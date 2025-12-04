Elecciones en Chile: Jara y Kast suben el tono en debate presidencial

Jeannette Jara, militante del Partido Comunista, criticó a José Antonio Kast por sus vínculos con el histórico golpe de Estado de la derecha.
A medida que se acercan las elecciones chilenas del 14 de diciembre, la tensión entre los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast se intensifica, como lo evidenció su último debate
Jeannette Jara, militante del Partido Comunista, criticó a José Antonio Kast por sus vínculos con el histórico golpe de Estado de la derecha.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Además, cuestionó su propuesta de recortes presupuestarios de 6.000 millones de dólares, acusándolo de falta de transparencia respecto a los programas sociales afectados.
FUENTE:FRANCE24