militante tendría que desarmarse a cambio del fin de los combates, ayuda humanitaria para los palestinos y la promesa de reconstrucción en Gaza. “Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza que logra nuestros objetivos bélicos”, dijo Benjamín Netanyahu en una conferencia de prensa conjunta con el presidente estadounidense en la Casa Blanca.

“Si Hamás rechaza su plan, señor Presidente, o si supuestamente lo acepta y luego básicamente hace todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo”.

Donald Trump dijo que Israel tendría su “pleno respaldo” para hacerlo si Hamás no aceptaba el acuerdo.

Esfuerzos sinceros

Trump insistió en que la paz en Medio Oriente estaba “más que cerca” y describió el anuncio del plan como “potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización”.

Ocho naciones árabes y musulmanas clave –Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos , Turquía, Indonesia y Pakistán– elogiaron los “esfuerzos sinceros” del acuerdo tras sus propias conversaciones con Trump la semana pasada.

La Autoridad Palestina, que tiene su sede en Cisjordania pero que estaría lista para desempeñar un papel en el gobierno de Gaza después de la guerra, también dio la bienvenida a los “esfuerzos sinceros y decididos” de Trump.

Los aliados europeos de Washington expresaron rápidamente su apoyo, y los líderes de Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia compartieron firmes expresiones de apoyo al plan.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en una publicación en X que el grupo militante palestino Hamas ahora “no tenía más opción que liberar de inmediato a todos los rehenes” capturados durante los ataques de 2023 que desencadenaron la guerra y pidió a Israel, cuyo primer ministro dijo que respaldaba el plan, que “se comprometa decididamente” con él.

La oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el Reino Unido apoya “firmemente” los “esfuerzos de Trump para poner fin a los combates, liberar a los rehenes y garantizar la prestación de asistencia humanitaria urgente para el pueblo de Gaza”.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, que ha acusado a Israel de cometer “genocidio” en Gaza, dijo que Madrid “da la bienvenida a la propuesta de paz”.

“Tenemos que poner fin a tanto sufrimiento”, dijo, añadiendo que una solución de dos Estados era “la única posible”.

El jefe de la Unión Europea, Antonio Costa, instó a todas las partes a “aprovechar este momento para darle a la paz una oportunidad real”.

Reacciones mixtas

El plan de Trump provocó reacciones encontradas en una región marcada por casi dos años de una guerra devastadora.

Un alto funcionario de Hamás declaró a la agencia de noticias francesa AFP que el grupo “responderá en cuanto la recibamos”. Mediadores cataríes y egipcios compartieron posteriormente la propuesta de Trump con Hamás, según otro funcionario informado sobre las conversaciones.

La Jihad Islámica, un grupo armado palestino que lucha junto a Hamás en Gaza, calificó el plan como “una receta para una continua agresión contra el pueblo palestino”.

“Con esto, Israel está intentando -a través de Estados Unidos- imponer lo que no pudo lograr mediante la guerra”, afirmó.

En la devastada Gaza, los residentes expresaron su escepticismo de que el plan de Trump pueda poner fin a la guerra. “Nosotros como pueblo no aceptaremos esta farsa”, dijo a la AFP Abu Mazen Nassar, de 52 años, uno de los 1,9 millones de habitantes de Gaza desplazados por la guerra.

El acuerdo está lleno de trampas tanto para Hamás como para Israel, y los detalles podrían ser objeto de un debate que durará semanas o meses.

Para Hamás, significa quedar excluido de futuros roles en el gobierno, aunque a quienes acepten la “coexistencia pacífica” se les concedería amnistía.

Netanyahu también podría enfrentar problemas para vender el acuerdo a los miembros de extrema derecha de su gabinete, que subrayó a los periodistas que las fuerzas israelíes mantendrán la responsabilidad de la seguridad de Gaza “en el futuro previsible” y puso en duda el papel de la Autoridad Palestina.

Mientras tanto, el plan de Trump deja esperanzas de un Estado palestino, algo a lo que, según dijo, Netanyahu se había opuesto firmemente durante la reunión.

Fuerza de estabilización

Otros puntos clave del plan de Trump incluyen el despliegue de una “fuerza de estabilización internacional temporal” y la creación de una autoridad de transición encabezada por él y que incluye al ex primer ministro británico Tony Blair.

Blair, todavía una figura controvertida en gran parte de Medio Oriente por su papel en la guerra de Irak de 2003, elogió el plan “audaz e inteligente”.

La guerra de Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

La ofensiva de Israel ha reducido gran parte de Gaza a escombros y ha matado a 66.055 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamás que Naciones Unidas considera fiables.

