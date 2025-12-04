  • Cotizaciones
    Elecciones en Chile: Jara y Kast suben el tono en debate presidencial

    A medida que se acercan las elecciones chilenas del 14 de diciembre, la tensión entre los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast se intensifica, como lo evidenció su último debate

    Los candidatos a la Presidencia de Chile, Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, durante el debate ARCHI 2025, en Santiago (Chile).

    Los candidatos a la Presidencia de Chile, Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, durante el debate ARCHI 2025, en Santiago (Chile).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Jeannette Jara, militante del Partido Comunista, criticó a José Antonio Kast por sus vínculos con el histórico golpe de Estado de la derecha.

    Además, cuestionó su propuesta de recortes presupuestarios de 6.000 millones de dólares, acusándolo de falta de transparencia respecto a los programas sociales afectados.

    Leé además

    Migrantes caminan en dirección a Perú desde Chile, el 30 de noviembre de 2025.
    Video
    Migración

    Perú y Chile acuerdan patrullajes conjuntos en la frontera tras días de tensión por situación migratoria

    Por RFI
    Elecciones Chile: Jara y Kast suben el tono en debate presidencial

    FUENTE:FRANCE24

